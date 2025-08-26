Tensión en los mercados: se dispara el riesgo país, con dólar alto pero estable

El dólar, en el centro de las preocupaciones del gobierno.

En una semana atravesada por el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo , y con la licitación de deuda en pesos de mañana que tiene a los mercados muy nerviosos, el índice de riesgo país cerró este lunes en 829 puntos básicos y ahí se mantiene, con la mayoría de los bonos soberanos en dólares en terreno negativo.

El índice Merval de la Bolsa porteña cae en torno al -0,20%, un dato que, sin embargo, permite observar algunos papeles con tendencia alcista y así dar vuelta la página de este lunes, cuando todo el panel mostraba números en rojo, con caídas de hasta el 7%.

L as acciones de empresas energéticas lideran las subas con Transportadora Gas del Sur subiendo 3,1%, mientras que Central Puerto avanza 1,8%, Telecom Argentina 1,7%, Transportadora Gas del Norte sube 1,4% y más atrás pero siempre en terreno positivo, YPF 1,2%, Pampa Energía 0,7%, lo mismo que Edenor.

Los ADR (certificados de depósito americanos) de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, en tanto, también lidera TGS con un salto de 3,98%, mientras que los papeles de Telecom Argentina suben 1,84%, Pampa Energía 1,60%, Central Puerto 1,41% e YPF 1,18%.

Los bonos soberanos en dólares, por su parte, tienen resultados mixtos luego de un arranque complicado y con números en rojo, destacándose el Global 2046 con un avance de 0,50%, mientras que el Global 2030 sube 0,40% y el que vence en 2035 se mantiene sin cambios.

Entre los Bonares los más cortos tienen mejor desempeño, con el Bonar 2030 subiendo 1,0%, mientras el Bonar 29 avanza marginalmente 0,1%. En contraste, el Bonar 29 cae -0,2% y el 2041 -0,8%.

Con estos datos el índice de riesgo país se mantiene en 829 puntos básicos, lo mismo que el cierre de este lunes, alejando de momento toda posibilidad de que Argentina vuelva a salir a los mercados voluntarios de deuda.

Dólar tranquilo

En el mercado cambiario el dólar oficial (Banco Nación) se acomodó unos peldaños a la baja, quedando en $1325 para la compra y $1365 para la venta, con una baja de -0,36%, en tanto que el blue se mantiene estable en $1345 y $1365 para ambas puntas.

Los dólares financieros, por su parte, muestra una leve baja de -0,20% en el dólar MEP, hasta $1360,01, mientras que el Contado con Liqui permanece estable sin cambios. En cuanto al dólar turista retrocede -0,36%, con $1774,50.