lunes 13 de octubre de 2025
13 de octubre de 2025 - 16:55

Empleo público en la era Javier Milei: hasta agosto de este año se eliminaron 57.621 puestos de trabajo

En términos absolutos, desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, los organismos descentralizados concentraron la mayor cantidad de despidos.

Por Agencia DIB
Correo Argentino, la empresa más castigada por la motosierra de Javier Milei en el empleo público.

Correo Argentino, la empresa más castigada por la "motosierra" de Javier Milei en el empleo público.

En diciembre de 2023, cuando comenzó el gobierno de Javier Milei, se “ha implementado una política deliberada de ajuste y desmantelamiento del sector público nacional, con un impacto masivo tanto en la dotación de personal como en las capacidades operativas del Estado”.

Más noticias
El gobernador Axel Kicillof junto a Jorge Taiana. 

Kicillof apura la recorrida de campaña y el kirchnerismo marcha a San José 1111
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.

La Provincia criticó la intervención de EE.UU. y dijo que la economía se sostiene "con pulmotores"

De acuerdo con el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), hasta agosto de este año se perdieron 57.621 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 16,8% en la planta de personal del Sector Público Nacional.

Según un informe dado a conocer este lunes, en términos absolutos los organismos descentralizados concentraron la mayor cantidad de despidos, seguidos por las empresas y sociedades del Estado y los organismos centralizados. En términos proporcionales, el ajuste golpeó con más fuerza a la administración descentralizada, revelando un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo.

La reducción del empleo público

El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.063 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria SE, con 3.116, y Banco Nación, con 1.968; Aerolíneas Argentinas registra 1.782 desvinculaciones.

CEPA - Informe Dotación de Personal Público

En términos proporcionales, el recorte más drástico se dio en la ex Télam, de la que se despidió a cerca del 80% del personal. Luego aparecen Enarsa Patagonia y los casos de Educar SA y Contenidos Públicos SE, que también presentan reducciones especialmente significativas.

En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), incluyendo organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más significativo en términos absolutos es el de ARCA, con 3.148 puestos de trabajo eliminados. Después están Conicet, con 1.716 despidos, y Anses, con una reducción de 1.532 trabajadores.

En términos proporcionales, el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 64% de su planta de personal. En segundo lugar, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 45%, y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que sufrió un recorte del 42% de su dotación. (DIB)

Temas
Ver más

Kicillof apura la recorrida de campaña y el kirchnerismo marcha a San José 1111

La Provincia criticó la intervención de EE.UU. y dijo que la economía se sostiene "con pulmotores"

Por un paro docente, este martes no habrá clases en las escuelas del país

Luis Caputo reconoció que "la dolarización está descartada"

El presidente Javier Milei viaja a Estados Unidos para su encuentro con Donald Trump

A días de las elecciones, Milei desembarcó en Chaco y Corrientes e insistió: "No aflojen"

Milei calificó como "histórico" el apoyo de EE.UU. y anunció una reforma laboral y tributaria

Milei anunció que OpenAI llega al país con una inversión de 25 mil millones de dólares

El Gobierno dice que no hay motivo para excluir a China del país como pide EE.UU.

Kicillof de campaña con Taiana apuntó a la "calamidad" que genera Milei

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La faena otra vez en la mira. 

Ante la crisis cárnica, cobrarán el servicio de faena en la provincia

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La trombosis es la formación de un coágulo sanguíneo en arterias o venas que impide la correcta llegada de sangre y oxígeno a los tejidos.

Salud cardiovascular: una de cada cuatro personas mueren por enfermedades causadas por trombosis

Por  Agencia DIB