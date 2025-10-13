Empleo público en la era Javier Milei: hasta agosto de este año se eliminaron 57.621 puestos de trabajo

En diciembre de 2023, cuando comenzó el gobierno de Javier Milei , se “ha implementado una política deliberada de ajuste y desmantelamiento del sector público nacional, con un impacto masivo tanto en la dotación de personal como en las capacidades operativas del Estado”.

De acuerdo con el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) , hasta agosto de este año se perdieron 57.621 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 16,8% en la planta de personal del Sector Público Nacional .

Según un informe dado a conocer este lunes, en términos absolutos los organismos descentralizados concentraron la mayor cantidad de despidos, seguidos por las empresas y sociedades del Estado y los organismos centralizados. En términos proporcionales, el ajuste golpeó con más fuerza a la administración descentralizada, revelando un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo.

El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino , que encabeza el listado con 5.063 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria SE , con 3.116, y Banco Nación , con 1.968; Aerolíneas Argentinas registra 1.782 desvinculaciones.

CEPA - Informe Dotación de Personal Público

En términos proporcionales, el recorte más drástico se dio en la ex Télam, de la que se despidió a cerca del 80% del personal. Luego aparecen Enarsa Patagonia y los casos de Educar SA y Contenidos Públicos SE, que también presentan reducciones especialmente significativas.

En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), incluyendo organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más significativo en términos absolutos es el de ARCA, con 3.148 puestos de trabajo eliminados. Después están Conicet, con 1.716 despidos, y Anses, con una reducción de 1.532 trabajadores.

En términos proporcionales, el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 64% de su planta de personal. En segundo lugar, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 45%, y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que sufrió un recorte del 42% de su dotación. (DIB)