El crimen de Uma Aguilera: condenado a 12 años de prisión el delincuente menor de edad

Uma Aguilera, la hija de un custodio de Patricia Bullrich, fue asesinada en enero de 2024. Otres tres delincuentes ya habían recibido perpetua.

Por Agencia DIB
Uma Aguilera fue asesinada en enero de 2024.

Guillermo “Paraguayo” Romero Molinas, el menor involucrado en el crimen de Uma Aguilera(la niña asesinada durante un intento de robo en la localidad bonaerense de Villa Centenario), fue condenado a doce años de prisión, según confirmó la madre de la víctima.

“Teníamos la esperanza de que le dieran lugar al pedido de quince años solicitado por el fiscal y por nosotros”, lamentó María Eugenia Rodríguez, citada por la agencia Noticias Argentinas.

Romero Molinas tenía 17 años al momento del hecho, ocurrido el 22 de enero de 2024. Ese día fue asesinada la hija de un custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El joven fue sometido a un juicio abreviado, tras la recomendación del abogado de la familia y del fiscal del caso.

El crimen de Uma: perpetuas

Tal como informó la agencia DIB, en junio tres de los cuatro acusados del crimen fueron condenados a la pena de prisión perpetua. La sentencia fue celebrada por la ministra Bullrich, que destacó que los condenados “nunca más van a salir, nunca más van a dañar a nadie”. En tanto, otro de los delincuentes recibió una pena de cinco años de prisión por ser partícipe secundario del robo calificado por el empleo de arma de fuego. Los jueces ordenaron su inmediata detención. Y se esperaba otro juicio para el quinto imputado, el menor.

El crimen de Uma Aguilera

El trágico episodio ocurrió durante la mañana del 22 de enero de 2024, cuando Eduardo Aguilera, de 42 años, un agente de la PFA asignado a la custodia de la ministra Bullrich, se encontraba de franco y salía de su domicilio en su auto Ford Ka junto a su hija. El efectivo fue abordado por delincuentes armados que circulaban en un vehículo Toyota Corolla negro y le exigieron su rodado, aunque el efectivo intentó disuadirlos esquivándolos y escapando del lugar.

En ese contexto, los delincuentes abrieron fuego en dos oportunidades y, como consecuencia de ello, la hija del policía, de 9 años, resultó herida en la nuca y en una de sus manos. Si bien fue atendida de inmediato, primero en el hospital Gandulfo y luego derivada en un helicóptero al hospital Churruca, falleció pasado el mediodía. (DIB)

Por  Agencia DIB