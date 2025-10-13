RAM Dakota: cómo será la primera pick-up de la marca fabricada en la Argentina

El Grupo Stellantis presentó en Córdoba la nueva RAM Dakota , una pick-up que marca un punto de inflexión para la industria automotriz argentina. Será el primer modelo de la marca RAM producido en el país y se fabricará en el Polo Industrial de Ferreyra, donde también se ensamblan el sedán Fiat Cronos y la camioneta Fiat Titano.

La Dakota comenzará a venderse entre noviembre y diciembre y tendrá como principal destino los mercados de exportación: más del 70% de las unidades saldrá del país. El proyecto forma parte de una inversión total de U$S 385 millones y contempla la generación de 1.800 empleos directos: 1.100 ya vinculados a la producción de la Fiat Titano , 400 incorporaciones específicas para la RAM Dakota y otros 300 puestos que se sumarán cuando inicie la fabricación del nuevo motor B2.2 en 2027. La mitad de las nuevas incorporaciones corresponderá a mujeres.

El nuevo modelo compartirá plataforma con la Fiat Titano, lanzada a comienzos de año, aunque con un posicionamiento distinto: la Dakota es el primer vehículo de la marca RAM fabricado en Argentina y se ubica en el segmento de pick-ups medianas con un nivel superior de equipamiento y materiales.

Será, además, el segundo modelo que incorpore el motor turbodiésel Multijet de 2.2 litros , cuya producción local está prevista para 2026 en la misma planta cordobesa.

Durante el acto de lanzamiento, el presidente de Stellantis Sudamérica, Herlander Zola, sostuvo que “el lanzamiento de la RAM Dakota es un ejemplo concreto de cómo la integración local impulsa la competitividad regional. Este proyecto representa un verdadero motor de desarrollo ya que fortalece estratégicamente nuestra red de proveedores, impulsa la generación de empleo calificado y nos permite fabricar vehículos con estándares globales”.

Empleo, proveedores y promoción industrial

El presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, destacó la relevancia del proyecto y afirmó: “Creemos en una Argentina que mire al mundo de frente, que exporte valor agregado, conocimiento y talento argentino. Esta nueva pick-up Dakota llega con el ADN 100% RAM, con un diseño robusto, un interior que los va a sorprender, tecnología de avanzada y prestaciones únicas en el segmento”.

Zuppi también subrayó uno de los principales desafíos del sector exportador argentino: “En cada unidad que se vende afuera se exporta 16% de impuestos, contra 7% de Brasil y 0% de México”. Y agregó que “con reglas claras, la Argentina está llamada a ser protagonista en el sector”.

Córdoba se consolida así como el principal polo automotriz del país. En el evento estuvieron presentes el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini. “Esta no es solo una buena noticia para Córdoba, sino una gran noticia para la Argentina”, afirmó Llaryora, quien destacó el impacto de la Ley de Promoción Industrial provincial, que reduce Ingresos Brutos a cero y otros tributos para las empresas que invierten y generan empleo.

El mandatario provincial subrayó que los regímenes de promoción industrial superarán este año los 190 millones de dólares, mientras que la red de proveedores cordobeses —17 industrias metalmecánicas— alcanzará una facturación de 125 millones en 2026, con proyección de llegar a 200 millones en 2028.

Córdoba, polo automotriz sustentable

El intendente Passerini, por su parte, anunció una reducción a la mitad de la tasa municipal que pagan las industrias. “En Córdoba se genera un círculo virtuoso entre la generación de trabajo, el desarrollo industrial y la sustentabilidad ambiental”, expresó.

La planta de Ferreyra alcanzará antes de fin de año la autosuficiencia energética mediante un sistema solar de ocho hectáreas, con 13 mil paneles que producirán ocho megavatios, suficientes para abastecer toda la producción.

Una nueva etapa para la industria nacional

Con la RAM Dakota, Stellantis refuerza su posición como líder en producción regional y abre una nueva etapa en la historia de la industria automotriz argentina, que suma en menos de seis meses dos nuevas pick-ups —Fiat Titano y RAM Dakota— y proyecta fabricar motores locales desde 2026. (DIB)