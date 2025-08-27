miércoles 27 de agosto de 2025
27 de agosto de 2025 - 19:37

El gobierno logró refinanciar el 100% de la deuda, pero a tasas del 75%; subió el Riesgo País

La suba de encajes integrable con los papeles por vencer a más de 60 días explicó el grueso de la demanda.

Por Agencia DIB
El ministerio de Economía de la Nación.&nbsp;

El ministerio de Economía de la Nación. 

El gobierno logró renovar hoy la totalidad de la deuda que licitó por algo más de 13 billones de pesos, aunque pagando tasas de hasta el 75% anual, en una jornada en la cual el Riesgo País continuó su marcha ascendente hasta llegar a los 850 punto, con el dólar en baja.

Leé Además
El dólar, en el centro de las preocupaciones del gobierno. 

Tensión en los mercados: se dispara el riesgo país, con dólar alto pero estable
Exportaciones en alza.

US$ 5.650 millones: el complejo petrolero-petroquímico alcanzó un récord histórico de exportaciones

La operación de licitación de deuda se desarroló luego de que el gobierno dispusiera, hace 48 horas, una nueva suba de los encajes bancarios y generado un esquema que incitó a los bancos a cubrir ese inédito nivel de exigencia —el mayor en 32 años— con parte de los bonos que ofrecía al mercado en la licitación de hoy.

Lo hizo al adjudicar cinco -de los siete que ofrecía- instrumentos de deuda en pesos a tasa fija y variable por un total de $7,667 billones, frente al compromiso en torno a $6,7 billones que enfrentaba. “Esto significa un roll-over de 114,66% sobre los vencimientos del día de la fecha”, se apresuró a anticipar el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, mediante un posteo en la red X, como ya es su costumbre.

El lado inquietante de este logro pírrico es que debió validar tasas de hasta 75,66% nominal anual o 4,81% en colocaciones a un mes, es decir, más de 13 puntos por encima del rendimiento que para el mismo plazo había pactado hace apenas dos semanas.

Se trata de un costo solo superado por el 5,5% efectivo mensual que había aceptado pagar cuando comenzó a emitir este tipo de papeles con interés capitalizable en marzo de 2024, cuando el país aún tenía una inflación de dos dígitos (viajaba al 12% mensual).

Esto deja en evidencia la desesperación con que el Gobierno busca secar la plaza de pesos de cara a las elecciones, aunque el equipo económico y el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su exposición ante el Congreso, calificaron a estas tasas de “endógenas”, es decir, definidas por el mercado.

En ese contexto, el Riesgo País subió hoy 2,5% hasta 850 puntos, luego de dispararse ayer en más de 14%. En dólar, en tanto, bajó un 4,51% en su versión oficial: arrancó la ruda a 1365, llegó a cotizar a 1.377 y cerró a 1310. El “blue” bajó a 1.320.

Temas
Seguí leyendo

Tensión en los mercados: se dispara el riesgo país, con dólar alto pero estable

US$ 5.650 millones: el complejo petrolero-petroquímico alcanzó un récord histórico de exportaciones

En septiembre, las cuotas de los colegios privados llegan con aumento

Caen las ventas de nafta y gasoil, pero los usuarios se vuelcan a la premium

Crean una plataforma electrónica para pagar trámites e impuestos automotores

ARBA suspendió hasta fin de año las medidas cautelares para acompañar al sector productivo

Carbap: situación crítica por las inundaciones en el centro de la provincia

Banco Provincia y Provincia NET lanzaron el Concurso de Innovación Financiera

La Provincia apura el Presupuesto para presentarlo antes de fin de mes

ARBA: nuevo régimen para evitar la acumulación de saldos a favor y liberar capital de trabajo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Exportaciones en alza.

US$ 5.650 millones: el complejo petrolero-petroquímico alcanzó un récord histórico de exportaciones

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Semana del 28 de agosto al 3 de septiembre