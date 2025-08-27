Olmos: un jubilado de 86 años murió mientras maniobraba una motosierra

El barrio en el que vivía el jubilado que falleció podando sus árboles.

Un jubilado de 86 años sufrió un corte mientras maniobraba una motosierra : la herida resultó fatal y, por podar un árbol perdió la vida. El episodio ocurrió en la localidad platense de Lisandro Olmos , en una vivienda de la calle 46 entre 304 y 305 cercana a la Ruta Provincial 2015 , a pocos kilómetros de la ciudad de Brandsen .

Según informaron fuentes policiales, el hombre, identificado como Atilio Mario Driussi, sufrió un corte en una pierna, a la altura de la ingle , que comprometió una arteria. Fue encontrado tendido en el suelo, en el patio de su casa.

En tanto, los familiares del hombre se preocuparon al no poder comunicarse con él. Fue un amigo del barrio quien dio aviso a la Policía y luego, su hijo, Daniel Driussi, lo encontró en el suelo sobre una mancha de sangre.

Al dar vuelta el cuerpo advirtieron que Driussi tenía una pierna desgarrada. Cerca del cadáver había una motosierra y una amoladora de mano con disco de corte para madera.

En tanto, en el lugar no se detectaron faltantes de valor por lo que descartó que haya habido un robo y se confirmó que la muerte fue provocada por la manipulación de las herramientas.

La causa recayó en la UFI Nº.8 del Departamento judicial La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón, quien dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para que se le practique una autopsia, bajo la carátula "averiguación de causales de muerte". (DIB)