El Gobierno ganó otra batalla legal por la reforma laboral: definirá el fuero Contencioso

Después de conseguir que la reforma de la Ley Laboral vuelva a entrar en vigencia, el Gobierno logró otro fallo favorable: la causa impulsada por la CGT en rechazo a las modificaciones de dicha normativa, ya no tramitarán en el fuero laboral , sino que deberán discutirse en el Contencioso Administrativo, como había reclamado la Casa Rosada.

La Sala IV de Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrati vo, donde se litiga contra el Estado y se debaten los planteos de inconstitucionalidad, fue la responsable de fallar a favor de las pretensiones del Poder Ejecutivo Nacional quien había reclamado el cambio de fuero para abordar los reclamos de la CGT.

El fallo sostiene: "En los términos en que fue planteada esta demanda de inconstitucionalidad, el Estado fue demandado en su calidad de legislador. Sin embargo, atañe a los jueces federales conocer en un proceso en razón de la materia cuando el derecho que se pretende hacer valer está directa e inmediatamente fundado en un artículo de la Constitución Nacional, de una ley federal o de un tratado".

En ese sentido, lo s camaristas Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy, declararon que la presente causa es "competencia de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal".

¿Cómo fue la discusión?

La discusión se inició tras un planteo del Estado Nacional quien consideró que la causa iniciada por la CGT que en un comienzo logró, en el fuero laboral, la suspensión de 82 artículos de la reforma laboral, debía tramitar en la justicia contenciosa administrativa.

La semana pasada, tras un fallo de la Cámara el Trabajo se puso en vigencia la reforma de la Ley Laboral tras un reclamo del Estado Nacional que pedía que hasta tanto se resuelva el fondo (si es constitucional o no la modificación de la normativa), no se suspendan sus alcances.

En simultáneo, el Gobierno Nacional, bajo la representación legal de la Procuración del Tesoro encabezada por Sebastián Amerio, sostuvo que no es en la justicia laboral donde se suelen“dirimir los conflictos vinculados a resoluciones del Poder Ejecutivo”, motivo por el cual planteó la inhibitoria para que el juez Raúl Ojeda deje de intervenir en este reclamo.

Sin embargo, el magistrado rechazó el pedido del Poder Ejecutivo Nacional que -en coincidencia con el dictamen del fiscal que actúa en ese fuero- dijo que el planteo de la CGT que sostiene que es inconstitucional la reforma laboral, debe seguir a su cargo.

Ante tal circunstancia terminó siendo la Cámara la responsable de dirimir la discusión sobre la competencia, esto es: en qué fuero tiene que seguir tratándose el reclamo en contra de la normativa. Con un dato, el juez Ojeda elevo la discusión a la Cámara del Trabajo, algo que el propio Gobierno reclamó que no correspondía y finalmente, termino dirigiéndose en el Tribunal de Alzada del fuero Contencioso Administrativo.

Fuente: Agencia DIB.