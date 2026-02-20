viernes 20 de febrero de 2026
20 de febrero de 2026 - 09:18

El Gobierno dio a conocer el aumento de jubilaciones y prestaciones sociales para marzo

La Anses informó como quedan los haberes mínimos, máximos y las pensiones. Se da por la aplicación del ajuste de 2,88% en línea con la inflación de enero.

Por Agencia DIB
Novedades para los jubilados.
Novedades para los jubilados.

El Gobierno nacional oficializó este viernes un nuevo aumento para las jubilaciones que regirá a partir de marzo que se rige por el índice de inflación de enero, que fue del 2,88%. A esta cifra, se espera que se sume el bono extraordinario de $70.000, aunque todavía no fue confirmado de manera oficial.

Más noticias
El Costo de la Construcción (ICC) según el Indec.

Gran Buenos Aires: el costo de la construcción registró en enero una suba del 2,3%
Los precios mayoristas subieron 1,7% en enero, según el Indec.

Indec: los precios mayoristas subieron 1,7% en enero, con una variación interanual de 26,4%

A través de la resolución 38, publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció que “el haber mínimo garantizado vigente a partir de marzo, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 8° de la Ley 26.417 y 2° del Decreto 274/24, será de $369.600,88. Mientras que el haber máximo fue fijado en $2.487.063,95.

En el caso de la base imponible mínima para el cálculo de aportes, se fijó en $124.481,49, mientras que la máxima alcanzará los $4.045.590,45. Asimismo, el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será $295.680,70 y la Prestación Básica Universal (PBU) quedará en $169.075,53.

Se espera que en los próximos días, se confirme de manera oficial el bono adicional de $70.000, que desde marzo de 2024 cobran los beneficiarios de la jubilación mínima. Con ese plus, congelado hace dos años, el mes próximo quienes reciben la jubilación mínima pasarían a cobrar $439.600.

De cuánto será la suba en el resto de las prestaciones sociales

En el caso de las pensiones no contributivas por invalidez o vejez, se calcula que tendrán un monto actualizado que, sumando el refuerzo extraordinario, llegaría a $330.705,03. Quienes perciben la pensión destinada a madres de siete hijos recibirán una suma igual a la jubilación mínima, es decir, $369.600,88, que asciende a $439.600,88 incluyendo el bono adicional.

A partir del mismo incremento, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ajustará a un total de $132.796,38 por cada hijo, en tanto que la AUH por discapacidad será de $432.415,18.

Para los beneficiarios de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE), la cifra se fijará en $125.336,48, con el pago mensual del 80% y el saldo del 20% sujeto a la presentación de documentación exigida.

Dentro del nuevo esquema, la Asignación Familiar por Hijo para beneficiarios en el primer rango también se actualizará y alcanzará un total de $66.401,26.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Gran Buenos Aires: el costo de la construcción registró en enero una suba del 2,3%

Indec: los precios mayoristas subieron 1,7% en enero, con una variación interanual de 26,4%

El Frente Docente confirmó que todos los gremios se suman al paro del 2 de marzo

Provincia autorizó otro aumento extraordinario de los ómnibus: suben 15% desde marzo

ARBA prorrogó el plazo para el pago del impuesto Inmobiliario: cuál es la nueva fecha

Trabajadores de Fate: "Volvimos de vacaciones y nos encontramos con la fábrica cerrada"

Aumentaron los colectivos un 31%: cuánto cuesta el boleto en el AMBA

Cierra Fate: golpe histórico para la industria del neumático argentino

Feriado de Carnaval récord: 3 millones de turistas viajaron por todo el país

El consumo privado prolonga su estancamiento en el inicio de año: la compra de carne cae 6,5%

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La crisis golpea a Fate. 

Fate: pese a la conciliación obligatoria, denuncian que la fábrica está cerrada