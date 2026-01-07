El consumo de leche cayó un 12% y las familias optan cada vez más por segundas marcas

El consumo de leche y lácteos cayó un 12,7% en noviembre, medido en litros de leche comercializados , de acuerdos a cifras publicadas por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, lo cual es un indicio fuerte de que el consumo de este producto alimentario básico no logró sostenerse a lo largo de 2025.

Cuáles son las ciudades bonaerenses con el boleto de colectivo por arriba de $1200

El informe del Observatorio puntualiza que la merma del 12,7% surge de aplicar el criterio de del volumen total comercializado, pero aclara que si se mide por litros de leche equivalente la caída es del 16.7% . El promedio, indicó la entidad, ubica el descenso en el orden del 14% en total.

En la comparación interanual, noviembre también mostró números negativos. Frente al mismo mes de 2024, el volumen de productos lácteos vendidos cayó 3,6%, mientras que los litros de leche equivalente retrocedieron 5,6%.

En términos generales los números marcan que l a caída que había experimentado el consumo en los primeros meses del año pasado, muy moderada si se tiene en cuenta que se midieron contra un 2024 de derrumbe del indicador, probablemente no pudo sostenerse en la segunda mitad del año.

Por tratarse de un alimento básico, con poca elasticidad en la demanda, en el Observatorio aclararon que el descenso del consumo está directamente vinculado con la caída del ingreso disponible de las familias, un concepto que se vincula al dinero remanente luego de pagar gastos fijos.

El cambio de hábitos de consumo

Una evidencia adicional del origen vinculado a la merma de ingreso de la caída del consumo está dado por el cambio en el perfil de consumo. El estudio del Observatorio marca que se venden mucho más las alternativas de menor precio que reemplazan a las marcas tradicionales, tanto en los lácteos “puros” como en las bebidas con base láctea, margarinas o productos “rayados”.

Además, se detecta un aumento de las ventas informales, impulsadas por la necesidad de acceder a precios más bajos, un fenómeno que no queda reflejado plenamente en las estadísticas oficiales.

Las cifras también marcan que los productos de mayor valor agregado, como yogures, postres y leches saborizadas, mostraron una recuperación puntual en noviembre, aunque siguen lejos de compensar las fuertes caídas registradas en 2024, cuando algunos rubros se desplomaron a niveles comparables con los de la pandemia.