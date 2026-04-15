miércoles 15 de abril de 2026
15 de abril de 2026 - 17:33

¿Cuándo cobran los jubilados bonaerenses sus haberes en abril?

El IPS informó cómo será el cronograma de pagos.

Por Agencia DIB
Una pareja de jubilados.&nbsp;

Una pareja de jubilados. 

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó el cronograma de pagos de haberes del mes de abril de 2026 para los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires. Según se informó, a partir del día miércoles 29 del corriente quedarán depositados los sueldos en las cuentas bancarias.

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Este es el esquema de pago dado a conocer hoy por la Provincia:

- Miércoles 29 de abril: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

- Jueves 30 de abril: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

El organismo previsional recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 26 de mayo de 2026.

FUENTE: nota.texto7

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