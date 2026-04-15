¿Cuándo cobran los jubilados bonaerenses sus haberes en abril?

Una pareja de jubilados.

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó el cronograma de pagos de haberes del mes de abril de 2026 para los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires. Según se informó, a partir del día miércoles 29 del corriente quedarán depositados los sueldos en las cuentas bancarias.

Este es el esquema de pago dado a conocer hoy por la Provincia:

- Miércoles 29 de abril: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

- Jueves 30 de abril: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

El organismo previsional recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 26 de mayo de 2026. FUENTE: nota.texto7

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