Cuáles son las ciudades bonaerenses con el boleto de colectivo por encima de $1200

Las tarifas de colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires aumentaron con el comienzo de enero y el boleto mínimo es de $494 . En el otro extremo se encuentra en la ciudad balnearia de Pinamar , donde el viaje cuesta $2625 , lo que representa una diferencia del 431,4% respecto de las líneas del AMBA de jurisdicción nacional.

Desde el viernes suben las tarifas de colectivos que circulan en la provincia

El ranking de tarifas urbanas de enero de 2026 expone una fuerte disparidad entre distritos. Detrás de Pinamar, entre los distritos bonaerenses que más cuesta viajar están Pergamino ($2214), Mar del Plata ($1550), Bahía Blanca ($1545) y San Nicolás ($1519).

En el caso del AMBA, la brecha de precios tiene un origen estructural. Desde 2006, con la creación de regímenes especiales de compensación y subsidios, las tarifas de los colectivos que circulan bajo jurisdicción nacional -104 líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano- quedaron desfasadas de los valores que rigen en el interior del país, donde los boletos dependen en mayor medida de los costos locales.

Otros de los municipios bonaerenses que tienen sus boletos por encima de los $1200 son Ramallo $1400; Tandil $1334; Olavarría $1330; Punta Alta $1230 y Balcarce $1203.

El relevamiento elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) muestra que, mientras muchas ciudades mantienen tarifas sin cambios, en otras se aplicaron aumentos significativos en los últimos meses para sostener el sistema ante la suba de costos.

Entre las jurisdicciones con mayores aumentos también se destacan el AMBA -PBA-, donde el boleto subió de $371 a $688 (85,4%) entre enero de 2025 y el primer mes de este año, Balcarce, con un incremento del 83,9% (de $654 a $1.203), y Olavarría con una suba del 81,2%, desde $734 hasta $1.330.

En Bahía Blanca, el aumento fue del 72,6%, con una tarifa que pasó de $895 a $1.545. En tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el boleto subió de $371 a $620, lo que representa una variación del 67,1%.

Fuente: Agencia DIB