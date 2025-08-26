Suspenden a Julieta Makintach y avanza el juicio político para destituirla

El jurado de enjuiciamiento aceptó este martes las acusaciones en contra de la jueza Julieta Makintach y dio inicio oficialmente al juicio político en su contra que definirá si es destituida de su cargo.

A partir de ahora, l a magistrada que quedó bajo sospecha después de que se descubriera su rol estelar en Justicia Divina, un documental sobre las alternativas del juicio por la muerte de Diego Maradona , queda suspendida definitivamente y se hace efectiva la quita del 40% de su sueldo , que hasta esta instancia seguía cobrando.

El Jurado rechazó los tres planteos que había hecho la defensa para tratar de suspender la audiencia de hoy y determinó finalmente la suspensión de Makintach, por lo que no podrá renunciar. Esta posibilidad estaba en manos del gobernador Axel Kicillof, quien durante todo este tiempo tuvo en su despacho la renuncia pero nunca la aceptó.

Entre los planteos estaba la recusación a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, por “falta de imparcialidad”. Además, había anticipado que iría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A criterio de la magistrada, la audiencia de este martes no debía hacerse hasta no tratar estos puntos. Sin embargo, al ser rechazados al comienzo de la jornada, la cita continuó y el jury aceptó las acusaciones que pesaban en su contra.

De los ocho denunciantes originales, cinco reafirmaron sus denuncias contra Makintach por el escándalo que protagonizó en el juicio por la muerte de Diego Maradona, donde quedó vinculada al documental “Justicia Divina” y, por ello, el debate fue declarado nulo.

Quiénes integran el jury contra Julieta Makintach

El jurado que deberá analizar la conducta de la jueza está presidido por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, e integrado por los legisladores Ariel Martínez Bordaisco (senador por la Unión Cívica Radical -UCR); la diputada Abigail Gómez, de La Libertada Avanza (LLA); el senador Sergio Raúl Vargas, de Unión Renovación y Fe; la senadora María Lorena Mandagarán (UCR-Cambio Federal) y la diputada Maite Alvado, de Unión por la Patria (UP) y los abogados Álvaro García Orsi, Pablo Agustín Ciocchini, Fabián Ramón González, María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco. (DIB)