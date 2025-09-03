Banco Provincia celebra sus 203 años con promociones de hasta 18 cuotas sin interés en diversos rubros

Se podrán adquirir artículos de varios rubros a través de la plataforma Provincia Compras, en varias cuotas sin interés.

Banco Provincia celebra sus 203 años con una promoción exclusiva para sus clientes, a través de la plataforma de venta electrónica provinciacompras.com.ar.

Quienes tengan tarjetas Visa o MasterCard de la banca pública bonaerense, podrán realizar compras en hasta 18 cuotas sin interés, entre el 2 y el 5 de septiembre.

https://t.co/q0DIZOWN4a pic.twitter.com/4k1T3dnzrK — Banco Provincia (@bancoprovincia) September 2, 2025 Hay ofertas imperdibles con 20 y 40 por ciento de descuento en rubros seleccionados, como celulares, zapatillas, electrónica, muebles, herramientas, entre otras categorías.

Además, en el marco del cumpleaños del banco, este fin de semana, el 6 y 7 de septiembre, habrá 35% de descuento en locales gastronómicos adheridos utilizando la aplicación Cuenta DNI.

Más beneficios e info acá: https://t.co/ktV2y7AIIa pic.twitter.com/E3VCzgpxQx — Banco Provincia (@bancoprovincia) September 1, 2025

