Banco Provincia celebra sus 203 años con promociones de hasta 18 cuotas sin interés en diversos rubros

Las compras podrán realizarse a través de la plataforma de comercio electrónico del banco entre el 2 y el 5 de septiembre.

Se podrán adquirir artículos de varios rubros a través de la plataforma Provincia Compras, en varias cuotas sin interés.
Quienes tengan tarjetas Visa o MasterCard de la banca pública bonaerense, podrán realizar compras en hasta 18 cuotas sin interés, entre el 2 y el 5 de septiembre.

Hay ofertas imperdibles con 20 y 40 por ciento de descuento en rubros seleccionados, como celulares, zapatillas, electrónica, muebles, herramientas, entre otras categorías.

Además, en el marco del cumpleaños del banco, este fin de semana, el 6 y 7 de septiembre, habrá 35% de descuento en locales gastronómicos adheridos utilizando la aplicación Cuenta DNI.

