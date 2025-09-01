Llegó septiembre: todas las promociones de Cuenta DNI y un plus por el aniversario de Banco Provincia

Los plazos fijos se disparan y algunos bancos ya pagan hasta el 55%

El mes de septiembre llega con nuevas promociones para los usuarios de la aplicación Cuenta DNI y un descuento muy especial en el marco del mes aniversario de la banca pública bonaerense, que está cumpliendo 203 años.

Para festejar su cumpleaños , el finde semana del 6 y 7 de septiembre el Banco Provincia ofrecerá un 30% de descuento en locales de gastronomía adheridos, con un tope de 8.000 pesos de reintegro por persona.

Todos los lunes y martes, habrá 10% de ahorro en librerías adheridas, sin tope de reintegro con el uso de la billetera virtual del Provincia.

Una de las nuevas promociones de septiembre podrá aprovecharse los miércoles y jueves en farmacias y perfumerías adheridas, con un 10% de ahorro en las compras sin tope de reintegro por operación.

Todos los viernes los comercios de cercanía adheridos ofrecerán un descuento del 20% por compra, con un tope de reintegro de hasta 4.000 pesos por semana y por persona.

Una de las promociones más celebradas de la app es la de carnicerías, granjas y pescaderías. En septiembre podrá aprovecharse en dos jornadas: los sábados 6 y 20 de septiembre se podrá comprar con 35% de descuento y un tope de reintegro de 6.000 pesos.

Además, todos los días se puede comprar con 40% de ahorro en ferias y mercados bonaerenses, con 6.000 pesos de reintegro por semana y por persona; se pueden adquirir y recargar garrafas con 40% de descuento con un reintegro unificado de 12.000 pesos por mes y por persona; y se puede aprovechar un 40% de descuento en buffetes y espacios universitarios adheridos. Con las tarjetas de crédito asociadas a la app, mediante QR, se puede comprar hasta en 3 cuotas sin interés.

Supermercados

Para las compras en supermercados, Cuenta DNI tiene promociones especiales por fecha y comercio:

Supermercados Día: los lunes, 20% de ahorro , tope de reintegro unificado: $8.000 por día y por persona. El descuento aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $20.000.

, tope de reintegro unificado: $8.000 por día y por persona. El descuento aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $20.000. Súper Chacabuco, Actual supermercados, CLC, Super 3, Super Cano, 5Comentarios Autoservicio, Sabor Criollo Supermercado: martes y miércoles , 15% de descuento, que aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $30.000.

que aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $30.000. Carrefour: los miércoles, 10% de ahorro sin tope de reintegro y con devolución en el acto, acumulable con productos en oferta.

