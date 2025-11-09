domingo 09 de noviembre de 2025
Autos usados: las ventas cayeron 3,10% en octubre, pero en el año crecen casi 12%

De acuerdo con la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en octubre se comercializaron 166.285 autos usados en el país.

Las ventas de autos usados subieron casi 12% en los primeros diez meses del año comparadas con el mismo período de 2024, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). En octubre se comercializaron 166.285 vehículos usados, un 3,10% menos que en igual mes de 2024 (171.606 unidades). Si se compara con septiembre (171.364 unidades), la baja fue del 2,96%.

En el período enero-octubre 2025 se vendieron 1.602.941 unidades, un aumento del 11,81% con respecto a igual período de 2024 (1.433.622 vehículos). Octubre volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente: se comercializaron 9.037 unidades.

“Finalizado el mes de octubre, podemos decir que a pesar de la baja en la venta de autos usados con respecto a septiembre, la caída ha sido pequeña”, opinó Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor.

Según Lamas, “pasada la incertidumbre por las elecciones legislativas de medio término y despejadas las dudas por el rumbo económico que lograron un freno en la comercialización, es de esperar que noviembre recupere el nivel de consultas y ventas de vehículos”. Y añadió: “Aun así, es importante destacar que en el acumulado anual se siguió conservando el crecimiento de las ventas”.

Ranking venta de autos usados en octubre: modelos

VW Gol y Trend, 9.037; Toyota Hilux, 6.694; Corsa y Classic, 4.616; VW Amarok, 4.577; Ford Ranger, 4.424; Toyota Corolla, 3.437; Ford EcoSport, 3.389; Peugeot 208, 3.232; Fiat Palio, 3.099; Toyota Etios, 2.700. (DIB)

