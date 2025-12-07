domingo 07 de diciembre de 2025
7 de diciembre de 2025 - 11:32

Autos usados: la venta sufrió una fuerte caída en noviembre

Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se comercializaron 132.089 autos usados, un 12,62% menos que en igual mes de 2024.

Por Agencia DIB
La venta de autos usados según la Cámara del Comercio Automotor (CCA).
La venta de autos usados según la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

La venta de autos usados sufrió una fuerte caída en noviembre. Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en el undécimo mes de 2025 se comercializaron 132.089 vehículos usados, un 12,62% menos que en igual mes de 2024 (151.174 unidades). Si se compara con octubre (166.285 unidades), la baja fue aún mayor, del 20,56%.

Más noticias
senasa: filipinas habilito el ingreso de cueros frescos de cerdo desde argentina para uso industrial

Senasa: Filipinas habilitó el ingreso de cueros frescos de cerdo desde Argentina para uso industrial
El Ministerio de Desarrollo Agrario hizo entrega de los plantines.

La Provincia destacó en Marcos Paz el avance del Programa Huerta Urbana Bonaerense

De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, en el período enero-noviembre 2025 se vendieron 1.735.030 unidades, lo que representó un aumento del 9,48% con respecto a igual período de 2024 (1.584.756 vehículos). Noviembre volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente: se comercializaron 7.083 unidades.

“Pese a la fuerte baja en el mercado de autos usados, nuestros pronósticos para el año siguen apuntando a un año récord de comercialización, con un volumen que superará los 1.800.000 vehículos”, explicó Alberto Príncipe, presidente de la CCA. Que admitió: “Esperábamos un repunte de las ventas durante el mes, pasadas las elecciones, pero esto no sucedió”. No obstante, “esperamos un diciembre donde se recupere el nivel de consultas y ventas que se venía manteniendo, incluso con meses récord”, deseó Príncipe, y destacó que se está “en un buen momento donde el público puede aprovechar de oportunidades en la compra de usados con precios muy razonables”.

Autos usados: modelos y marcas

Los modelos de autos usados más comercializados en noviembre fueron el VW Gol y Trend, con 7.083 unidades, seguidos por la Toyota Hilux, 5.243; Corsa y Classic, 3.811; Ford Ranger, 3.627; VW Amarok, 3.580; Ford EcoSport, 2.718; Toyota Corolla, 2.695; Peugeot 208, 2.506; Fiat Palio, 2.416, y Ford Ka, 2.284.

En tanto, en el período enero-noviembre, las provincias registraron el siguiente crecimiento: Formosa, 30,42%; Santiago del Estero, 26,11%; Neuquén, 26,05%; Catamarca, 19,48%; Jujuy, 19,11%; La Rioja, 18,24%; Salta, 18,19%; Chubut, 16,67%; Río Negro, 16,09%; Chaco, 15,31%; Corrientes, 14,51%; Tucumán, 13,92%; Santa Cruz, 11,90%; San Luis, 10,72%; Córdoba, 10,65%; San Juan, 10,41%; Misiones, 9,80%; Entre Ríos, 8,33%; La Pampa, 7,95%; Buenos Aires, 7,82%; Mendoza, 7,54%; Santa Fe, 7,10%; Ciudad de Buenos Aires, 4,43%, y Tierra del Fuego, 4,24%.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Senasa: Filipinas habilitó el ingreso de cueros frescos de cerdo desde Argentina para uso industrial

La Provincia destacó en Marcos Paz el avance del Programa Huerta Urbana Bonaerense

La dueña de una empresa láctea bonaerense reveló chats privados con Javier Milei

Se generaliza el pedido para que Kicillof dé otra suba salarial, tras el OK al endeudamiento

25 de Mayo: el ministro Javier Rodríguez dialogó con productores sobre la asistencia ante las inundaciones

Varias empresas impulsan suspensiones o adelanto de vacaciones frente a la crisis

Argentina vuelve al mercado de deuda con un bono a cuatro años y tasa del 6,5%

Argentina suspende las importaciones de chorizos y un jamón de España

ARBA suspende a agentes de recaudación que retuvieron más de $100 millones y no los ingresaron al fisco

El Gobierno definió el valor del salario mínimo para los próximos 10 meses

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
senasa: filipinas habilito el ingreso de cueros frescos de cerdo desde argentina para uso industrial

Senasa: Filipinas habilitó el ingreso de cueros frescos de cerdo desde Argentina para uso industrial

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Crimen en Nueva Atlantis, Partido de La Costa.

La Costa: muere un hombre en presunta pelea callejera en Nueva Atlantis