Autos usados: la venta sufrió una fuerte caída en noviembre

La venta de autos usados según la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

La venta de autos usados sufrió una fuerte caída en noviembre. Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en el undécimo mes de 2025 se comercializaron 132.089 vehículos usados, un 12,62% menos que en igual mes de 2024 (151.174 unidades). Si se compara con octubre (166.285 unidades), la baja fue aún mayor, del 20,56%.

De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, en el período enero-noviembre 2025 se vendieron 1.735.030 unidades, lo que representó un aumento del 9,48% con respecto a igual período de 2024 (1.584.756 vehículos). Noviembre volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente: se comercializaron 7.083 unidades.

“Pese a la fuerte baja en el mercado de autos usados, nuestros pronósticos para el año siguen apuntando a un año récord de comercialización, con un volumen que superará los 1.800.000 vehículos”, explicó Alberto Príncipe, presidente de la CCA. Que admitió: “Esperábamos un repunte de las ventas durante el mes, pasadas las elecciones, pero esto no sucedió”. No obstante, “esperamos un diciembre donde se recupere el nivel de consultas y ventas que se venía manteniendo, incluso con meses récord”, deseó Príncipe, y destacó que se está “en un buen momento donde el público puede aprovechar de oportunidades en la compra de usados con precios muy razonables”.

Autos usados: modelos y marcas Los modelos de autos usados más comercializados en noviembre fueron el VW Gol y Trend, con 7.083 unidades, seguidos por la Toyota Hilux, 5.243; Corsa y Classic, 3.811; Ford Ranger, 3.627; VW Amarok, 3.580; Ford EcoSport, 2.718; Toyota Corolla, 2.695; Peugeot 208, 2.506; Fiat Palio, 2.416, y Ford Ka, 2.284.

En tanto, en el período enero-noviembre, las provincias registraron el siguiente crecimiento: Formosa, 30,42%; Santiago del Estero, 26,11%; Neuquén, 26,05%; Catamarca, 19,48%; Jujuy, 19,11%; La Rioja, 18,24%; Salta, 18,19%; Chubut, 16,67%; Río Negro, 16,09%; Chaco, 15,31%; Corrientes, 14,51%; Tucumán, 13,92%; Santa Cruz, 11,90%; San Luis, 10,72%; Córdoba, 10,65%; San Juan, 10,41%; Misiones, 9,80%; Entre Ríos, 8,33%; La Pampa, 7,95%; Buenos Aires, 7,82%; Mendoza, 7,54%; Santa Fe, 7,10%; Ciudad de Buenos Aires, 4,43%, y Tierra del Fuego, 4,24%. Fuente: Agencia DIB

