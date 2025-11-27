El MINI Aceman desembarca en Argentina: el primer crossover 100% eléctrico de la marca

MINI inició oficialmente su era eléctrica en Argentina con la presentación del nuevo MINI Aceman , un crossover compacto e inédito dentro del line-up de la marca británica. El lanzamiento se realizó en la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires , donde ejecutivos de BMW Group Argentina celebraron la llegada del primer MINI impulsado únicamente por un motor eléctrico al mercado local.

“A través del Aceman iniciamos localmente la electromovilidad para MINI”, destacó Ivana Dip , CEO & Manager Director de BMW Group Argentina, al presentar el modelo. “ La propulsión eléctrica combina muy bien con los valores y el espíritu de MINI , por lo que nos llena de orgullo cerrar el año con su llegada”.

Para Leandro Larregina , Gerente de Ventas y Desarrollo de Red de BMW & MINI, el arribo del modelo marca un punto clave para la marca: “Completamos la renovación de MINI en Argentina. Su personalidad original y su uso inteligente del espacio atraerán a nuevos públicos, con las sensaciones de manejo típicas de MINI ahora electrificadas ”.

El lanzamiento del MINI Aceman se llevó a cabo en la Embajada Británica de Buenos Aires.

El Aceman se posiciona entre el MINI Cooper y el MINI Countryman , con 4,07 metros de largo, 1,75 m de ancho y 1,50 m de alto. Su diseño responde al nuevo lenguaje estético de la marca, Charismatic Simplicity, que busca líneas limpias, superficies puras y un enfoque moderno sin abandonar la esencia histórica.

Mini Aceman (2)

Inspirado en la visión del creador del MINI original, Alec Issigonis, el Aceman recupera en su interior tres elementos icónicos reinterpretados para la nueva era:

Volante compacto y fácil de empuñar,

Pantalla central circular, ahora OLED,

Barra de interruptores (Toggle Bar) de nuevo diseño.

Interior tecnológico y vivible

La cabina ofrece cinco plazas reales, con un espacio interior sorprendente para su tamaño. Los asientos deportivos John Cooper Works y el techo panorámico de cristal amplifican la sensación de amplitud, mientras que la iluminación ambiental con proyecciones agrega un toque de personalización.

Mini Aceman (5) El interior de MINI Aceman. BMW Group

El corazón tecnológico es la pantalla OLED circular de 240 mm, un sello distintivo de los nuevos MINI, vinculada al sistema de sonido Harman Kardon con 10 parlantes. Desde este display se opera el Sistema Operativo MINI 9, que permite control táctil, comandos de voz y acceso a los Modos de Experiencia MINI: Go-Kart, Green, Timeless, Trail y Personal, ajustando parámetros dinámicos, visuales y sonoros.

Los cinco interruptores físicos concentran las funciones esenciales: freno de estacionamiento, selector de marchas, arranque (con diseño retro que imita una llave), modo de experiencia y volumen.

Prestaciones y mecánica eléctrica

Importado desde China, el MINI Aceman llega con:

Motor eléctrico de 218 cv y 330 Nm,

Batería de 54,2 kWh,

Autonomía de 406 km,

Tracción delantera,

Llantas de 19 pulgadas de serie.

El paquete incluye además un cargador doméstico Wallbox de 22 kW para instalación en el hogar.

Precio y garantía

El MINI Aceman se ofrece en Argentina a US$ 69.990. El precio incluye Wallbox y cuenta con garantía de 2 años sin límite de kilometraje.

(Fuente: Agencia DIB)