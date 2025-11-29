Una falla en los Airbus A320 obligó a dejar 6 mil aviones en tierra: ¿qué pasa con los que operan acá?

Una falla informática en el modelo A320 de los aviones que fabrica la europea Airbus , potencialmente gravísima para la seguridad en los vuelos, disparó una medida de emergencia dictada por las autoridades de regulación aérea mundial, por la cual 6 mil de esos aparatos -algunos de los cuales pertenecen a compañía que cubren rutas en Argentina - deberán permanecer en tierra hasta tanto sean reparados.

La medida sobre los Airbus es una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia y fue dictada en las últimas horas por la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (AD) para los dos modelos de Airbus A320 , a raíz de que se detectó que la exposición a tormentas geomagnéticas puede alterar su sistema informático y disparar maniobras potencialmente letales no controladas por los pilotos.

La orden de la Agencia es taxativa: esos aparatos deben permanecer en tierra hasta que el sistema sea readecuado. Es una maniobra que demora entre 30 minutos y dos horas, pero debido a que debe realizarse en unos 6 mil aparatos al mismo tiempo podría causar problemas operativos, debido a la carencia de técnicos certificados y aparatología suficiente.

La falla reside en las unidades ELAC (Elevator Aileron Computer), específicamente aquellas fabricadas por la firma francesa Thales. Estas computadoras son las encargadas de mover los alerones y los elevadores (timones de profundidad) del avión. Al recibir una descarga de radiación cósmica en altura, el chip de memoria interpreta erróneamente la posición del avión y puede ordenar una "picada brusca" (nose down) para corregir una actitud de vuelo que en realidad es normal.

Airbus descubrió el problema a raíz de un incidente ocurrido este mes en un vuelo en los estados unidos.

¿Cómo afecta en Argentina?

Según reportaron especialistas locales, son cuatro las compañías que vuelan en el país con este modelo de aviones: Jetsmart, Latam, Avianca y Sky Airlines.

La primera de esas compañías, JetSMART emitió un comunicado en el que señala que “solo un número reducido de aeronaves se encontraría alcanzado por la condición descrita en la Directiva de Aeronavegabilidad emitida por dicha entidad. Estas aeronaves serán atendidas esta misma noche conforme a las directrices técnicas establecidas”.

Aclara finalmente que “a la fecha, no existe afectación en la operación de los vuelos de JetSMART Airlines, los cuales continúan desarrollándose según lo programado. En caso de que algún itinerario requiera ajustes, las personas afectadas serán contactadas directamente para recibir de manera oportuna alternativas de viaje”.

En tanto, LATAM Airlines, que es el mayor operador de la región, confirmó que en los talleres de mantenimiento en Santiago y San Pablo están trabajando en turnos de 24 horas para cargar el nuevo software en cientos de aviones, aunque advirtieron que “se esperan reprogramaciones durante el fin de semana”.

Avianca, que también vuela a Argentina, admitió en un comunicado que "un número significativo" de sus aeronaves requiere la intervención, al igual que la chilena Sky Airline, que debe trabajar con urgencia para actualizar el software, ya que en el caso de Sky, la mayoría de sus aviones son Neo.

Aerolíneas Argentinas, no se ha visto afectada porque su flota de corto y medio alcance es exclusivamente Boeing 737 (NG y MAX) y Embraer 190, aviones que utilizan una arquitectura de computadoras diferente y no están afectados por esta directiva de Airbus.

Fuente: Agencia DIB