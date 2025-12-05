La industria automotriz cerró noviembre con fuertes caídas pero mantiene el pulso anual

La Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) difundió su informe de noviembre , en el que confirmó que el sector mostró un desempeño dispar , atravesado por menos días hábiles, ajustes en los planes industriales y un reacomodamiento del mercado. El resultado: una producción mensual en baja , exportaciones mixtas y un canal mayorista que sintió el impacto, aunque todavía exhibe un crecimiento robusto en el acumulado anual .

Con 18 días hábiles -cuatro menos que en octubre-, las terminales fabricaron 37.961 vehículos , un 19,6% menos que el mes anterior y 29,3% menos que en noviembre de 2024.

A pesar del retroceso mensual, el sector mantiene el volumen anual: entre enero y noviembre se produjeron 464.408 unidades , apenas 0,9% por debajo del mismo período del año pasado.

En comercio exterior, las terminales exportaron 31.248 unidades, lo que significó un 5,5% más que en octubre, aunque un 3,1% menos frente a noviembre de 2024 .

El acumulado anual muestra un desafío mayor: con 260.681 vehículos enviados al exterior, las exportaciones caen 9,5% respecto del año pasado.

Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, subrayó que “el frente externo sigue siendo un desafío estratégico”, y volvió a insistir en la necesidad de avanzar en una reducción de la carga fiscal para sostener la competitividad del modelo exportador.

Ventas mayoristas

Las ventas a concesionarios también sintieron el freno de noviembre: se comercializaron 35.249 unidades, una caída del 21,3% respecto de octubre y del 12,1% interanual.

Sin embargo, el acumulado anual muestra el contraste más fuerte del informe: con 535.270 unidades entregadas entre enero y noviembre, el canal mayorista creció 47,9% frente a 2024. Un salto explicado por la recomposición de la oferta, programas comerciales más agresivos y el repunte de las herramientas de financiamiento.

Un mes que distorsiona, un año que resiste

Las cifras de noviembre dejan un panorama heterogéneo: un mes que golpea a producción y ventas, un comercio exterior que no despega y un mercado mayorista que se mantiene como motor de recuperación.

En un contexto de reordenamiento industrial y tensiones externas, la industria automotriz argentina llega al cierre de 2025 con signos de resistencia y desafíos abiertos para el próximo año.

