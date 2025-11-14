viernes 14 de noviembre de 2025
14 de noviembre de 2025 - 11:54

Adorni cuestionó las "especulaciones" pero no negó la eliminación del monotributo

El funcionario habló sobre las versiones que circulan sobre la reforma laboral y pidió que "no digan cosas que no son".

Por Agencia DIB
El vocero presidencial Manuel Adorni.
El vocero presidencial Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no negó cambios en el monotributo al referirse a la reforma laboral que quiere implementar el Gobierno de Javier Milei, aunque le pidió a los periodistas que no hagan “especulaciones” y esperen que la gestión libertaria envíe el proyecto al Congreso en sesiones extraordinarias.

Más noticias
Patricia Bullrich y Manuel Adorni.

Designaron a Santilli como ministro y le dieron más poder a Adorni y Bullrich
Diego Santilli, quien jurará como ministro del Interior, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Diego Santilli renunció a su banca y se reunió con gobernadores

El ministro coordinador, quien también oficia de vocero del presidente Milei, hizo esta aclaración luego de que en las últimas horas trascendiera que el Gobierno estudia eliminar el monotributo y bajar el piso del impuesto a las Ganancias como parte del paquete de reformas que enviará al Congreso a partir del 10 de diciembre.

Entre los trascendidos, con el monotributo, instaurado en el país por ley desde 1998, buscan eliminar el régimen por lo que los contribuyentes pasarían a autónomos. La escala de estos sería de $100.000 a $500.000 y se habilitarían deducciones de gastos personales. En cuanto al IVA, se fijaría un umbral mínimo equivalente a la Categoría F del monotributo ($3 millones mensuales).

"Se habla mucho de determinados temas, entre ellos monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial, no digan cosas que no son. Si dicen 500 cosas, probablemente a alguna le peguen", dijo Adorni en conferencia de prensa en Casa Rosada.

"La idea es que informemos las cosas como son y cuando ocurren. Cuando tengamos la modernización laboral, y el resto de las leyes, esperen que transmitamos cuál es el contenido de cada uno de los proyectos de ley", añadió. (DIB)

Temas
Ver más

Designaron a Santilli como ministro y le dieron más poder a Adorni y Bullrich

Diego Santilli renunció a su banca y se reunió con gobernadores

"Desigual y asimétrico": dura reacción de la Provincia al pacto comercial con EEUU

El MDA lanzó un nuevo sistema para la utilización de la Receta Agronómica Obligatoria

Argentina y Estados Unidos anuncian marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos

La soja alcanzó su valor más alto en 17 meses: US$421,45 la tonelada

Servicios públicos: la demanda registró un aumento de 1,9% interanual en agosto

Indec: en septiembre las industrias utilizaron el 61,1% de la capacidad instalada

El empleo privado sigue en caída, mientras crecen los monotributistas

Caputo: "Es mejor una flotación entre bandas que una flotación libre"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Augusto Costa junto a Carlos Bianco. 

"Desigual y asimétrico": dura reacción de la Provincia al pacto comercial con EEUU

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La Legislatura bonaerense. 

Diputados debatirá en comisiones el Presupuesto de Kicillof la próxima semana

Por  Agencia DIB