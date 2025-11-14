Adorni cuestionó las "especulaciones" pero no negó la eliminación del monotributo

El vocero presidencial Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no negó cambios en el monotributo al referirse a la reforma laboral que quiere implementar el Gobierno de Javier Milei, aunque le pidió a los periodistas que no hagan “especulaciones” y esperen que la gestión libertaria envíe el proyecto al Congreso en sesiones extraordinarias.

El ministro coordinador, quien también oficia de vocero del presidente Milei, hizo esta aclaración luego de que en las últimas horas trascendiera que el Gobierno estudia eliminar el monotributo y bajar el piso del impuesto a las Ganancias como parte del paquete de reformas que enviará al Congreso a partir del 10 de diciembre.

Entre los trascendidos, con el monotributo, instaurado en el país por ley desde 1998, buscan eliminar el régimen por lo que los contribuyentes pasarían a autónomos. La escala de estos sería de $100.000 a $500.000 y se habilitarían deducciones de gastos personales. En cuanto al IVA, se fijaría un umbral mínimo equivalente a la Categoría F del monotributo ($3 millones mensuales).

"Se habla mucho de determinados temas, entre ellos monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial, no digan cosas que no son. Si dicen 500 cosas, probablemente a alguna le peguen", dijo Adorni en conferencia de prensa en Casa Rosada.

"La idea es que informemos las cosas como son y cuando ocurren. Cuando tengamos la modernización laboral, y el resto de las leyes, esperen que transmitamos cuál es el contenido de cada uno de los proyectos de ley", añadió. (DIB)

