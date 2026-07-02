"Vamos a estar alentando a nuestro país en un partido contra Messi, increíble"

“Solo en este Mundial ya vi más partidos que en casi toda mi vida”, bromea David Pina , un caboverdiano que sabe de gestas deportivas. “Para mí esta selección es un orgullo. Tengo 29 años y es la primera vez que sigo un Mundial con atención , nunca tuve esta pasión por el fútbol”, admite este boxeador que, como todos sus compatriotas, está cautivado por los Tubarões Azuis , el rival de la selección argentina en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El 4 de agosto de 2024, David Pina logró la medalla de bronce en la categoría -51 kilos de los Juegos Olímpicos de París y así se convirtió en el primer medallista olímpico de su país, Cabo Verde , un archipiélago africano que ahora ya todo el mundo -o por lo menos gran parte- conoce.

“Es una felicidad enorme poder seguir el recorrido de Cabo Verde en este Mundial. Empatamos con España, con Uruguay y con Arabia Saudita, e hicimos algo que nadie esperaba: clasificar a la siguiente ronda. Para nosotros, para todos los caboverdianos, ya es una victoria: llegamos lejos, cuando se suponía que ni siquiera íbamos a clasificar al Mundial, nuestro primer mundial”, le cuenta a la Agencia DIB desde Lisboa, Portugal, donde vive junto a su familia. Es que Pina es parte de la diáspora caboverdiana que está desperdigada por el mundo, muchos de ellos en Argentina.

“A mí me gusta más el boxeo”, repite para despejar cualquier tipo de duda, aunque Cabo Verde es un país futbolero. “Es el deporte más practicado y el más seguido. Tenemos muy buenos jugadores a nivel mundial, principalmente de mi ciudad (Santo Domingo) y de la capital (Praia)”.

El andar de la selección de fútbol en este Mundial tiene revolucionados a los caboverdianos: a los 500 mil que viven en las islas y a los 2 millones -dicen- que andan por el mundo. Y la comparación es inevitable: la medalla de bronce de Pina también movilizó al país. “Ahora, por el fútbol, ya no soy el protagonista. Pero cuando gané la medalla fue una explosión de alegría. Fue la primera medalla de nuestra historia en 500 años de existencia y en 50 años de independencia; la primera medalla olímpica de Cabo Verde”, enfatiza. “Mucha gente me ve como un ejemplo y algunos hasta dicen que soy un héroe nacional”, explica Pina, y va una primera reflexión: “Los caboverdianos se toman el deporte muy en serio y valoran muchísimo los resultados que consiguen los atletas para el país. Porque somos un país muy pequeño y muchas veces no tenemos la oportunidad de mostrarnos fuera de nuestras fronteras. Cada vez que salimos al exterior, demostramos nuestro valor, demostramos que podemos competir de igual a igual a nivel internacional. Por eso aquella medalla fue un momento muy importante para Cabo Verde”, opina.

Está claro, esta Copa del Mundo también es muy importante para su país. “Va a ser un antes y un después. Participar en un Mundial o en unos Juegos Olímpicos y conseguir los resultados que ya conseguimos, cambia al país. Cuando gané la medalla, hubo un boom, se abrió la puerta para nuevos desafíos. Y a partir de este Mundial va a pasar lo mismo: los chicos, los jóvenes, van a sentir más ganas de practicar deporte, no solo fútbol o boxeo; en lugar de ir por el camino del delito, elegirán el deporte. Por eso siempre es importante conseguir resultados afuera, porque eso después se refleja dentro del país. Sin duda este Mundial traerá más oportunidades y más felicidad. Para Cabo Verde, realmente hay un antes y un después”.

Y más allá del deporte, opina Pina. “A nivel mundial, todo el mundo está hablando de Cabo Verde. Eso va a ser beneficioso para nosotros, más personas van a visitar nuestro país. Vivimos del turismo, habrá más visitantes, se generarán más recursos, es muy importante”.

En la previa del Mundial, cuando la presencia de Cabo Verde resultaba una curiosidad y el público futbolero apostaba a una goleada de España, Pina en una entrevista destacó el “venir de abajo”. “Hasta hace poco, Cabo Verde era un país prácticamente desconocido. Y sí, venimos de abajo. De un lado, nuestra primera participación en un Mundial. Enfrente, países que ya tienen historia: España, que ya fue campeón; Uruguay, también campeón… A veces la gente nos subestima y dice: ‘Estos no saben nada’. Entonces, entran a jugar con arrogancia y después pasa lo que ya pasó: terminan empatando y hasta se enojan, porque dicen: ‘Un país tan débil, tendríamos que haberles ganado’. Pero no es así. Creo que tenemos todo para ganar porque nuestros deportistas tienen ambición, disciplina, garra y muchas ganas de ganar. Eso es lo que nos mueve: las ganas de ganar y de darle una alegría a nuestro país. El que viene de abajo siempre tiene más hambre, más garra y más ganas de ganar”.

Sin embargo, la historia de Pina no es parecida a la de la selección de fútbol, que apenas tiene a 12 de sus 26 jugadores nacidos en Cabo Verde. “Mi historia es diferente. Yo había vivido toda mi vida en Cabo Verde, era campeón nacional, había ido a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero para triunfar tuve que irme; cuando vi que tenía posibilidades reales de ganar una medalla en París, decidí mudarme a Portugal. Y cuando llegué a Portugal atravesé muchísimas dificultades, y hasta tuve que dejar de entrenar para ir a trabajar, no tenía patrocinadores, recibía muy poco apoyo. Así y todo, conseguí la clasificación a París, que era mi objetivo. Siempre digo, mi historia es de superación, de resiliencia”.

La historia de la selección de fútbol, en tanto, “es la de demostrar que merecemos estar donde queremos estar. No atravesamos exactamente las mismas dificultades, pero el camino, la voluntad y el amor por nuestro país son iguales. Valoramos muchísimo a Cabo Verde y hacemos todo por nuestro país. Así somos los atletas caboverdianos”.

La diáspora caboverdiana

“Ahora formo parte de la diáspora”, le dice Pina a la Agencia DIB. Radicado desde hace unos años en Portugal, es uno de los miles y miles de caborverdianos desperdigados por el mundo. “Pero vivimos Cabo Verde todos los días”, advierte. “En la ropa que usamos, en la comida, en la música... Siempre estamos conectados. Aunque vivamos lejos, el vínculo con Cabo Verde nunca se rompe. En mi caso, en el tren o caminando por la calle, todos los días me cruzo con cientos de caboverdianos. Los reconozco por la ropa que llevan, por el pañuelo, por el acento. Creo que el pueblo caboverdiano que vive en el exterior está incluso más unido, quizá porque está lejos, porque pasó dificultades y nunca olvidó de dónde vino. Todos salieron de Cabo Verde con un objetivo: yo me fui para clasificar a París 2024. Pasé dificultades, luché, vencí y conseguí la primera medalla olímpica de la historia del país. Y creo que los demás caboverdianos que viven en Portugal, en Estados Unidos o en otros lugares, también viven Cabo Verde muy profundamente. Es un sentimiento muy fuerte de pertenencia y de patriotismo”.

Tubarões Azuis

Primero fue el sorpresivo empate con España, que permitió conocer la historia del arquero Vozinha y del viaje de su madre a Estados Unidos. Luego se supo que Roberto Pico Lopes fue contactado por LinkedIn. También se habló del DT, Bubista… Con el correr de los días, las historias en torno del plantel de Cabo Verde se fueron multiplicando.

Poco futbolero confeso, en clima mundialista se le anima a un pronóstico. “Va a ser un partido de altísimo nivel, y cuando se juega a ese nivel, cualquiera que gane lo merece. No existe la derrota, existe el aprendizaje. Jugar contra Argentina, o que Argentina juegue contra nosotros, va a ser un aprendizaje para los dos. Nadie sabe cuál será el resultado: Argentina es una selección extraordinaria, campeona del mundo, y tiene a Messi, uno de los mejores jugadores del mundo. Pero aun así, nosotros vamos con la cabeza en alto y con el objetivo de dar lo mejor. Y cuando uno da lo mejor de sí, nadie puede reclamarle nada. Si ya pasamos de fase es porque tenemos calidad”.

Con equipos favoritos y otros que parten de punto, en los Mundiales obviamente hay lugares para los resultados menos vaticinados. Por caso, horas antes de la charla con Pina, Paraguay dejó en el camino a Alemania. “Me desperté, vi el resultado y pensé: ‘Tal vez sea posible, por qué no’. El destino a veces tiene estas cosas, a veces sorprende. ¿Por qué Cabo Verde no podría ganarle a la Argentina de Messi? En el deporte puede pasar. Ayer eras el mejor, hoy quizá ya no. Cabo Verde tiene muchísima hambre de ganar: estamos acá por primera vez, concentrados al 100 por 100, vamos a dar el 100 por 100. Argentina ya estuvo muchas veces en este escenario. No tiene nada de malo, pero no sé si tienen las mismas ganas que nosotros, que estamos viviendo esta experiencia por primera vez. Por eso el resultado puede sorprender”.

A propósito de Argentina, en Cabo Verde el fenómeno Lionel Messi se vive distinto a como se vive en muchos otros países. “En Cabo Verde se usan más las camisetas de Portugal que de Argentina, sobre todo porque tenemos una relación más cercana con Portugal. Y obviamente, hay muchas más camisetas de Cristiano Ronaldo que de Messi”. Aunque él hubiese preferido jugar contra Ronaldo: “Y… posiblemente hubiese sido un rival más accesible”, sonríe.

Este viernes, a las 21 de Praia, a las 23 de Lisboa, jugarán Argentina y Cabo Verde. “Va a ser una fiesta enorme, independientemente del resultado”, anticipa Pina. “Mi familia y yo vamos a estar en la Fan Zone de Lisboa, habrá varios puntos de encuentro. En Cabo Verde va a haber celebraciones en todas las islas. Va a ser una verdadera fiesta”, repite. Y cierra: “Jugar contra Messi... Yo lo veía de chico, imaginate lo que significa. En lugar de alentar a Messi, vamos a estar alentando a nuestro propio país enfrentando a Messi. Es increíble”.

Rumbo a Los Ángeles 2028

David Pina ganó la primera -y única- medalla olímpica de Cabo Verde. Lo hizo en París 2024, con un look que no pasó desapercibido. ¿Mickey Mouse? “No, no. Se parece, pero no. Es simplemente un peinado, no tiene nada que ver con Mickey”, le explica a DIB. Y para las competencias sigue usando ese look, entre otras cosas también por comodidad. “En este momento no, porque me marca el pelo, me lo termina dañando. Pero sí, forma parte de mi imagen, siempre uso ese peinado para competir”.

Representante olímpico en Tokio 2021 y medallista en París 2024, obviamente hay Los Ángeles 2028 en el horizonte. “Faltan dos años, mi objetivo es clasificar y ganar una medalla de oro para Cabo Verde. Esas son mis aspiraciones ahora: seguir dándole los mejores resultados posibles a mi país”.

En los Juegos de 2024, además, Pina fue abanderado de la delegación de Cabo Verde en la ceremonia de apertura. “Es un orgullo. Llevar la bandera es una responsabilidad muy grande, porque no te estás representando solo a vos mismo. Estás representando a medio millón de habitantes y a más de 2 millones de caboverdianos que viven en el exterior; es como llevar a todo el país con vos. La bandera es solo un símbolo, pero detrás de ella está toda la nación”.

Fuente: Agencia DIB