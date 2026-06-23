24 de junio: cuando el dulce de leche, Cañuelas, Messi, Gardel y Fangio se dan la mano

La leyenda dice que el dulce de leche nació por casualidad, con una olla que quedó demasiado tiempo en el fuego.

La fabricación de dulce de leche también comenzó en Cañuelas, con La Martona en 1902.

Cada 24 de junio se conmemoran dos hechos fundamentales que enlazan su historia con la identidad argentina: el Pacto de Cañuelas -un acuerdo político de trascendencia nacional que firmaron en 1829 Juan Lavalle y Juan Manuel de Rosas- y el Día del Dulce de Leche , celebración de una tradición gastronómica con profundas raíces locales.

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Además, esta fecha enlaza una serie de increíbles coincidencias: en 1911 nació Juan Manuel Fangio , el más grande del automovilismo de todas la épocas; en 1987, en Rosario llegó al mundo el más grande del mundo de fútbol, Lionel Messi . Y en 1936, murió la voz más emblemática del tango, Carlos Gardel .

Pero para la historia y la gastronomía, el 24 de junio tiene además un significado propio y profundamente arraigado en su historia.

El Pacto de Cañuelas

El 24 de junio de 1829, se firmó en la estancia La Caledonia -muy cerca del actual centro de la ciudad- el Pacto de Cañuelas, acuerdo alcanzado entre el general Juan Galo de Lavalle (gobernador de facto de Buenos Aires) y el comandante general de campaña don Juan Manuel de Rosas.

El objetivo urgente del pacto era poner fin a la sangrienta guerra civil que azotaba a la provincia de Buenos Aires tras el fusilamiento del gobernador Manuel Dorrego a manos de Lavalle en diciembre de 1828. El acuerdo incluía tres medidas principales para pacificar la provincia: cese de las hostilidades; elecciones parlamentarias; y una lista de unidad. Sin embargo, el pacto fracasó en la práctica. Pero no el dulce de leche.

pacto_muestra_03 rs Rosas, Lavalle y el Pacto de Cañuelas, presentes en el Museo municipal.

La tradición popular cuenta que fue justamente durante estas reuniones entre Lavalle y Rosas que nació el dulce de leche. Según el relato, una criada preparaba una lechada -leche caliente con azúcar- cuando descubrió al general Lavalle descansando en el catre del Restaurador. Sorprendida, abandonó la cocina y olvidó la olla sobre el fuego. Al regresar encontró una pasta espesa, aromática y de sabor inconfundible.

Cañuelas, la cuna de dulce de leche

Dulce de leche 01 rs La fabricación de dulce de leche también comenzó en Cañuelas, con La Martona en 1902. gonre

Inspirado en esa tradición histórica y cultural, el Honorable Concejo Deliberante de Cañuelas estableció mediante la Ordenanza Nº 1154/96 al 24 de junio como el Día del Dulce de Leche, consolidando oficialmente el vínculo entre el distrito y uno de los sabores más representativos de la identidad nacional.

Más allá de la leyenda, existen además fundamentos históricos concretos que respaldan a Cañuelas como Cuna del Dulce de Leche. En 1889 comenzó a funcionar en Vicente Casares la fábrica La Martona, propiedad de Vicente Lorenzo Casares, considerada la primera empresa en producir industrialmente dulce de leche en la Argentina en 1902.

Con el paso del tiempo, empresas como La Serenísima, Lácteos Mayol, Lácteos TuCasa y el Colegio Agrotécnico Don Bosco de Uribelarrea contribuyeron a mantener vivo el legado de una actividad que forma parte de la historia económica y cultural del distrito.

Dulce de leche 03 rs La leyenda dice que el dulce de leche nació por casualidad, con una olla que quedó demasiado tiempo en el fuego. gonre

El valor simbólico del dulce de leche trascendió las fronteras locales cuando la Secretaría de Cultura de la Nación lo declaró Patrimonio Cultural, Alimentario y Gastronómico Argentino, junto a otros símbolos de la identidad nacional como el asado, la empanada, el vino Malbec, el mate y la yerba mate.

Esa fuerte identificación llevó además a que Cañuelas impulse desde hace años la tradicional Fiesta del Dulce de Leche, uno de los eventos más representativos del calendario turístico local, que reúne a productores, emprendedores, artistas y miles de visitantes de toda la región. Más recientemente, esa identidad también quedó reflejada en la puesta en marcha de Dulce de Leche Stream, la plataforma de streaming del Municipio que tomó el nombre de su producto más emblemático.

Fuente: Agencia DIB