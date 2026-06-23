martes 23 de junio de 2026
23 de junio de 2026 - 12:44

Mundial 2026: Argentina ya tiene fecha y sede pero no rival para los 16avos de final

La Selección argentina jugará el viernes 3 de julio, a las 19, en Miami, ante el segundo del Grupo H del Mundial 2026. Podría ser cualquiera de sus integrantes: España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Por Agencia DIB
Argentina sigue a paso firme en el Mundial 2026

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x selección nacional

Con la victoria por 2 a 0 ante Austria y el posterior triunfo de Argelia por 2 a 1 sobre Jordania, la Selección argentina se aseguró el primer puesto del Grupo J del Mundial 2026 y la certeza de que jugará los dieciseisavos de final el viernes 3 de julio, a las 19, en el Miami Stadium.

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Claro que antes Argentina cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio ante Jordania, nuevamente en Dallas, donde venció a los austríacos.

Miami en el horizonte

Por la próxima ronda, la selección dirigida por Lionel Scaloni. en Miami, enfrentará al segundo del Grupo H, una zona que todavía debe resolverse y que podría ser cualquiera de los cuatro integrantes: España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

El rival de Argentina se sabrá el viernes 26 de junio, cuando se disputen en simultáneo los partidos Uruguay-España y Cabo Verde-Arabia Saudita, ambos desde las 21, hora de nuestro país. Si sucede la lógica y España vence a Uruguay, el clasificado segundo sería el ganador entre Cabo Verde y Arabia Saudita o los africanos, si empatan.

¿Se viene la rotación en el equipo de Scaloni?

Con la clasificación en el bolsillo, el DT argentino haría cambios en la formación frente a Jordania. Uno de ellos sería en la defensa: Nicolás Otamendi por Cristian Romero, ya que “Cuti” tuvo que salir en el segundo tiempo ante Austria por un golpe en la rodilla derecha, la misma en la que había sufrido un esguince en la previa al Mundial.

Otras variantes serían Nicolás Tagliafico por Facundo Medina (el único que tiene tarjeta amarilla) y Leandro Paredes por Rodrigo De Paul (uno de los futbolistas que más jugó en la era Scaloni.

Tampoco se descarta que Julián Álvarez ingrese por Lautaro Martínez y Nicolás González por Thiago Almada. La incógnita es saber si Leo Messi estará desde el arranque. Los que lo conocen bien no dudan de que pedirá ser titular ante Jordania para seguir haciendo historia. Y goles.

Fuente: Agencia DIB

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