Se presentaron los Juegos Universitarios Bonaerenses Urbanos "San Fernando 2025"

Lanzamiento de los Juegos Universitarios Bonaerenses Urbanos San Fernando 2025.

Se lanzaron oficialmente los Juegos Universitarios Bonaerenses Urbanos “San Fernando 2025”, un evento pionero que reunirá a estudiantes, docentes, no docentes y graduados de instituciones de educación superior de toda la provincia para competir en diversas disciplinas del deporte urbano. El puntapié inicial de los Juegos será el 29 de este mes.

Los JUBU San Fernando 2025, que tendrán lugar en el Parque del Bicentenario de la Independencia, son organizados por la Subsecretaría de Deportes de la Provincia en conjunto con la Universidad Nacional del Delta (Undelta), la Federación del Deporte Universitario (Fedua) y la Municipalidad de San Fernando. Tienen como objetivo establecerse como una nueva etapa para el deporte universitario y urbano, “consolidando un calendario bonaerense que promueve la doble carrera, el acceso igualitario a la práctica deportiva y la valorización del espacio público como ámbito de encuentro, creatividad y ciudadanía activa”, se informó desde la Subscretaría de Deportes bonaerense.

Los Juegos contarán con diferentes competencias y exhibiciones de BMX Freestyle, Skate, Roller Freestyle, Parkour, Breaking, Freestyle Rap, Básquet 3x3, Béisbol 5, Cestoball 3x3 y Ajedrez, combinando deporte, cultura y educación en el espacio público.

El lanzamiento fue encabezado por Cristian Cardozo, subsecretario de Deportes bonaerense, quien estuvo acompañado por el secretario de Deportes de San Fernando, Carlos Traverso; el presidente de FeDUA, Emiliano Ojea; y el director de los JUBU, Emiliano Gordin. (DIB)

