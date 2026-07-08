"Quiero ver la cuarta estrella", el himno argentino del Mundial 2026

Los festejos de la Selección en el vestuario.

Mientras la Selección argentina avanza en Estados Unidos, México y Canadá con el sueño intacto de defender el título obtenido hace cuatro años, los hinchas ya encontraron la canción que acompaña esta nueva aventura: “Quiero ver la cuarta estrella” (o, simplemente, "La cuarta estrella"). El tema comenzó a circular en redes sociales durante los primeros días del torneo y rápidamente se transformó en un fenómeno entre los simpatizantes argentinos.

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La canción fue creada por Palmito Música y utiliza la melodía de “No me arrepiento de este amor” , uno de los clásicos más emblemáticos de Gilda .

Así, lo que empezó como un video compartido entre usuarios terminó sonando en banderazos, fan zones, tribunas y hasta en el propio vestuario de la Selección.

La letra mezcla presente, historia y sentimiento nacional . Comienza con el recuerdo de la conquista de Qatar y la obtención de la tercera estrella junto a Lionel Messi , para luego poner el foco en el objetivo actual: el bicampeonato y la posibilidad de sumar una nueva Copa del Mundo a las vitrinas argentinas.

Uno de los fragmentos que más repercusión generó entre los hinchas es el que hace referencia a Diego Armando Maradona y al Mundial de 1994 disputado en Estados Unidos. Ese torneo marcó la abrupta salida del capitán argentino tras el control antidoping positivo que terminó con su participación en aquella competencia. La canción habla de “la Copa que le robaron al Diez” y de la revancha que, según imaginan los hinchas, la Scaloneta buscará consumar justamente 32 años después y nuevamente en suelo estadounidense.

También se hace mención a las Islas Malvinas, una referencia que conecta el fútbol con uno de los símbolos más sensibles de la identidad argentina.

El estribillo resume el espíritu de la canción y también del momento que atraviesa la Selección: el deseo de ver brillar una cuarta estrella sobre el escudo y volver a celebrar un título mundial.

La consagración definitiva del tema llegó en las últimas horas, cuando comenzaron a viralizarse imágenes del plantel cantándolo y festejándolo puertas adentro del vestuario.

La letra completa

Soy hincha de la Selección.

La aliento con el corazón.

Ganamos la tercera con Lionel.

Queremos ser campeones otra vez.

Y 32 años después, la Scaloneta va a vengar.

La Copa que le robaron al Diez, la que no nos dejaron levantar.

Quiero ver la cuarta estrella.

Brillar en la camiseta.

Soy argentino de la cuna hasta el cajón.

Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo.

Argentina, quiero verte bicampeón.

Fuente: Agencia DIB