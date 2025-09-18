Murió el relator de fútbol marplatense Walter Saavedra

El relator de fútbol Walter Saavedra.

El relator de fútbol Walter Saavedra, reconocido por su amplia trayectoria en diversos medios del país, falleció este jueves a los 68 años a causa de una enfermedad que lo mantuvo internado en Buenos Aires durante las últimas semanas, informó el diario La Capital.

Según su perfil en Wikipedia, Saavedra había nacido el 27 de octubre de 1956 en Mar del Plata. A lo largo de su vida, se desempeñó en múltiples oficios: fue arquero, peón de albañil, pintor de obra, letrista, artesano, vendedor de ropa y electrodomésticos, antes de consolidarse como periodista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1968638278954807658&partner=&hide_thread=false El Club Unión lamenta profundamente el fallecimiento del periodista y relator Walter Saavedra. Acompañamos a todos sus seres queridos en este difícil momento. pic.twitter.com/tHdTs9WnRl — Club Atlético Unión (@clubaunion) September 18, 2025 Sus primeros pasos en el periodismo lo llevaron a las radios El Mundo y Splendid, así como a Canal 11. También colaboró con el diario El Mundo y pasó por emisoras como Radio América, Buenos Aires, Colonia, Rivadavia, Nacional, Belgrano y Mitre. En los últimos años trabajaba en FM Sol de Santa Fe.

Más allá del fútbol, Saavedra se interesó también por el boxeo y el básquet, y condujo programas de interés general. En televisión, participó en la ficción "Los buscas de siempre" (Azul Televisión) y en el programa "3 en el fondo" (Canal 7).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/1968651321478660496&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Colón lamenta profundamente el fallecimiento de Walter Saavedra, inolvidable referente de la narración deportiva que dejó una huella imborrable en aire radiofónico de nuestra ciudad. Artesano de las palabras, trovador, poeta. Sea en el estadio más grande y… — Club Atlético Colón (@ColonOficial) September 18, 2025 En 2001, publicó el libro "Hambre de gol", junto a Claudio Cherep, donde aparece el reconocido poema “Nunca jamás”, que ha sido traducido a varios idiomas y adaptado a distintos deportes. (DIB)

