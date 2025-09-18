jueves 18 de septiembre de 2025
18 de septiembre de 2025 - 19:22

Murió el relator de fútbol marplatense Walter Saavedra

Reconocido por su amplia trayectoria en diversos medios del país, falleció este jueves a los 68 años.

Por Agencia DIB
El relator de fútbol Walter Saavedra.

El relator de fútbol Walter Saavedra.

El relator de fútbol Walter Saavedra, reconocido por su amplia trayectoria en diversos medios del país, falleció este jueves a los 68 años a causa de una enfermedad que lo mantuvo internado en Buenos Aires durante las últimas semanas, informó el diario La Capital.

Según su perfil en Wikipedia, Saavedra había nacido el 27 de octubre de 1956 en Mar del Plata. A lo largo de su vida, se desempeñó en múltiples oficios: fue arquero, peón de albañil, pintor de obra, letrista, artesano, vendedor de ropa y electrodomésticos, antes de consolidarse como periodista.

Sus primeros pasos en el periodismo lo llevaron a las radios El Mundo y Splendid, así como a Canal 11. También colaboró con el diario El Mundo y pasó por emisoras como Radio América, Buenos Aires, Colonia, Rivadavia, Nacional, Belgrano y Mitre. En los últimos años trabajaba en FM Sol de Santa Fe.

Más allá del fútbol, Saavedra se interesó también por el boxeo y el básquet, y condujo programas de interés general. En televisión, participó en la ficción "Los buscas de siempre" (Azul Televisión) y en el programa "3 en el fondo" (Canal 7).

En 2001, publicó el libro "Hambre de gol", junto a Claudio Cherep, donde aparece el reconocido poema “Nunca jamás”, que ha sido traducido a varios idiomas y adaptado a distintos deportes. (DIB)





