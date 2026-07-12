domingo 12 de julio de 2026
12 de julio de 2026 - 12:06

Se viene la sexta semifinal de Argentina en Mundiales: hasta ahora las ganó todas

Argentina llegó a 6 finales y ganó 3. Una curiosidad, en 1978 no hubo instancia de semifinal porque el partido decisivo lo disputaron los dos ganadores de zona.

Por Agencia DIB
Julián Álvarez, la gran figura de Argentina en la semifinal de Qatar 2022.

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Las cinco semifinales de Argentina

  • Uruguay 1930: Argentina 6 Estados Unidos 1: con goles de Luis Monti, Alejandro Scopelli, Guillermo Stábile (2), y Carlos Peucelle (2).
  • México 1986: Argentina 2 Bélgica 0: con dos golazos de Diego Maradona.
  • Italia 1990: Argentina 1 (4) Italia 1 (3): otro partido inolvidable. Con gol de Claudio Caniggia en el partido, cuatro penales convertidos en la definición (José Serrizuela, Jorge Burruchaga, Julio Olarticoechea y Maradona) y dos atajados por Sergio Goycochea.
  • Brasil 2014: Argentina 0 (4) Países Bajos 0 (2): otra semifinal decidida en los penales, Lionel Messi, Ezequiel Garay, Sergio Agüero y Maxi Rodríguez convirtieron para la selección nacional. En tanto que Sergio “Chiquito” Romero se “convirtió en héroe” al atajar dos penales.
  • Qatar 2022: Argentina 3 Croacia 0: contundente triunfo con dos goles de Julián Álvarez y uno de Messi.

Cómo le fue a Inglaterra en semifinales

Disputó tres semifinales y sólo ganó en 1966, de local, año que fue campeón por única vez.

  • Inglaterra 1966: Inglaterra 2 - 1 Portugal: con dos goles de su máxima figura, Bobby Charlton.
  • Italia 1990: Alemania Federal 1 (4) - 1 (3) Inglaterra: En una de las derrotas más dolorosas de su historia, Inglaterra perdió la ocasión de enfrentar a Argentina en la final.
  • Rusia 2018: Croacia 2 - 1 Inglaterra: Comenzó ganando y lo perdió en el alargue.

Fuente: Agencia DIB

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