domingo 19 de julio de 2026
19 de julio de 2026 - 19:30

Mundial 2026: los argentinos que viajaron para la final demandaron 58 millones de dólares

Un informe privado estimó que entre 3.000 y 5.900 argentinos se sumaron a último momento para ver la final del Mundial 2026..

Por Agencia DIB
Fuimos locales otra vez. La hinchada copó el Mundial 2026.

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La fiebre por estar presente en la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España en Nueva York generó una demanda adicional de dólares estimada en 58 millones por parte de los argentinos que decidieron viajar a último momento.

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En la final, Argentina saldrá a la cancha con la tradicional celeste y blanca, como en Qatar 2022.

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Así lo determinó un informe de la consultora Qualy, que calcula que entre 3.000 y 5.900 argentinos fueron "viajeros incrementales" hacia Nueva York, es decir, que se sumaron sobre la hora y volaron exclusivamente para este partido definitorio.

Se calcula que el 45% de los argentinos que estuvieron en las tribunas del estadio de Nueva Jersey alentarán en las tribunas viajaron específicamente para la final, mientras que el 55% restante ya se encontraba en Estados Unidos siguiendo el torneo.

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