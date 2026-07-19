Mundial 2026: los argentinos que viajaron para la final demandaron 58 millones de dólares

Fuimos locales otra vez. La hinchada copó el Mundial 2026. NA

La fiebre por estar presente en la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España en Nueva York generó una demanda adicional de dólares estimada en 58 millones por parte de los argentinos que decidieron viajar a último momento.

Así lo determinó un informe de la consultora Qualy, que calcula que entre 3.000 y 5.900 argentinos fueron "viajeros incrementales" hacia Nueva York, es decir, que se sumaron sobre la hora y volaron exclusivamente para este partido definitorio.

Se calcula que el 45% de los argentinos que estuvieron en las tribunas del estadio de Nueva Jersey alentarán en las tribunas viajaron específicamente para la final, mientras que el 55% restante ya se encontraba en Estados Unidos siguiendo el torneo.

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