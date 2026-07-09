Milei en Tucumán: "La libertad debe ser el norte de los que conducen los caminos de la Patria"

Javier Milei junto a los gobernadores que participaron de los actos conmemorativos por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán. También están la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Javier Milei encabezó este miércoles la vigilia del Día de la Independencia en Tucumán . El Presidente asistió a la Casa Histórica en compañía de su gabinete y la mitad de los gobernadores , con quienes se tomó una foto en un gesto que busca reflotar el Pacto de Mayo lanzado al inicio de su gestión. Allí brindó un discurso con motivo de la fecha patria, en el que destacó que “la libertad debe ser el norte de todos aquellos que carguen con el peso de conducir los destinos de la Patria” .

En su alocución, que se emitió por cadena nacional a la medianoche, Milei resaltó que quiere implementar un nuevo paquete de reformas antes de las elecciones presidenciales de 2027.

“Como cada 9 de julio, la Argentina celebra su gesta de emancipación. A partir de ese momento, se puso fin a una era de tiranía y el país comenzó a recorrer el camino hacia la consolidación nacional. Tal cual reza la inmortal frase de José de San Martín , pronunciada ante el Ejército de los Andes, ‘Seamos libres, y lo demás no importa nada’ , de la misma manera la libertad debe ser el norte de todos aquellos que carguen con el peso de conducir los destinos de la Patria ”.

Luego, destacó que “el Estado, durante los últimos cien años, se dedicó a perseguir sus propios intereses y a someter cada vez más a los argentinos, yendo en contra de las ideas sobre las que se fundó nuestra República”. Pero “esta historia llegó a su fin”, “porque los argentinos decidieron seguir el camino de poner al Estado en su justo lugar”. Agregó que “lo eligieron en 2023, y lo ratificaron en 2025. Y nosotros nos hemos comprometido a recorrerlo con todas nuestras fuerzas”.

El Pacto de Mayo

Más tarde recordó el acuerdo que firmó con los mandatarios provinciales en 2024: “Hace dos años, el Gobierno nacional firmó junto a la mayoría de los gobernadores, aquí mismo en Tucumán, una carta de principios que llamamos Pacto de Mayo. Consistió en diez puntos que, en un país devastado, como el que heredamos, consideramos indispensables para sacar a la Argentina de su decadencia y encaminar hacia un futuro de prosperidad”.

“Le queríamos sacar la bota a las provincias que fueron sometidas. Y ese pacto pasó a propuestas concretas. También evitamos una hiperinflación”, aseveró Milei. Y resaltó: “Hicimos el ajuste más grande de la humanidad, sacamos el cepo, aprobamos el RIGI”.

Reformas

Luego, el Presidente aseveró que pretende llevar a cabo nuevas reformas antes de las elecciones: “Es momento de hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo, por el bien de todos los argentinos, y por el bien de todas las provincias”.

Añadió: “Nos mueve la posibilidad de llegar a las elecciones para mostrar que la gente nos evalúe en función de cuántas reformas hayamos hecho. Queremos que nos juzguen por el grado al cual logramos cambiar el país, y por eso mismo no tenemos un segundo que perder”.

En ese sentido, Milei destacó los principales puntos de su programa de reformas: “Nuestras tres prioridades ahora mismo son: la modificación del Régimen de Zona Fría, para terminar con el subsidio indiscriminado, y poder concentrar la asistencia en los sectores que realmente lo necesitan, en lugar de hacer que los más vulnerables sigan financiando la energía de quienes sí pueden pagarla; la modificación de la Ley de Inocencia Fiscal, para volverla universal y más previsible; y la Reforma Política, para que la política vuelva a estar al servicio de la gente, en lugar de volver a la gente un instrumento de la política”.

Agregó, además, otra de sus banderas, “la modificación de la carta orgánica del Banco Central, para que su principal función vuelva a ser la de preservar el valor de la moneda, en lugar de financiar los proyectos del político de turno”.

“En dirección a la libertad”

Hacia el final de su discurso, el Presidente insistió: “Estamos reunidos aquí para sentar las bases para el futuro de verdadera libertad y prosperidad de nuestra gran Nación”. Y valoró el cambio de signo político de la región: “El continente está girando en dirección a la libertad, y contamos con socios estratégicos que velan por el éxito de nuestra Nación, porque saben que el proyecto argentino puede liderar un cambio de paradigma no sólo para nuestra gente, sino también a nivel global”.

Cerró con la afirmación de que “contamos con un Gabinete de patriotas a los que —al igual que los librepensadores de 1816— no les importó poner su propia vida en juego con tal de volver a convertir a la Argentina en un país próspero, pujante y libre; un país protagonista que no teme volver a reclamar su lugar en el concierto de las Naciones”. Así, “no desperdiciaremos esta ocasión de hacer a la Argentina grande nuevamente. Y sobre todo, no hagamos caso omiso de la voluntad de los argentinos, que han votado mayoritariamente por una transformación contundente y duradera. A ellos debemos nuestro mandato, a ellos tenemos que responder, y serán ellos quienes juzguen cuán fielmente respondimos al llamado del deber”.

“Feliz Aniversario de nuestra Independencia. Que Dios bendiga a la República Argentina. Que Dios bendiga a las provincias. Que las fuerzas del cielo nos acompañen. Y ¡Viva la patria!”, fueron las palabras finales de Javier Milei.

Tras la vigilia en Tucumán, Milei encabezará el Tedeum oficial junto a su Gabinete en la Catedral Metropolitana.

Fuente: Agencia DIB