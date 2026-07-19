domingo 19 de julio de 2026
19 de julio de 2026 - 19:44

Scaloni después de la final: "Tengo un agradecimiento eterno a estos chicos. Dimos todo"

El entrenador del equipo argentino tuvo palabras de reconocimiento para el esfuerzo del plantel durante el Mundial 2026.

Scaloni en el momento del himno nacional.

Scaloni en el momento del himno nacional.

X selección nacional

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, pese al duro momento de perder la final del Mundial 2026, tuvo la claridad para hablar sobre el equipo que ha dirigido los últimos ocho años.

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Scaloni: "Ser grandes en la derrota"

"Tristeza siento ahora -admitió el DT- ; pero principalmente tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, y nos acordamos de lo hecho. Dimos todo".

Además expresó un mensaje hacia el futuro del equipo: “Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para la gente y para nuestro país. Hay que levantarse otra vez”.

Lágrimas en la conferencia de prensa

"Lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario", confesó Scaloni al iniciar el diálogo con los medios, dejando en claro el impacto emocional de la jornada. Aquí algunas de sus frases más importantes:

* "Nos duele en el alma no haber podido llevar la copa, pero estoy muy orgulloso de todos. No tengo reproche para ninguno. Este entrenador está satisfecho con sus jugadores".

* "Tuvimos lesiones en puestos claves que no lo esperábamos y tuvimos que realizar muchos cambios debido a varios obstáculos que se nos presentaron".

* "El desgaste ha sido enorme, dieron el último esfuerzo. Nicolás Tagliafico hizo un partidazo, no quería salir".

* "En el momento que nos hacen el gol, pensábamos que íbamos a llegar hasta el final y tener alguna. Hay que darle valor al rival".

* "Leo tiene 39 años, es una cosa increíble. Tenía clarísimo que iba a jugar hasta que él quisiera. Espero que la gente esté orgullosa de él y del equipo. Messi es el mejor futbolista que haya pisado un campo de juego, a mi entender".

* "Sólo tengo palabras de agradecimiento para este grupo porque han sido unos guerreros. Estoy en un lugar soñado para todos, le agradezco siempre al Presidente (Chiqui) Tapia la oportunidad".

Fuente: Agencia DIB.

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