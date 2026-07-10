viernes 10 de julio de 2026
10 de julio de 2026 - 17:26

Javier Milei confirmó que viajará en julio a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro

El mandatario estará presente en el lanzamiento oficial de la candidatura del legislador y aseguró que pasará por Brasilia a saludar a Jair Bolsonaro.

Por Agencia DIB
Javier Milei junto al senador brasileño y candidato presidencial, Flavio Bolsonaro.&nbsp;

Javier Milei junto al senador brasileño y candidato presidencial, Flavio Bolsonaro. 

El presidente Javier Milei confirmó la próxima agenda de viajes que tiene prevista y que lo llevará por países de Sudamérica: la gira incluye visitas a Brasil, Ecuador, Perú y Colombia.

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En declaraciones radiales en las que destacó los logros económicos de su gestión, relacionados a su visión del déficit fiscal y el ordenamiento de la macroeconomía, Milei aprovechó para criticar al Poder legislativo y tratarlo de "golpista". Luego se centró en detallar cuáles son los próximos viajes oficiales que realizará y su importancia estratégica.

E mandatario contó que viajará el 25 de julio a Brasil para respaldar la candidatura del senador Flavio Bolsonaro, que competirá en las elecciones presidenciales contra Luiz Inácio Lula da Silva el 4 de octubre. "El 25 viajo a Brasil, lo ungen candidato a presidente a Flavio Bolsonaro. Voy a estar en San Pablo, pero hago un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro", indicó Milei.

También reconfirmó los viajes a Perú del 28 de julio para la asunción presidencial de Keiko Fujimori y a Colombia, el 7 de agosto, por la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella. Además, según detalló Noticias Argentinas, el mandatario anticipó que durante la salida visitará a Daniel Noboa, su par de Ecuador, por un acuerdo pendiente.

Cita en La Rural

Más allá de la agenda regional, Milei aseguró que no faltará a la inauguración de la Exposición Rural 2026, que se realiza todos los años en el predio del barrio porteño de Palermo, tal como coordinó con su titular, Nicolás Pino.

Fuente: Agencia DIB

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