Javier Milei confirmó que viajará en julio a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro

El presidente Javier Milei confirmó la próxima agenda de viajes que tiene prevista y que lo llevará por países de Sudamérica: la gira incluye visitas a Brasil, Ecuador, Perú y Colombia.

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En declaraciones radiales en las que destacó los logros económicos de su gestión, relacionados a su visión del déficit fiscal y el ordenamiento de la macroeconomía, Milei aprovechó para criticar al Poder legislativo y tratarlo de "golpista". Luego se centró en detallar cuáles son los próximos viajes oficiales que realizará y su importancia estratégica.

E mandatario contó que viajará el 25 de julio a Brasil para respaldar la candidatura del senador Flavio Bolsonaro , que competirá en las elecciones presidenciales contra Luiz Inácio Lula da Silva el 4 de octubre. "El 25 viajo a Brasil, lo ungen candidato a presidente a Flavio Bolsonaro. Voy a estar en San Pablo, pero hago un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro", indicó Milei.

EN VIVO> @JMilei con @jultarres en #DondeEstamos sobre sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el modelo económico del gobierno y el Mundial. "En la reunión de gabinete se habló de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y debatimos el artículo… pic.twitter.com/tDC3nTt7w1

También reconfirmó los viajes a Perú del 28 de julio para la asunción presidencial de Keiko Fujimori y a Colombia, el 7 de agosto, por la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella. Además, según detalló Noticias Argentinas, el mandatario anticipó que durante la salida visitará a Daniel Noboa, su par de Ecuador, por un acuerdo pendiente.

Cita en La Rural

Más allá de la agenda regional, Milei aseguró que no faltará a la inauguración de la Exposición Rural 2026, que se realiza todos los años en el predio del barrio porteño de Palermo, tal como coordinó con su titular, Nicolás Pino.

Fuente: Agencia DIB