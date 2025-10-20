lunes 20 de octubre de 2025
20 de octubre de 2025 - 19:28

Mar del Plata: el estadio José María Minella pasará a manos del concesionario el 5 de noviembre

Ese día se firmará el contrato en Mar del Plata. El acuerdo pondrá fin a un proceso que se extendió por casi dos meses más de lo previsto.

Por Agencia DIB
Mar del Plata: el área de la concesión incluye el estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de Deportes Teodoro Bronzini.

Prensa General Pueyrredon

La firma brasileña Revee, que resultó adjudicataria de la concesión del estadio José María Minella y los espacios comunes del Campo de los Deportes Teodoro Bronzini de Mar del Plata, tomará posesión del predio el 5 de noviembre, fecha en la que está prevista la firma del contrato con el Municipio.

Lucía junto a su hija. 

La historia de dos bonaerenses a las que una mamografía les salvó la vida
El episodio de violencia escolar se produjo en la Escuela de Educación Primaria (EEP) N°63, ubicada en el barrio Autódromo de Mar del Plata.

Violencia en una escuela de Mar del Plata: una alumna de primaria atacó a golpes a la directora

Según el sitio 0223.com.ar, el acuerdo pondrá fin a un proceso que se extendió por casi dos meses más de lo previsto, tras una serie de ajustes técnicos y administrativos que demoraron la formalización del vínculo. A partir de esa jornada, la empresa quedará en condiciones de iniciar las obras comprometidas en la licitación, que contemplan una inversión millonaria y un plazo de concesión de 30 años.

El cronograma original establecía que los trabajos comenzarían en octubre, pero la postergación del acto de firma obligó a modificar los tiempos y reprogramar el inicio de las intervenciones en el estadio de fútbol y el Polideportivo.

Según el plan presentado por Revee, las primeras tareas se concentrarán en el Minella, donde entre noviembre y diciembre se prevé desmontar el techo de la platea cubierta, una de las zonas más deterioradas del estadio. Durante enero, la empresa suspenderá momentáneamente las obras para avanzar con la explotación comercial del predio, retomando en abril las reformas estructurales de mayor envergadura.

En paralelo, el Polideportivo Islas Malvinas quedará dentro de una segunda etapa de intervención, programada para marzo de 2026, con mejoras en infraestructura y espacios de uso público, siempre de acuerdo con 0223.

La concesión del José María Minella

Tal como informó la agencia DIB en agosto, la Municipalidad de General Pueyrredon adjudicó a la firma Minella Stadium SA la concesión del uso y explotación de las instalaciones del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de Deportes Teodoro Bronzini.

Minella Stadium S.A., que hizo la única oferta válida en la licitación nacional e internacional por los espacios deportivos y recreativos, fue creada a fines de 2024 para participar de esta licitación. Como destacan medios locales, la firma está presidida por Rafael Trevisán, un abogado especializado en derecho deportivo, y está conformada por la brasileña Revee y la argentina Pro Enter, quienes aportan el capital para la inversión inicial. (DIB)

