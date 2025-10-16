jueves 16 de octubre de 2025
16 de octubre de 2025 - 11:30

El regreso de Sacoa: nostalgia, realidad virtual y una apuesta fuerte en Buenos Aires

La cadena marplatense reabre en el DOT Baires Shopping con una inversión de U$S 800.000 y prepara otro local en el ex Buenos Aires Design. Tecnología, familia y memoria en juego.

Sacoa busca reconquistar al público que creció con sus fichines

Sacoa busca reconquistar al público que creció con sus fichines

El sonido de las máquinas, las luces intermitentes y la adrenalina vuelven a encenderse. Sacoa, la cadena de entretenimiento nacida en Mar del Plata, regresó a Buenos Aires con un formato renovado. La nueva sede funciona dentro de Ronda, el multiespacio gastronómico y recreativo del DOT Baires Shopping, tras una inversión cercana a los U$S 800.000.

Más noticias
El submarino ARA San Juan tenía su base en Mar del Plata. 

ARA San Juan: recurso ante la Corte Suprema para que el juicio sea en Mar del Plata
El comisario José Luis Segovia, rumbo a su declaración, en Mar del Plata.

Mar del Plata: confirman elevación a juicio de causa contra el exjefe de la Departamental

De los fichines a la realidad virtual

El espacio combina nostalgia y tecnología: conserva clásicos como el tejo de aire y suma simuladores, experiencias con realidad virtual y más de 40 atracciones. Todo opera con tarjetas electrónicas, el sistema que la propia empresa desarrolló hace tres décadas y exporta a grandes cadenas de EEUU y Europa.

“Fue una apuesta fuerte en un momento difícil. Incorporamos máquinas que acaban de salir a nivel mundial”, dijo Leopoldo Mochkovsky, director de Sacoa e integrante de la tercera generación familiar.

Actualmente, la empresa mantiene menos de una decena de locales en la Costa Atlántica bonaerense, distribuidos entre Mar del Plata, Miramar, Necochea, Villa Gesell, Monte Hermoso y Bahía Blanca. Desde allí resistió la etapa más difícil del sector, marcada por la irrupción de los videojuegos en casa y los cambios de consumo del público joven.

Una historia de familia y reinvención

Fundada en 1957 por Mauricio Mochkovsky como taller de radios y fonolas, Sacoa evolucionó hasta convertirse en pionera de los centros de entretenimiento familiar. Su nombre proviene de la galería de la peatonal San Martín donde se inauguró el primer local en 1969.

Durante los años 80 y 90 llegó a tener más de 70 sucursales en el país, hasta que el avance de las consolas hogareñas y los cambios de hábito redujeron su presencia a menos de una decena de locales. El último punto en el AMBA, en el Alto Avellaneda Shopping, cerró en 2022.

Hoy, la continuidad del negocio recae en la cuarta y quinta generación. Martina Mochkovsky, hija de Leopoldo y responsable de Marketing, creció entre los juegos y resume el impulso actual: “Decidimos volver porque nos corre en la sangre. Es lo que nos gusta y nos apasiona”.

Nuevas aperturas y una mirada al futuro

El plan de expansión prevé un segundo local en el centro comercial OH! Buenos Aires —el ex Buenos Aires Design— con apertura programada para noviembre. Allí funcionarán dos espacios: uno infantil de 800 metros cuadrados y otro para adultos de 1.200, ambos con experiencias de realidad virtual.

“Mi papá y mi abuelo me escuchan y están abiertos al cambio, algo difícil en una empresa familiar con historia. Mi objetivo es volver a abrir en las provincias donde estábamos”, sostuvo Martina.

De Mar del Plata al DOT, Sacoa busca reconquistar al público que creció con sus fichines y atraer a una nueva generación con tecnología de punta. Una jugada entre la memoria y el futuro. (DIB)

Temas
Ver más

ARA San Juan: recurso ante la Corte Suprema para que el juicio sea en Mar del Plata

Mar del Plata: confirman elevación a juicio de causa contra el exjefe de la Departamental

Talerico y López Murphy vuelven a Mar del Plata para hablar de desarrollo y visión política

Muerte de la paracaidista: la Justicia imputó al instructor por homicidio culposo

Talento marplatense: dos jóvenes detrás de la app que sedujo a OpenAI

Milei no participará del Coloquio de IDEA en Mar del Plata: Adorni irá en su lugar

Axel Kicillof, presente en la apertura de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025

Solana Sierra, la marplatense que es la gran esperanza del tenis argentino

Fin de semana largo: más turistas pero estadías acortadas y menor gasto

Asesinan a balazos en México un modelo y cantante marplatense

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una pasajera subiendo al colectivo.

Aumentan desde noviembre los colectivos: cómo quedará el boleto mínimo

Por  Agencia DIB