El regreso de Sacoa: nostalgia, realidad virtual y una apuesta fuerte en Buenos Aires

El sonido de las máquinas, las luces intermitentes y la adrenalina vuelven a encenderse. Sacoa , la cadena de entretenimiento nacida en Mar del Plata , regresó a Buenos Aires con un formato renovado . La nueva sede funciona dentro de Ronda, el multiespacio gastronómico y recreativo del DOT Baires Shopping , tras una inversión cercana a los U$S 800.000.

El espacio combina nostalgia y tecnología: conserva clásicos como el tejo de aire y suma simuladores, experiencias con realidad virtual y más de 40 atracciones. Todo opera con tarjetas electrónicas, el sistema que la propia empresa desarrolló hace tres décadas y exporta a grandes cadenas de EEUU y Europa.

“Fue una apuesta fuerte en un momento difícil. Incorporamos máquinas que acaban de salir a nivel mundial”, dijo Leopoldo Mochkovsky , director de Sacoa e integrante de la tercera generación familiar.

Actualmente, la empresa mantiene menos de una decena de locales en la Costa Atlántica bonaerense, distribuidos entre Mar del Plata , Miramar , Necochea , Villa Gesell , Monte Hermoso y Bahía Blanca . Desde allí resistió la etapa más difícil del sector, marcada por la irrupción de los videojuegos en casa y los cambios de consumo del público joven.

Una historia de familia y reinvención

Fundada en 1957 por Mauricio Mochkovsky como taller de radios y fonolas, Sacoa evolucionó hasta convertirse en pionera de los centros de entretenimiento familiar. Su nombre proviene de la galería de la peatonal San Martín donde se inauguró el primer local en 1969.

Durante los años 80 y 90 llegó a tener más de 70 sucursales en el país, hasta que el avance de las consolas hogareñas y los cambios de hábito redujeron su presencia a menos de una decena de locales. El último punto en el AMBA, en el Alto Avellaneda Shopping, cerró en 2022.

Hoy, la continuidad del negocio recae en la cuarta y quinta generación. Martina Mochkovsky, hija de Leopoldo y responsable de Marketing, creció entre los juegos y resume el impulso actual: “Decidimos volver porque nos corre en la sangre. Es lo que nos gusta y nos apasiona”.

Nuevas aperturas y una mirada al futuro

El plan de expansión prevé un segundo local en el centro comercial OH! Buenos Aires —el ex Buenos Aires Design— con apertura programada para noviembre. Allí funcionarán dos espacios: uno infantil de 800 metros cuadrados y otro para adultos de 1.200, ambos con experiencias de realidad virtual.

“Mi papá y mi abuelo me escuchan y están abiertos al cambio, algo difícil en una empresa familiar con historia. Mi objetivo es volver a abrir en las provincias donde estábamos”, sostuvo Martina.

De Mar del Plata al DOT, Sacoa busca reconquistar al público que creció con sus fichines y atraer a una nueva generación con tecnología de punta. Una jugada entre la memoria y el futuro. (DIB)