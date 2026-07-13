lunes 13 de julio de 2026
13 de julio de 2026 - 14:20

La maldición de los bicampeones: desde 1962 ninguna selección pudo repetir el título

Sólo Italia y Brasil pudieron ser bicampeones. Y con una curiosidad, ambos ganaron 3 a 1 en cuartos de final. Ahora Argentina -que también venció 3 a 1 en cuartos de final- puede romper el maleficio.

Por Agencia DIB
Brasil 1962, el último equipo en gritar ¡bicampeones!

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El Mundial 2026 entró en su etapa de definición. Sólo quedan cuatro partidos: las dos semifinales, el partido por el tercer puesto y la final. En casi un siglo de torneos, apenas Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962) pudieron consagrarse bicampeones. Ahora es Argentina la selección que tiene la chance de lograrlo.

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¡Forza, Italia!

El primer bicampeón en los Mundiales fue Italia. En 1934 obtuvo el título de local al vencer en la final a Checoslovaquia por 2 a 1. Y repitió en Francia 1938 cuando derrotó a Hungría por 4 a 2.

Años más tarde, Italia se consagró campeón dos veces más -España 1982 y Alemania 2006- pero no en forma consecutiva. Un dato para tener en cuenta: en cuartos de final, venció al local, Francia, por 3 a 1.

Brasil, decime qué se siente ser bicampeón

En el Mundial de Suecia 1958 comenzó el reinado de Pelé y también empezó a gestarse el bicampeonato de Brasil. En la final, derrotó 5 a 2 a los locales, con dos goles de la nueva estrella, que todavía no había cumplido sus 18 años.

Cuatro años más tarde, en el Mundial de Chile 1962, Brasil volvió a levantar la Copa. Pero esta vez la figura no fue Pelé -una lesión lo marginó de los partidos decisivos- sino Garrincha. En la final venció 3 a 1 a Checoslovaquia. Para considerar: en cuartos de final también venció 3 a 1, en este caso, a Inglaterra.

Los casi bicampeones

Hubo tres campeones que llegaron a la siguiente final pero no lograron revalidar el título. Argentina (alzó la Copa en 1986) cayó en el partido definitorio de Italia 1990 frente a Alemania (perdimos 1 a 0, con Diego, sin Caniggia y con el penal del mexicano Codesal).

Brasil, campeón en 1994, perdió en la final de 1998 ante Francia, el local, por 3 a 0.

Por último, Francia -que ganó la Copa en Rusia 2018- buscó el bicampeonato en 2022, pero Argentina se lo impidió en la infartante final por penales en Qatar.

Ahora, el equipo de Scaloni tiene la gran oportunidad de romper el maleficio de 64 años y repetir lo logrado en el último Mundial. Una ventaja a favor: como Italia y Brasil, Argentina ganó en cuartos de final por 3 a 1 a Inglaterra.

Fuente: Agencia DIB.

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