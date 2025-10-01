Juan Martín del Potro, nominado para el ingresar al Salón de la Fama del tenis mundial

Juan Martín del Potro fue nominado para ingresar al Salón de la Fama Internacional del Tenis . “ Roger Federer , veinte veces campeón de Grand Slam, encabeza la lista de nominados, junto con Juan Martín del Potro, campeón del US Open 2009, y Svetlana Kuznetsova , cuatro veces campeona de Grand Slam, en la Categoría de Jugador”. Se trata de un proceso de votación doble: por un lado, participa un panel de "expertos"; por otro, el públicó a través de Internet.

"Es el momento de que salga la leona": a 25 años de un partido que marcó un antes y un después

En caso de ser elegido, Del Potro se convertirá en el tercer argentino en ingresar al Salón de la Fama, después de Guillermo Vilas en 1991 y Gabriela Sabatini en 2006; el total, son 270 integrantes, de 28 países.

Respecto del tandilense, el sitio de la ITHF (por sus siglas en inglés) destaca que “ fue campeón del US Open individual masculino en 2009, uno de los 22 títulos que obtuvo a lo largo de su carrera. En 2008, siendo aún adolescente, ganó cuatro títulos individuales de la ATP, acumulando una racha de 23 victorias consecutivas. En 2009, alcanzó su primera final de Grand Slam y se aseguró una victoria en cinco sets en el US Open. Terminó el año como el jugador más joven en el Top 10. En 2016, guio a Argentina a su primer título de la Copa Davis y también obtuvo una medalla de plata en la competición individual olímpica”.

¿Qué decir de Federer? “Es uno de los ocho hombres en la historia del tenis que ha logrado un Grand Slam en individuales”, entiéndase ahora, ganar al menos una vez los cuatro principales torneos del circuito: Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open. “Conquistó su primer ‘major’ a los 21 años en Wimbledon en 2003, convirtiéndose en el primer tenista masculino en la historia en ganar 20 títulos ‘major’ en individuales. Posteriormente, ascendió al número 1 del mundo durante 237 semanas consecutivas, un récord, y ostentó ese puesto 310 semanas a lo largo de su carrera”.

El oriundo de Basilea, agrega el sitio, “terminó su carrera con 103 títulos individuales, la segunda mayor cantidad en la Era Abierta, y fue elegido trece veces para recibir el Premio Stefan Edberg a la Deportividad de la ATP. Además, fue el ATP Favorito de los Fan durante 19 años consecutivos, de 2003 a 2021”.

Por último, representando a Suiza, “guio a su país hacia el título de la Copa Davis en 2014 y se alzó con el oro olímpico en dobles junto a Stan Wawrinka en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Como parte del Equipo Europeo, ganó tres títulos consecutivos de la Copa Laver entre 2017 y 2019”.

En tercer lugar, Kuznetsova “ha ganado cuatro Grand Slams, dos en singles y dos en dobles. Tiene títulos individuales en el Abierto de Estados Unidos de 2004 y Roland Garros de 2009, y títulos de dobles en los Abiertos de Australia de 2005 y 2012”. Además, “durante sus 15 años de carrera, ganó 18 títulos individuales de la WTA y 16 en dobles, alcanzando el número 2 en individuales y el número 3 en dobles, su mejor ranking. En nueve años representando a Rusia, ella y sus equipos consiguieron tres títulos de la Copa Bille Jean King”.

Salón de la Fama del tenis mundial Juan Martín del Potro, nominado para ingresar al Salón de la Fama junto a Roger Federer y Svetlana Kuznetsova.

El ingreso al Salón de la Fama del tenis

Según explica el sitio web, el “Grupo de votación de Jugadores de la ITHF”, compuesto por unos 140 periodistas de tenis, historiadores y miembros del Salón de la Fama, enviará su voto. Pero además habrá puntuación adicional (bonus) según los votos de “la votación de los fanáticos”.

Y se aclara: “Para ser elegido, un candidato debe recibir un voto afirmativo en el 75% o más de las papeletas enviadas por el ‘Grupo de votación’ o un total combinado del 75% o más del resultado de su ‘Grupo de votación’ y los puntos porcentuales de bonificación del voto de los fanáticos”. Para el deportista más elegido por el público, la bonificación será de 3 puntos; para el segundo, 2; para el tercero, 1.

Los seguidores del tenis podrán emitir su voto hasta el viernes 10 en vote.tennisfame.com. (DIB)