Cuál es la historia detrás del gesto que hizo el DT Hossam Hassan ante el árbitro en Argentina - Egipto

El DT egipcio, Hossam Hassan, señala lo que consideró un acto de "racismo" o "discriminación.

El partido entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que generó polémica en redes sociales. En los minutos finales del encuentro, el entrenador de Egipto, Hossam Hassan , cruzó los antebrazos formando una “X” mientras le reclamaba una decisión al árbitro francés François Letexier . El gesto se viralizó y algunos usuarios se preguntaron qué significaba. Cuál es el origen, por qué la FIFA lo incluyó en su protocolo oficial y qué pasó con el árbitro.

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Cruzar los brazos en forma de “X” es el gesto establecido por la FIFA para alertar sobre un presunto incidente de discriminación o racismo ocurrido en el marco de un partido de fútbol.

La señal fue incorporada oficialmente en 2024 , durante la Copa Mundial Femenina Sub-20 en Colombia . La federación había aprobado por unanimidad incluir este recurso en su congreso en Bangkok, Tailandia , y decidió incluirlo en esta competición para probar su funcionamiento.

El gesto les da la posibilidad a jugadores, directores técnicos e integrantes de su equipo, y otros miembros de delegaciones que informen al árbitro sobre un presunto hecho. Una vez realizada la señal, la FIFA aprobó un protocolo de tres etapas:

Primer nivel: interrumpir el partido

Por un lado, “el árbitro constata o recibe información sobre un comportamiento discriminatorio. Dará parte del incidente con el gesto de incidente racista. El árbitro decidirá si debe interrumpir el partido”. En tanto, “el futbolista que haya sido víctima del suceso hace el gesto de incidente racista para informar al árbitro, capitán o a un miembro del cuerpo técnico”.

Y “el responsable de la competición constata o recibe información sobre un incidente. Informará al árbitro de la necesidad de interrumpir el partido”.

En todos los casos, “el árbitro decidirá si debe interrumpir el partido”.

Y “se emitirá un anuncio en el estadio para informar de las razones por las que se ha interrumpido el partido y advertir de que si el comportamiento no cesa, el partido se suspenderá temporalmente”.

Segundo nivel: suspender temporalmente el partido

En este caso, “si el comportamiento persiste después de la reanudación, el árbitro suspenderá temporalmente el partido y ordenará a los equipos que regresen a los vestuarios”. Y “se emitirá un anuncio en el estadio para informar de las razones por las que se ha interrumpido el partido y advertir de que si el comportamiento no cesa, el partido se suspenderá definitivamente”.

Tercer nivel: suspender definitivamente el partido

“Si el comportamiento persiste después de la reanudación, el árbitro suspenderá definitivamente el partido. El árbitro dará este paso únicamente tras consultarlo con las autoridades y expertos pertinentes, y si considera que es seguro hacerlo”, señala el protocolo.

La causa de la inclusión del gesto

La FIFA no explicó el porqué de la inclusión del gesto, pero en los últimos años adoptó una política de “tolerancia cero” contra todas las formas de discriminación.

El estreno más recordado de este protocolo ocurrió durante el partido por la fase de grupos de la Champions League entre el Real Madrid y el Benfica, en febrero de 2026. Fue el francés François Letexier, el mismo árbitro de Argentina vs. Egipto, el que activó el protocolo haciendo el gesto luego de que el jugador brasileño Vinícius Júnior denunciara que el argentino Gianluca Prestianni le dijera “mono”, como insulto racista. Prestianni fue multado con 6 partidos sin poder jugar.

Qué se sabe sobre lo que pasó entre el DT egipcio y el árbitro

Según se puede ver en las imágenes, Hassan consideró que durante el festejo del tercer gol de Argentina se produjo un presunto episodio de racismo. Por ese motivo, realizó la señal prevista en el protocolo antidiscriminación de la FIFA para solicitar que el árbitro evaluara la situación. Sin embargo, Letexier se acercó y decidió amonestarlo con la tarjeta amarilla.

Hasta el momento, no se difundieron pruebas públicamente ni registros audiovisuales que confirmen la existencia de expresiones racistas por parte de jugadores o de la delegación de la Selección argentina contra el DT egipcio durante el partido frente a Egipto.

Por Matías De Santi para Chequeado