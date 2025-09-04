Axel Kicillof pidió derrotar a Javier Milei para que tenga que "recalcular y echar atrás algunas medidas"

En la recta final de las elecciones de este domingo , el gobernador Axel Kicillof afirmó que el Gobierno “está muy golpeado” y pidió ponerle “un límite” en las urnas a Javier Milei para que tenga que “recalcular y echar atrás algunas medidas”.

“Si Milei no consigue la ventaja que pensaba sacar, va a tener que recalcular y echar atrás con algunas medidas”, dijo este jueves Kicillof, y resaltó que los comicios son muy importante “porque lo que está en juego es rechazar todo lo que está ocurriendo y ponerle un límite” al Presidente.

En ese sentido, apuntó a la crisis económica que atraviesa el país. “El manejo financiero y cambiario es un desastre tras otro”, dijo a El Destape Radio, y aseguró que “todo el manejo financiero y cambiario donde vienen aplicando, permanentemente, etapas nuevas, viene a ser la contra, lo contrario a todo lo que habían dicho hasta el momento”.

Asimismo alertó sobre “una interna feroz en su partido”, donde diferentes funcionarios se disputan el control de sectores de inteligencia del Estado. “Hay bandas distintas de espías adentro del gobierno nacional”, afirmó. Y agregó sobre los audios que hablan de coimas y que involucran a la hermana del Presidente: "Es un Gobierno que dijo que los audios de Karina fueron agentes rusos. Todos nos reímos, pero es de gravedad".

Los candidatos de La Libertad Avanza

En otro tramo de la entrevista, Kicillof cargó contra los candidatos de La Libertad Avanza y dijo que “son un ejército de mamarrachos”. En ese sentido explicó que “es muy difícil encontrar algún candidato a concejal de La Libertad Avanza en algún distrito que tenga algún prestigio, alguna capacidad política o de generar algo”.

Asimismo, se refirió a la instalación, por parte de los libertarios, de la posibilidad que suceda un fraude en los comicios bonaerenses. "Es atajarse por si el resultado no es bueno. Esperemos que no recurra a un subterfugio que aplicaron dirigentes de la derecha: Bolsonaro está siendo juzgado en Brasil, y con Trump terminaron tomando el Capitolio después de una elección donde denunciaron fraude, es un método", advirtió.

Finalmente, apuntó a la estrategia de "victimizarse" de Milei, luego de asegurar ante un medio extranjero que el kirchnerismo es capaz de matarlo. "Fijate la gravedad de todo esto, un Presidente que ya cuando estuvo en Lomas de Zamora empezaron a hablar de magnicidio", señaló respecto a la caravana que terminó en incidentes. Y concluyó: "Lo veo como un posicionamiento desesperado, una situación donde buscar situarse como víctima de diferentes conspiraciones". (DIB)