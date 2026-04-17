Trenque Lauquen: una charla de vestuario inspiró a cientos de vecinos a terminar la secundaria

Una de las aulas del Plan FinES en Trenque Lauquen.

El C.A. Trenque Lauquen tiene más de un siglo de historia.

Los futbolistas de Trenque Lauquen se animaron a terminar la secundaria.

Todo comenzó en un viaje en micro rumbo a disputar un partido. Uno de los futbolistas del Club Atlético Trenque Lauquen le comentó al preparador físico, Julio Urtizberea, que se había quedado sin empleo y cuánto le costaba conseguir otro porque nunca terminó la escuela secundaria.

El “profe” Urtizberea (54 años, cuarenta de ellos en "El Indio", como se llama al club) se sorprendió y después de una práctica, preguntó en el vestuario cuántos no habían terminado la secundaria. Y volvió a sorprenderse porque fueron varios los que levantaron la mano… ¡incluido el director técnico! Con el apoyo de las autoridades del centenario club -fue fundado en 1922- y de los responsables locales del Plan FinES (Finalización de Estudios Primarios y Secundarios) , se abrió una sede de estudios en el C.A. Trenque Lauquen.

No sólo se inscribieron futbolistas, también lo hicieron familiares y amigos que no habían podido completar sus estudios. Las clases son los lunes, martes y miércoles de 18:30 a 20:30, en un salón del propio club con capacidad para 60 personas.

El C.A. Trenque Lauquen tiene más de un siglo de historia.

Del club a todo Trenque Lauquen

La cosa no quedó ahí: la iniciativa de Julio Urtizberea -que días atrás relató en un conmovedor reportaje en la FM 96,5 de su cuidad- se fue extendiendo por toda la ciudad. De a poco se fueron sumando el Club Deportivo Barrio Alegre, el Club Monumental, Centros de salud (CAPS) para trabajadores municipales, instituciones religiosas y entidades en otras localidades del municipio como Beruti y 30 de Agosto.

Hoy son 30 los futbolistas del Club Atlético Trenque Lauquen que están estudiando a través del Plan FinES, mientras que en el municipio rondan los 200 vecinos los que participan de la cursada -cinco materias por cuatrimestre- brindada por unos 40 docentes.

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Los números de la secundaria inconclusa

Se estima que en Argentina hay más de 12 millones de personas mayores de 25 años que no han terminado el secundario . Esto representa a casi la mitad de la población adulta en ese rango de edad.

. Esto representa a casi la mitad de la población adulta en ese rango de edad. Uno de cada cuatro jóvenes de 25 a 30 años no concluyó sus estudios secundarios.

El 96,4% de la población adulta completó la primaria.

Solo un 5% de las personas mayores de 25 años no la terminó o nunca asistió a la escuela

Aproximadamente el 32% de los adultos en la provincia de Buenos Aires no ha finalizado sus estudios secundarios . Esto significa que 1 de cada 3 bonaerenses mayores de 25 años tiene el nivel secundario incompleto.

. Esto significa que 1 de cada 3 bonaerenses mayores de 25 años tiene el nivel secundario incompleto. Las personas sin título secundario representan más del 50% de los desocupados en el territorio provincial.

Entre el 2,5% al 3% de la población adulta en la provincia no terminó la primaria.

Unas 4.000 personas en Trenque Lauquen -que tiene una población de 50 mil habitantes- no han terminado sus estudios secundarios.

-que tiene una población de 50 mil habitantes- no han terminado sus estudios secundarios. Al igual que en el resto de la provincia, el déficit en primaria es muy bajo (menos del 3.5%).

El Plan FinES en la ciudad logra que, en promedio, 100 alumnos por año obtengan su título , lo que ayuda a reducir gradualmente esa brecha de 4.000 personas.

, lo que ayuda a reducir gradualmente esa brecha de 4.000 personas. plan FinEs TL rs Una de las aulas del Plan FinES en Trenque Lauquen.

Qué es el Plan FinES

El Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinES) es una política pública diseñada en 2008 para que las personas mayores de 18 años puedan terminar su escolaridad obligatoria. El programa se divide según lo que te falte terminar:

FinES Trayecto Secundario: Para quienes no iniciaron el secundario o lo abandonaron hace tiempo y deben cursar los años completos.

Para quienes no iniciaron el secundario o lo abandonaron hace tiempo y deben cursar los años completos. FinES Deudores de Materias: Si terminaste de cursar el último año pero te quedaron materias pendientes (las famosas "previas").

Si terminaste de cursar el último año pero te quedaron materias pendientes (las famosas "previas"). FinES Primaria: Para adultos que necesitan completar sus estudios de nivel primario.

A diferencia de una escuela nocturna tradicional, el FinES tiene características que lo hacen más accesible:

Títulos Oficiales: Los títulos tienen validez nacional y son otorgados por las carteras educativas de cada jurisdicción.

Los títulos tienen validez nacional y son otorgados por las carteras educativas de cada jurisdicción. Cercanía: Generalmente se cursa en sedes de barrio (clubes, centros culturales, iglesias o sociedades de fomento) para que no tengas que viajar lejos.

Generalmente se cursa en sedes de barrio (clubes, centros culturales, iglesias o sociedades de fomento) para que no tengas que viajar lejos. Horarios Flexibles: Están pensados para gente que trabaja, ofreciendo turnos mañana, tarde o noche.

Están pensados para gente que trabaja, ofreciendo turnos mañana, tarde o noche. Gratuidad: Es 100% gratuito.

El primer paso suele ser registrarse en la plataforma oficial del Ministerio de Educación de la Nación (fines.educacion.gob.ar). Allí se crea un usuario, se elige la modalidad y se cargan los datos básicos.

Los futbolistas que buscan “el título de su vida”

julio-urtizberea rs El preparador físico Julio Urtizberea, cuatro décadas en el club.

En el Club Atlético Trenque Lauquen ya son 30 los deportistas que están terminando sus estudios en las aulas de la entidad gracias al esfuerzo de, entre otros, el preparador físico Julio Urtizberea.

“Cuando llego al club, me emociona ver a los muchachos escuchando a la profesora, con sus mochilitas colgadas en el respaldo de su sillas”, contaba Urtizberea en la FM 96,5. “Muchos de estos chicos salieron campeones en la cancha y ahora están buscando el título de su vida”.

Fuente: Agencia DIB