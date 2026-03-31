Semana Santa de fe, tradición, camarones, chocolate y cocina al disco

La recreación de la Pasión de Jesús, un clásico en General Madariaga.

Semana Santa en el bosque de Villa Gesell.

Jueves 2 al domingo 5, desde el mediodía, en el Puerto de Ingeniero White.

Fin de semana sobre ruedas con folklore, tango, asadoras y bicicletas

Gastronomía de Se mana Santa con mariscos, pescados, paellas y todos los platos típicos de Semana Santa . Feria con puestos locales, artesanos, productores y los espectáculos de Kapanga, La Delio Valdez, Peces raros, Bandalos Chinos, Luck Ra, Natalie Pérez, Estelares y Las Pastillas del Abuelo. Entrada gratuita.

Jueves 2 al sábado 4, de 14:00 a 20:00, en la plaza central de Mar de Cobo.

Productores locales ofrecerán elaboraciones artesanales como huevos de Pascua, chocolates, bombones, cervezas, licores, miel, alfajores y tés con chocolate. Además, espectáculos, juegos y talleres de elaboración. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo.marchiquita/

Expo Chocolate Luján

Jueves 2 al domingo 5, de 13:00 a 19:00, en el Museo de Bellas Artes Félix de Amador.

Stands con exposición, degustación y venta de productos artesanales. Además, tradicionales actividades litúrgicas, en diferentes horarios, en la Basílica de Luján; y Feria D’Gustar, edición Festival Semana Santa, desde las 12:00, en el Parque Ameghino. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiodelujan/ -

2° Encuentro Nacional de Artesanos en Sierra de la Ventana, partido de Tornquist

Jueves 2 al domingo 5, a partir de las 11:00, en el Centro Cultural Sierra de la Ventana.

Más de cien artesanos y artesanas expondrán sus productos, habrá shows musicales y patio de comidas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismosierradelaventana/

Expo Pascuas Avellaneda

Viernes 3 al domingo 5, de 12:00 a 20:00, en el Parque Municipal La Estación.

Participarán emprendedores y comercios del rubro chocolatero, panadero y pastelero, junto con stands gastronómicos y espacios recreativos. Elaboración de más de 5.000 huevos de Pascua con fines solidarios, elección de la mejor rosca y el mejor huevo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/munideavellaneda/

5° Monte Sabores en Monte Hermoso

Viernes 3 al domingo 5, de 12:00 a 00:00, en la Plaza Parque General San Martín.

Tres días para disfrutar de la cocina con grandes referentes. Viernes, Martiniano Molina; sábado, Felicitas Pizarro, y domingo, con Mauricio Asta. Además, carpa de productores, patio gastronómico y master class de cocina.

Más información: www.instagram.com/montehermoso.turismo/ -

6º Pascuas en el Bosque de Villa Gesell

Viernes 3 al domingo 5, de 11:00 a 18:00, en el Bosque Fundacional.

Una aldea de fantasía para celebrar la sexta edición de Pascuas en el Bosque. Kermesse de Pascuas con juegos, espectáculos en vivo, paseo gastronómico y feria de artesanos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/villagesellmunicipio/

3° Encuentro de Queseros Mercedinos

Sábado 4, a las 11:00, en la plaza San Martín.

Gran mercado gourmet, una experiencia única a cargo de maestros queseros locales, platos típicos, paseo de artesanías y música. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismomercedesoficial/

Pascuas con Aroma a Tradición en Necochea

Sábado 4 y domingo 5, de 15:00 a 19:00, en el Jardín Francés del Parque Lillo.

Gastronomía, expo de emprendedores y juegos infantiles.

Más información: www.instagram.com/direcciondeculturaneco/

4° Fiesta de la Comida al Disco en Monte

Sábado 4, de 12:00 a 00:00, a orillas de la laguna.

Más de 50 puestos con cocina en vivo, desde las clásicas bondiolas y carnes mechadas, pasando por guisos y empanadas de diversos sabores, hasta opciones veganas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turis_monte/

Posta de Sabores en Chascomús

Viernes 3 y sábado 4, desde las 10:00, en el Parque de Los Libres del Sur.

Feria con más de 60 productores, emprendedores y puestos gastronómicos locales. Espectáculos musicales en vivo, demostraciones culinarias y degustaciones. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipalidaddechascomus/

Madariaga - Pasión segun San Juan 2 rs La recreación de la Pasión de Jesús, un clásico en General Madariaga. @turismopba

41º Pasión según San Juan en General Madariaga

Del miércoles 1 al sábado 4, desde las 18; domingo 5, a partir de las 16:30; en el Parque Anchorena.

Obra musical de Alejandro Mayol con la interpretación a cargo del grupo musical La Fuente. La puesta rememora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo con un importante despliegue de luces y sonido. El montaje integra el teatro, la música y la danza en una galería de cuecas, candombes, triunfos, milongas, galopas y chacareras. Entrada gratuita.

Más información: www.turismo.madariaga.gob.ar

Semana Santa 2026 en Lincoln

Jueves 2 al domingo 5, en la Parroquia Inmaculada Concepción.

Jueves Santo, celebración de la Última Cena a las 10:30. Hasta la medianoche el templo permanecerá abierto. Viernes Santo a las 10, en el Parque General San Martín, bicicleteada; a las 15, celebración de la Pasión del Señor, Parroquia Inmaculada Concepción; a las 20, Vía Crucis Viviente desde el Templo. Sábado Santo, a las 20:30, celebración de la Vigilia Pascual. Domingo, de 10:30 - 19:00, celebración Domingo de Resurrección.

Más información: www.instagram.com/turismolincoln/

Semana Santa Frente al Mar en Claromecó, partido de Tres Arroyos

Jueves 2 al domingo 5.

Nutrida oferta recreativa que contempla la teatralización de la Última Cena, el Vía Crucis Viviente, excursiones por la costa, cabalgatas, trekking, caminatas bajo la luna, paseos en kayak y la “Santa Carta”. Entrada gratuita.

Programación: turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/semana-santa-frente-al-mar-3/

La Pasión en Tandil

Jueves 2, a las 16:00, en el Teatro del Fuerte.

Teatralización de la obra La Pasión a cargo de niños y niñas. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/tandil.turismo/

Semana Santa 2026 en Roque Pérez

Jueves 2 al domingo 5, en diferentes horarios y espacios físicos de Roque Pérez.

Jueves, acto protocolar por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; a las 20:30, 5º edición La Azotea en el Teatro, Centro Cultural. Viernes 3, a las 19, Vía Crucis viviente en plaza Martelli. Sábado 4, a las 16, Mercado Bien Auténtico, en el Predio del Ferrocarril. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismorp

Vía Crucis y Representación de Estampas en Villa Cacique, Benito Juárez

Viernes 3, a las 19:00, en el Paseo Cristo de las Sierras.

Momento de encuentro y reflexión, en el recorrido de las estaciones. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/direcciondeturismobenitojuarez

6° Pasión Viviente Edición "La vida a la muerte vence" en Balcarce

Viernes 3, a las 20:00, en el Anfiteatro Saverio Bonazza, cerro El Triunfo.

Recreación de la Pasión de Cristo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismobalcarce/

Vía Crucis Criollo en Pigüé, partido de Saavedra

Viernes 3, a las 20:00, en la Ermita Nuestra Señora de Luján de la Sierra de Saavedra.

Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús al pie de las Sierras. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismosaavedrapigue/?hl=es

Vía Crucis al Monte Calvario en Tandil

Viernes 3, a partir de las 8:00, en el Monte Calvario.

Vía Crucis a cada hora, hasta las 20:00, cuando se realizará el Vía Crucis del Peregrino con Antorchas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/tandil.turismo/

Fuente: Agencia DIB