martes 31 de marzo de 2026
31 de marzo de 2026 - 08:16

Semana Santa de fe, tradición, camarones, chocolate y cocina al disco

El feriado largo de Semana Santa es una invitación a recorrer los sabores de la provincia de Buenos Aires y la Pascua de Resurrección en varias ciudades.

Por Agencia DIB
Semana Santa en el bosque de Villa Gesell.

Semana Santa en el bosque de Villa Gesell.

@turismopba
La recreación de la Pasión de Jesús, un clásico en General Madariaga.

La recreación de la Pasión de Jesús, un clásico en General Madariaga.

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34° Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino en Ingeniero White, Bahía Blanca

Jueves 2 al domingo 5, desde el mediodía, en el Puerto de Ingeniero White.

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En Baradero, el folklore tiene su gran fin de semana en Baradero.

Fin de semana sobre ruedas con folklore, tango, asadoras y bicicletas
La tarta pascualina, un clásico no sólo para Semana Santa, como el filet de merluza.

Menú bonaerense: tarta pascualina y filet de merluza

Gastronomía de Se mana Santa con mariscos, pescados, paellas y todos los platos típicos de Semana Santa. Feria con puestos locales, artesanos, productores y los espectáculos de Kapanga, La Delio Valdez, Peces raros, Bandalos Chinos, Luck Ra, Natalie Pérez, Estelares y Las Pastillas del Abuelo. Entrada gratuita.

Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor en Mar de Cobo, partido de Mar Chiquita

Jueves 2 al sábado 4, de 14:00 a 20:00, en la plaza central de Mar de Cobo.

Productores locales ofrecerán elaboraciones artesanales como huevos de Pascua, chocolates, bombones, cervezas, licores, miel, alfajores y tés con chocolate. Además, espectáculos, juegos y talleres de elaboración. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo.marchiquita/

Expo Chocolate Luján

Jueves 2 al domingo 5, de 13:00 a 19:00, en el Museo de Bellas Artes Félix de Amador.

Stands con exposición, degustación y venta de productos artesanales. Además, tradicionales actividades litúrgicas, en diferentes horarios, en la Basílica de Luján; y Feria D’Gustar, edición Festival Semana Santa, desde las 12:00, en el Parque Ameghino. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiodelujan/ -

2° Encuentro Nacional de Artesanos en Sierra de la Ventana, partido de Tornquist

Jueves 2 al domingo 5, a partir de las 11:00, en el Centro Cultural Sierra de la Ventana.

Más de cien artesanos y artesanas expondrán sus productos, habrá shows musicales y patio de comidas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismosierradelaventana/

Expo Pascuas Avellaneda

Viernes 3 al domingo 5, de 12:00 a 20:00, en el Parque Municipal La Estación.

Participarán emprendedores y comercios del rubro chocolatero, panadero y pastelero, junto con stands gastronómicos y espacios recreativos. Elaboración de más de 5.000 huevos de Pascua con fines solidarios, elección de la mejor rosca y el mejor huevo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/munideavellaneda/

5° Monte Sabores en Monte Hermoso

Viernes 3 al domingo 5, de 12:00 a 00:00, en la Plaza Parque General San Martín.

Tres días para disfrutar de la cocina con grandes referentes. Viernes, Martiniano Molina; sábado, Felicitas Pizarro, y domingo, con Mauricio Asta. Además, carpa de productores, patio gastronómico y master class de cocina.

Más información: www.instagram.com/montehermoso.turismo/ -

6º Pascuas en el Bosque de Villa Gesell

Viernes 3 al domingo 5, de 11:00 a 18:00, en el Bosque Fundacional.

Una aldea de fantasía para celebrar la sexta edición de Pascuas en el Bosque. Kermesse de Pascuas con juegos, espectáculos en vivo, paseo gastronómico y feria de artesanos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/villagesellmunicipio/

3° Encuentro de Queseros Mercedinos

Sábado 4, a las 11:00, en la plaza San Martín.

Gran mercado gourmet, una experiencia única a cargo de maestros queseros locales, platos típicos, paseo de artesanías y música. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismomercedesoficial/

Pascuas con Aroma a Tradición en Necochea

Sábado 4 y domingo 5, de 15:00 a 19:00, en el Jardín Francés del Parque Lillo.

Gastronomía, expo de emprendedores y juegos infantiles.

Más información: www.instagram.com/direcciondeculturaneco/

4° Fiesta de la Comida al Disco en Monte

Sábado 4, de 12:00 a 00:00, a orillas de la laguna.

Más de 50 puestos con cocina en vivo, desde las clásicas bondiolas y carnes mechadas, pasando por guisos y empanadas de diversos sabores, hasta opciones veganas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turis_monte/

Posta de Sabores en Chascomús

Viernes 3 y sábado 4, desde las 10:00, en el Parque de Los Libres del Sur.

Feria con más de 60 productores, emprendedores y puestos gastronómicos locales. Espectáculos musicales en vivo, demostraciones culinarias y degustaciones. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipalidaddechascomus/

Madariaga - Pasión segun San Juan 2 rs
La recreación de la Pasión de Jesús, un clásico en General Madariaga.

La recreación de la Pasión de Jesús, un clásico en General Madariaga.

41º Pasión según San Juan en General Madariaga

Del miércoles 1 al sábado 4, desde las 18; domingo 5, a partir de las 16:30; en el Parque Anchorena.

Obra musical de Alejandro Mayol con la interpretación a cargo del grupo musical La Fuente. La puesta rememora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo con un importante despliegue de luces y sonido. El montaje integra el teatro, la música y la danza en una galería de cuecas, candombes, triunfos, milongas, galopas y chacareras. Entrada gratuita.

Más información: www.turismo.madariaga.gob.ar

Semana Santa 2026 en Lincoln

Jueves 2 al domingo 5, en la Parroquia Inmaculada Concepción.

Jueves Santo, celebración de la Última Cena a las 10:30. Hasta la medianoche el templo permanecerá abierto. Viernes Santo a las 10, en el Parque General San Martín, bicicleteada; a las 15, celebración de la Pasión del Señor, Parroquia Inmaculada Concepción; a las 20, Vía Crucis Viviente desde el Templo. Sábado Santo, a las 20:30, celebración de la Vigilia Pascual. Domingo, de 10:30 - 19:00, celebración Domingo de Resurrección.

Más información: www.instagram.com/turismolincoln/

Semana Santa Frente al Mar en Claromecó, partido de Tres Arroyos

Jueves 2 al domingo 5.

Nutrida oferta recreativa que contempla la teatralización de la Última Cena, el Vía Crucis Viviente, excursiones por la costa, cabalgatas, trekking, caminatas bajo la luna, paseos en kayak y la “Santa Carta”. Entrada gratuita.

Programación: turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/semana-santa-frente-al-mar-3/

La Pasión en Tandil

Jueves 2, a las 16:00, en el Teatro del Fuerte.

Teatralización de la obra La Pasión a cargo de niños y niñas. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/tandil.turismo/

Semana Santa 2026 en Roque Pérez

Jueves 2 al domingo 5, en diferentes horarios y espacios físicos de Roque Pérez.

Jueves, acto protocolar por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; a las 20:30, 5º edición La Azotea en el Teatro, Centro Cultural. Viernes 3, a las 19, Vía Crucis viviente en plaza Martelli. Sábado 4, a las 16, Mercado Bien Auténtico, en el Predio del Ferrocarril. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismorp

Vía Crucis y Representación de Estampas en Villa Cacique, Benito Juárez

Viernes 3, a las 19:00, en el Paseo Cristo de las Sierras.

Momento de encuentro y reflexión, en el recorrido de las estaciones. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/direcciondeturismobenitojuarez

6° Pasión Viviente Edición "La vida a la muerte vence" en Balcarce

Viernes 3, a las 20:00, en el Anfiteatro Saverio Bonazza, cerro El Triunfo.

Recreación de la Pasión de Cristo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismobalcarce/

Vía Crucis Criollo en Pigüé, partido de Saavedra

Viernes 3, a las 20:00, en la Ermita Nuestra Señora de Luján de la Sierra de Saavedra.

Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús al pie de las Sierras. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismosaavedrapigue/?hl=es

Vía Crucis al Monte Calvario en Tandil

Viernes 3, a partir de las 8:00, en el Monte Calvario.

Vía Crucis a cada hora, hasta las 20:00, cuando se realizará el Vía Crucis del Peregrino con Antorchas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/tandil.turismo/

Fuente: Agencia DIB

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