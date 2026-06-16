Rafael Obligado, el pueblo turístico de Rojas que nació como homenaje a dos poetas

En plena llanura pampeana, Rafael Obligado es un pueblo con más de 140 años de historia y que al cumplir tres décadas cambió de nombre, siempre como homenaje a las letras. Cuando nació, con la llegada del tren el 20 de marzo de 1885, fue bautizado Esteban Echeverría , el autor de “El Matadero” y “La Cautiva”,

De la A a la Z, los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires

En la década de 1920, la creación del partido homónimo en el Conurbano Bonaerense (Esteban Echeverría) empezó a generar muchísimas confusiones logísticas y de correo. Por eso, se decidió rebautizar al pueblo con el nombre de otro gran poeta: Rafael Obligado, el padre del emblemático “Santos Vega”.

Más allá de una cuestión de identidad, la fertilidad de sus campos atrajo una fuerte corriente migratoria de italianos y españoles, pero también de familias de origen sirio, libanés y saudí, quienes forjaron el perfil comercial y agrícola del paraje, bien comunicado por tren con Buenos Aires, a menos de 250 kilómetros.

En su mejor momento -años 40 y 50-, Rafael Obligado llegó a tener hasta tres trenes diarios para sus 1.800 habitantes. Pero los años dorados se fueron terminando.

yps rafael obligado rs @turismopba

A partir de los años 60 y 70, la llegada de las grandes maquinarias agrícolas (que hacían el trabajo de decenas de personas en pocas horas) provocó un inevitable éxodo de las familias jóvenes hacia las ciudades cabeceras de la región, como Rojas o Junín. El tren fue perdiendo frecuencias hasta dejar de pasar por Rafael Obligado y la población cayó a la mitad.

Resurgir de las cenizas… de los hornos a leña

Sin embargo, lejos de transformarse en un "pueblo fantasma", los obligadenses lograron reconvertirse. Con el turismo rural y gastronómico y, sobre todo, con una variedad de pan. Desde 1971, Rafael Obligado es sede de la Fiesta Provincial de la Galleta de Piso.

RAFAEL OBLIGADO GALLETA rs Los antiguos horno de leña donde se hacen las galletas de piso. @turismopba

A comienzos de los 70, la Comisión Vecinal de Fomento y las fuerzas vivas del pueblo buscaban una manera de contrarrestar el impacto del éxodo rural y, al mismo tiempo, poner en valor la fuerte identidad panadera de la localidad. La galleta de piso -elaborada artesanalmente y cocinada directo sobre el piso de ladrillos de los hornos a leña- ya era un emblema indiscutido en la mesa de las familias y de los trabajadores rurales de todo el partido de Rojas.

Entonces, lo que empezó como un asado comunitario en la Plaza Manuel Belgrano, hoy es uno de los encuentros populares más consolidados del noroeste bonaerense.

Con ustedes, la galleta de piso

La-galleta-de-piso-con picada rs @turismopba

No es una dulce ni pequeña; es un pan de campo tradicional, rústico, de buen tamaño y con una identidad muy marcada por su forma de cocción. Su nombre proviene justamente de su secreto: se hornea apoyando la masa directamente sobre el piso de ladrillos refractarios de los viejos hornos a leña, sin moldes ni bandejas de por medio.

Es una pieza de pan redondeada, abombada y compacta, que suele pesar entre 150 y 250 gramos (aunque en las panaderías de pueblo a veces se hacen tamaños más grandes para compartir). La corteza suele ser crocante y gruesa y se conserva tierna durante varios días, y la miga es aireada y esponjosa.

La receta tradicional lleva harina, agua, sal, levadura y una generosa proporción de grasa vacuna refinada. Atención: la galleta de piso no se corta con cuchillo en rodajas prolijas; se "golpea" o se abre a la mitad con las manos.

La Fiesta Provincial de la Galleta es el evento comunitario más importante del año y lleva más de 50 ediciones celebrándose en el mes de noviembre. Miles de turistas llegan a Rafael Obligado para una fiesta con mucha tradición folclórica..

El resto del año Rafael Obligado es un naciente destino gastronómico: restaurantes de campo, almacenes de ramos generales, embutidos de la zona y, por supuesto, panificados caseros. Además de buena mesa, ofrece avistajes de aves, circuitos ciclísticos y las bondades de un pueblo rural. Por algo es uno de los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires.

RAFAEL OBLIGADO iglesia san luis Gonzaga rs La Iglesia San Luis Gonzaga. @turismopba

Cómo llegar

Desde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se accede por RN N° 7, luego RP N° 31 hasta Rojas y RN N° 188, donde se encuentra la entrada asfaltada.

Fuente: Agencia DIB