Menú bonaerense: desayuno con pan casero y mermelada

Un desayuno con pan casero y mermeladas de durazno y frutilla. ¿Qué más?

El desayuno es mucho más que la primera comida del día; es el "combustible" que pone en marcha el motor de nuestro cuerpo después de varias horas de ayuno nocturno. Lamentablemente, no siempre hay tiempo a la mañana para tomar un buen desayuno.

Esta semana Juan Braceli (en YouTube @cocinerosarg) nos propone un exquisito y familiar desayuno en Menú bonaerense : tostadas de pan casero con mermelada.

Según algunos estudios, el origen de las primeras conservas se remonta al antiguo Egipto y surgió ante la necesidad de almacenar frutas más allá del periodo de recolección. Los romanos aprendieron de los griegos que los membrillos cocinados con miel se volvían una mezcla sólida al enfriarse. Para la Edad Media, los métodos de elaboración de mermeladas eran similares a los actuales y se extendieron por toda Europa.

Seguramente las primeras confituras llegaron a nuestras tierras en barcos españoles . Un dato curioso y poco conocido es que las conservas de limón y naranja eran consideradas a bordo antídotos contra el escorbuto. Hoy en la mayoría de los hogares argentinos la combinación de tostadas con mermelada es un clásico infaltable en cualquier desayuno o merienda.

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Cómo mantener fresca a la mermelada

Para su correcta conservación, más allá de la fruta que se elija utilizar, se recomienda envasar la mermelada caliente en frascos esterilizados dejando libre 1 centímetro. Cerrar cada frasco, ponerlo boca abajo durante 10 minutos, enderezar, dejar enfriar, y luego guardar en un lugar fresco, seco y oscuro.

De esa manera, puede durar un año. Una vez abierto, poner el frasco en la heladera y consumir preferentemente dentro de los siguientes 15 días.

Fiestas provinciales donde la fruta es protagonista

Fiesta Nacional del Durazno (Mercedes); Fiesta Provincial de la Frambuesa (partido de Benito Juárez; Fiesta Regional del Kiwi (General Madariaga); Arándanos (partido de Suipacha); Fiesta de la Frutilla (Pilar, General Rodríguez y Florencio Varela); Fiesta de la Naranja de Ombligo (San Pedro).

Y si hablamos de pan…

Es interesante recordar a la panadería más antigua del país y cuyo horno todavía sigue funcionando como hace más de un siglo y medio en la provincia de Buenos Aires.

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En 1875, en la ciudad de Luján, y años antes de la construcción de la Basílica, un inmigrante italiano llamado Don Ángel Lucca fundó la primera panadería del país. En un principio, la bautizó Panadería Italiana, pero como todos los vecinos decían “vamos a lo de Lucca”, con el tiempo su nombre cambió por el apellido del fundador. Hoy en día, la panadería Lucca es atendida por la cuarta y la quinta generación de esta familia dedicada al rubro. Siempre en Luján, siempre en la calle Lavalle al 500.

En la Provincia de Buenos Aires hay varios eventos relacionados al pan: Fiesta Provincial de la Harina (Alberti); Fiesta del Pan (en Suipacha); y la Fiesta Provincial del Trigo (Tres Arroyos).

La receta del pan casero

Pan de molde 02 rs

Ingredientes para dos panes grandes

500 g de harina 0000

10 g sal

25 g de levadura

300 cc de agua

Pasos a seguir

Para la masa

Colocar la harina en un bol, salar por los bordes.

Romper la levadura y colocarla en el centro de la harina.

De a poco, sumar el agua tibia y comenzar a integrar de adentro hacia fuera.

Amasar durante 10 minutos hasta que la masa quede lisa.

Tapar y leudar unas 2 horas o hasta que duplique su volumen.

Para el armado

Desgasificar la masa leudada y dividir en dos.

Bollar hacia el centro para obtener dos panes circulares. Luego, tapar y leudar 40 minutos en placa enharinada.

Tajear la superficie del bollo dos veces y cocinar a horno medio (180oc) durante 10 o 15 minutos o hasta que la base del pan suene hueca al golpearla.

La receta de las mermeladas

Dulce de durazno 03 rs

Para la mermelada de duraznos

1⁄2kg de duraznos

800 g de azúcar

3 cdas. de jugo de limón

Dulce de frutilla 03 rs

Para la mermelada de frutillas

1 kg de frutillas

750 g de azúcar

Jugo de 1 naranja

Pasos a seguir

Dulce de durazno 01 rs

Para la mermelada de duraznos

Elegir duraznos que estén a punto. Pelarlos, descarozarlos y picarlos gruesos.

En un bol, mezclar bien los duraznos picados con el azúcar y el jugo de limón, y dejar reposar en la heladera por lo menos 6 horas para que la fruta suelte el jugo.

Poner todo en una cacerola gruesa. Cocinar a fuego bajo, revolviendo de vez en cuando con cuchara de madera, hasta lograr el punto deseado. Para comprobar el punto de cocción, enfriar un platito en el freezer unos minutos. Retirarlo. Agregar una cucharada de mermelada sobre el platito helado y trazar un surco con una cuchara. Si la mermelada se mantiene separada o se junta de manera muy lenta, está listo. Si se junta muy rápido, hay que cocinarla un poco más.

Para la mermelada de frutillas

Dulce de frutilla 02 rs

Lavar bien las frutillas y cortarlas en cuartos.

En un bol, colocar las frutillas junto al azúcar y dejar macerar toda una noche tapado y en la heladera.

Luego de la maceración, colocar toda la mezcla en una olla gruesa. Agregar el jugo de naranja y cocinar a fuego bajo, revolviendo con cuchara de madera hasta encontrar el punto deseado. Para comprobar el punto de cocción, enfriar un platito en el freezer unos minutos. Retirarlo. Agregar una cucharada de mermelada sobre el platito helado y trazar un surco con una cuchara. Si la mermelada se mantiene separada o se junta de manera muy lenta, está listo.

Si se junta muy rápido, hay que cocinarla un poco más.

Tips comer unas ricas tostadas con mermelada

Cortar rebanadas de pan de 1 cm.

Tostar el pan a gusto de ambos lados.

Dejar entiabiar las tostadas. Luego, untar mermelada a gusto.

Fuente: Agencia DIB