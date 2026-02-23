Luján: cinco colectivos de la empresa 11 de Junio fueron destruidos por el fuego

En la madrugada de este lunes, cinco colectivos de la empresa Transportes 11 de Junio, que presta servicios en el municipio de Luján , fueron devorados por las llamas, pocas horas antes de iniciar sus diarios recorridos. Afortunadamente, los bomberos voluntarios lograron que el fuego se extendiera a viviendas aledañas.

El incendio comenzó alrededor de las 4 en el playón de la empresa, en el barrio El Quinto, en Luján, y las unidades afectadas fueron los internos 4, 12, 18, 22 y 24, todas destinadas a cubrir líneas que recorren barrios y localidades del distrito . El total de unidades de la empresa oscila entre 40 y 50. Cabe señalar que la empresa 11 de Junio, además del servicio en Luján, también tiene ramales que van a San Andrés de Giles y Mercedes.

En el mismo sector se encontraba el coche 36, que se salvó del fuego, aunque ya estaba fuera de servicio y dado de baja, al igual que otras unidades que permanecen en el predio, informó El Civismo.

A esa hora que se inició el siniestro, explicaron los propios choferes, los colectivos suelen ponerse en marcha para que el sistema cargue el aire de los frenos y para calentar el motor antes de salir a la calle.

Por causas que hasta el momento se desconocen, uno de los vehículos comenzó a incendiarse y en minutos el fuego se extendió a otras cuatro unidades estacionadas. Luego se registraron explosiones que conmovieron a todo el barrio El Quinto.

Rápidamente acudieron tres dotaciones de Bomberos y lograron circunscribir el fuego a las cinco unidades mencionadas y no se extendiera a casa vecinas.

Qué pasará con los servicios

Horas después, la empresa emitió un comunicado oficial en el que expresó: “Debido al siniestro ocurrido en algunas de nuestras unidades en la madrugada pedimos disculpas a los pasajeros ya que hemos tenido inconvenientes en el arranque del día y aprovechamos para agradecer a los Bomberos Voluntarios de Luján, por la labor destacada como siempre acostumbran”.

Las unidades destruidas representan alrededor del 20% del total, por lo que el servicio se verá afectado. Además, como hay dos choferes por colectivo, son al menos diez los trabajadores que no saben con qué vehículos contarán.

Fuente Agencia DIB