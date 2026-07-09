Fin de semana largo con carreras, vino de la Costa, comics y asado con cuero

En el fin de semana largo, los runners darán la vuelta a la laguna de Epecuén.

Domingo 12, a las 5:30, en el Lago Epecuén.

Fin de semana largo: comienza la restricción a la circulación de camiones

Fin de semana con comics, comida francesa, vino, deportes y tradición

En esta edición, parte del circuito incluye un suelo especial: la “nieve salada”, un manto de cristales de sal que se forman en invierno. Distancias: Ultra Vle 60k (vuelta completa al Lago), Vle Postas 2 X 30 kilómetros (vuelta al Lago en equipo de postas de 2 integrantes), Vle Medio Maratón 21 kilómetros y Vle Aventura 11 kilómetros. En todas las modalidades, correrán entre las ruinas del pueblo, ideal para conocer este fin de semana largo . Inscripción arancelada.

Jueves 9 al domingo 12, desde las 8:00, en la Sociedad Rural de Saladillo.

Actividades criollas como pialadas, ruedas de criadores, pruebas de riendas, montas especiales; campeonato de truco, baile popular y espectáculos folclóricos. Entrada arancelada.

Más información: fiestaspatriassaladillo.org.ar/

3º Fiesta de la Carneada Tradicional y Kermese de Campo en Plá, partido de Alberti

Domingo 12, desde las 10:30, en la localidad de Plá, RN5, entre RP 51 y RP 46.

Demostración de carneada tradicional con cuatro equipos de trabajo, cantina de campo a cargo de la Sociedad de Fomento de Plá, feria, juegos y exposiciones, peña folclórica y baile de campo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestacarneadaenpla/

9º Fiesta Provincial del Locro en Zalaya, partido de Pilar

Domingo 12, a partir de las 10:00, en Vicente Arroyo 800, Zelaya.

Espectáculos folclóricos en vivo, gastronomía criolla, paseo de artesanías y gran concurso de cocineros para elegir el mejor locro. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiopilar/

132° Aniversario Fiestas Fundacionales de Solís, en San Andrés de Giles

Domingo 12, desde las 10:00, en la plaza de la Independencia.

Acto protocolar, misa, desfile gauchesco y de instituciones. Desde las 12, patio de comidas, destreza gaucha, danzas folclóricas y música en vivo en el Predio el Palenque. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiosag/

Gran Vaquillona con Cuero en Lincoln

Sábado 11, desde las 9, en el Parque General San Martín.

Folklore en vivo, grupos de danzas locales, feria y paseo de artesanías. Gastronomía con el gran desafío de la Vaquillona con Cuero, cocida a fuego lento durante 12 horas y los mejores cortes de carne preparados a la vista. Entrada: gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismolincoln/

1º Fiesta del Alfajor de Baradero

Sábado 11 y domingo 12, de 11:00 a 19:00, en la Plaza Mitre.

Con más de 40 productores alfajoreros de todo el país, elección del mejor alfajor, espectáculos y puestos gastronómicos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/campeonatoargentinoalfajorok/

23º Fiesta Provincial del Vino de la Costa en Berisso

Viernes 10 al domingo 12, desde la mañana, en el Gimnasio Municipal de Berisso.

Espectáculos artísticos, venta y exposición de producción local, gastronomía regional, cultura y el histórico Vino de la Costa. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/p/DZaAQ29Owyc/?hl=es

Monet Inmersivo en Luján

Martes a domingos de julio, de 10 a 18, en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador.

Experiencia multisensorial con proyecciones en 180° de las obras más emblemáticas de Monet, uno de los grandes maestros del impresionismo.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/ -

1° Encuentro de Artesanos y Manualistas en General La Madrid

Viernes 10 y sábado 11, a partir de las 11, en el Club Barracas.

Con distintas disciplinas de la artesanía bonaerense como textil, crochet, espejos, cuchillería, velas, cuero, títeres, sahumerios, cerámica, macramé, alambrismo, fieltro, frivolite, juegos de madera, hierro, pintura en vivo, yeso, encordado, porcelana fría, hierro reciclado, cestería nórdica y marroquinería. Danzas folclóricas y árabes. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/p/DZcyGjpu7Q6/

Expo Comics: Cultura Pop y Medieval en Lanús

Viernes 10 y sábado 11, de 13 a 19, en el Centro Cultural Leonardo Favio, avenida 25 de Mayo 131.

Historietas y fanzines de los mejores autores, sector Medieval con recreacionismo histórico para viajar en el tiempo-; editoriales, esculturas, concurso de dibujo y desfile Cosplay. Podés ir personificando a tu héroe favorito. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/expo.comics/

Festival Patrio en Lezama

Sábado 11, a las 20:30, en el Complejo Cultural General San Martín.

Junto a la Escuela de Danzas Raíces Argentinas, Arnaldo Olmos, el Grupo de Danzas Tusuy, el Estudio de Canto Perro Verde, Achalay Tinkuy, Diego Seal, Takiri Trío y el Coro Polifónico Municipal. Entradas aranceladas. A beneficio de la parroquia Cristo Rey.

Más información: www.instagram.com/culturalezama -

Fiesta Patria en el Museo El Dorado, Leandro N. Alem

Sábado 11, desde las 12, en el patio del Museo.

Presentación de artistas en vivo, feria de emprendedoras, intervención artística junto a jóvenes de Envión y cantina de la Capilla San Luis Gonzaga. Entrada gratuita. Más información: www.instagram.com/museoeldorado/ -

3° Festival Folclórico en Pigüé, partido de Saavedra

Sábado 11, a partir de las 20, en el Club Independiente de Pigüé.

Noche de música, tradición y encuentro con la participación de artistas como Desde el Alma, La Entramada, Sixto y Cantores Pigüé. Servicio de cantina. Valor de la entrada, $12.000.

Más información: www.instagram.com/elpegualpigue/

Suárez Moda & Diseño

Sábado 11 y domingo 12, de 16 a 22, en el Mercado Municipal de las Artes Jorge Luis Borges, Coronel Suárez.

Vidriera del talento suarense. Exposición y venta de productos exclusivos de emprendedores locales, desfiles, música en vivo y patio gastronómico.

Más información: www.instagram.com/suarezturismo

3 horas Rally Endurance en Los Pinos, partido de Balcarce

Domingo 12, a las 9, en la Reserva Fundación Fangio.

Competencia con una duración de tres horas para las categorías competitivas, y una hora y media para las categorías promocionales. Actividad arancelada.

Más información: balcarce.gob.ar/event/3hs-rally-endurance/

Rural Bike Gándara, partido de Chascomús

Domingo 12, a las 8, en la Estación Gándara.

Competencia en distancias de 30 kilómetros, promocionales y 60, competitiva. Inscripción: $40.000. Cierre de inscripción: Viernes 10 de julio.

Más información: www.instagram.com/desafiomtbchascomus/

Canning Corre 2026, partido de Ezeiza

Domingo 12, a las 8:30, en avenida Félix Aguilar 2349.

Carrera solidaria Canning – Ezeiza en dos distancias: 10 kilómetros, competitivos y 5, participativos sobre asfalto. Inscripción arancelada en: www.corredoresdezonasur.com/inscripciones/2026/canning_solidaria.html

Más información: www.instagram.com/educacionydeportesezeiza/

Carrera Aniversario de la Prefectura Naval en Mar del Plata

Domingo 12, a las 9, en el Puerto Mar del Plata, avenida De Los Trabajadores 851.

Carrera a beneficio de la ONG Palestra, bajo el lema Uniendo las Escolleras, en las distancias de 12 y 7 kilómetros, competitiva y de 4, correcaminata participativa. Inscripción en: www.okeventos.com.ar/uniendo-escolleras/. Actividad arancelada. Más información: www.instagram.com/prefecturanaval/

Maratón 161° Aniversario de Lincoln

Domingo 12, a las 8:30, en la pista del Parque Municipal General San Martín.

Competencia de running en el marco del mes aniversario de Lincoln, en los circuitos urbanos de 4 y 8 kilómetros. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/municipalidad.lincoln/

Visita Reserva Vivero Cosme Argerich, en San Clemente del Tuyú

Sábados y domingos, a las 14, en avenida XV y calle 1.

Recorrido por los senderos de la reserva entre bosques de pinos y eucaliptos, para descubrir su biodiversidad. Actividad gratuita.

Más información: lacosta.tur.ar/guiadas/

Especial Memoria en La Plata

Sábado 11, a las 15:30, en el Museo de Arte y Memoria (MAM), 9 entre 51 y 53.

Recorrido porespacios marcados durante el terrorismo de Estado en La Plata, para reflexionar sobre lo que signifció la última dictadura. Incluye el Monumento a la Noche de los Lápices, el Colegio Nacional, el MAM, la Casa Mariani-Teruggi, la Ex Comisaría 5ta. y otros sitios de memoria. Duración aproximada: 2 horas. Inscripción: acortar.link/H0qrdi Actividad gratuita.

Más información: https://turismo.laplata.gob.ar/walking-tours.html

35º Feria del Libro Local en Maipú

Lunes 6 al domingo 12, 9 a 20, en la Biblioteca Municipal.

Con la participación de instituciones, artistas y escritores. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/p/DZxeeq_R0NR/

Feria Municipal de Emprendedores en San Pedro

Viernes 10 y sábado 11, desde las 14:00, en el Paseo Público Municipal.

Música en vivo con la presentación de Florcita de Cedrón (grupo de danzas folklóricas), Marita Sbert y Carlos Ferreyra (tango), Alma Comercial, The Cowboys Stomp, y Roberto Taddei. Artesanías, emprendimientos, carros gastronómicos y Calle Patria con el tradicional Concurso de Vidrieras. Importantes premios. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo_cultura_sanpedro/ -