Fin de semana con comics, comida francesa, vino, deportes y tradición

Fin de semana de comics en la capital bonaerense.

Viernes 3 al domingo 5, de 12 a 20, en el Pasaje Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7.

San Agustín, el pueblo de Balcarce con buena mesa, verde y la huella de Salamone

Fin de semana de trekking, carreras, meditación, Gardel y avistajes de aves

Invitados especiales, espectáculos en vivo, concurso de cosplay, atracciones, puestos de merch, artist alley, comics y mangas, espacios temáticos, área gamer, realidad virtual, sector medieval y k-pop. Entrada gratuita todo el fin de semana .

Viernes 3 de julio al lunes 3 de agosto, de 15:00 a 21:00, en el Centro de Experimentación Audiovisual de Avellaneda, Colón 1133.

Muestra del reconocido ilustrador Ciruelo Cabral, con exposiciones, proyecciones, talleres, charlas y workshops. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/munideavellaneda/

MERCEDES PASEO DEL VINO rs

7º Paseo del Vino en Mercedes

Viernes 3 y sábado 4, de 18 a 23, en el Teatro Argentino Julio Gioscio.

Viernes, circuito de degustación, apertura del patio gastronómico y espectáculos musicales; sábado, degustaciones, presentación de bodegas, espectáculos de cierre y paseo de emprendimientos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/munimercedes/

classic-french-aligot-recipe-1375727-hero-01-33b696b2f04245b5bf6ab3ccf9f14216

Fiesta del Aligot en Pigüé, partido de Saavedra

Sábado 4, desde las 20:30, en la Confitería París.

Noche del tradicional aligot aveyronés con propuestas de gastronomía francesa, sorteos y espectáculos de Velour en vivo. Entrada arancelada. Cupos limitados.

Más información: www.instagram.com/munisaavedrapigue/

Carrera Comunidad de Tigre

TIGRE CARRERA rs

Domingo 5, a las 10, en Pasteur y Las Heras.

Carrera edición El Talar, destinada a vecinos, en las distancias de 5 y 2 kilómetros. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/p/DZVaMn3J42l/

Súper Enduro Buenos Aires 2026 en 25 de Mayo

Sábado 4 y domingo 5, desde la mañana, en el Circuito del Autoclub 25 de Mayo.

Dos jornadas a puro motociclismo con la participación de pilotos de toda la región. Más información: www.instagram.com/deportes_25m/

15º Carrera Cross Aventura en Berisso

Domingo 5, a las 9, en la Cooperativa del Vino de la Costa de Berisso.

Circuito con distancias de 10 kilómetros, Competitivo Cross aventura y 4, participativo. Premios a los 5 primeros de la categoría General en los 10 kilómetros y por categorías cada 5 años. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/cavplatense/

Rural Trail - Duatlón en Brandsen

Domingo 5, a las 11, en La Posta de Tavo.

Modalidades y distancias en 15 kilómetros, Rural Trail y Duatlón de tres secuencias de corrido, 6 kilómetros Run; 25, MTB y 2,5 Run. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/jk_sports_race/

Rural Bike Chacabuco

Domingo 5, a las 9:30, en el Paraje Los Sauces.

Distancias de 20 kilómetros, participativa; 40, promocional y 60, competitiva. Inscripción: $26.500.

Más información: www.instagram.com/diredeporteschacabuco/

Campeonato 6 Ciudades en Daireaux

Domingo 5, a las 14:00, en la estación del ferrocarril.

Cuarta fecha de la maratón en el marco del 116º Aniversario de la ciudad, en las distancias de 10 y 5 kilómetros y una correcaminata de 2,5. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/stories/direcciondedeportesdaireaux/

Eco Trail Dolores 2026

Domingo 5, a las 8, en el Parque Termal Dolores.

Recorrido a través de senderos, bosques, cruce de arroyos y campos. Distancias de 16, 22, 5 y 10 kilómetros. Inscripción arancelada.

Más información: https://ecotrail.run/dolores-2/

NQ City Maratón Tu Ciudad, tu Desafío en Quequén y Necochea

Domingo 5, a las 10, sobre la avenida Quequén.

Prueba principal, 5 kilómetros (circuito 100% asfalto) y distancia integración, 2 kilómetros (ideales para caminantes y principiantes). Inscripción arancelada: acortar.link/BmC129 (incluye kit para corredores e hidratación). Importantes premios.

Más información: www.instagram.com/nq.citymaraton/

Pinamar Corre 2026

Domingo 5, a las 11, desde Bunge y Marco Polo.

Distancias de 15 y 8 kilómetros en un entorno de naturaleza, arena y mar. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/aampi2021/

2º Carrera de las 4 Avenidas en Vedia, partido de Leandro N. Alem

Jueves 9, a las 15, desde la ciudad de Vedia.

En las distancias de 4 kilómetros, participativo y 8, competitivo. El circuito recorrerá las avenidas históricas, incluyendo la avenida Alem. Inscripción: $15.000, con medalla finisher. Habrá premios para la clasificación general y por categorías.

Más información: www.instagram.com/p/DY42U20mT3x/

4º Carrera de la Virgen en Luján

LUJÁN CARRERA DE LA VIRGEN rs

Jueves 9, a las 11, desde la Basílica de Luján.

Carrera solidaria con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros. Inscripción arancelada en nucleoeventos.ar/eventos/carrera-de-la-virgen-hoy-por-ti-lujan-2026. Incluye remera oficial, kit, medalla finisher, en las tres distancias, y seguro. Cada participante debe entregar 5 alimentos no perecederos al retirar el kit.

Más información: www.instagram.com/deportes.lujan/

Aniversarios

9° Fogarata de San Juan en Balcarce

Sábado 4, desde las 15:00, en el Club Deportivo Los Pinos.

Jornada recreativa con taller de danzas nativas, presentaciones artísticas, exposiciones, sorteos y encendido de la fogarata. Entrada gratuita.

Más información: http://balcarce.gob.ar/events/

113º Aniversario Urdampilleta, partido de Bolívar

Sábado 4, a las 10:00, en la Plaza San Martín.

Por la mañana, izamiento de la Bandera; a las 20, en la Sociedad Española, peña folclórica con la presentación de Ballet Nativa, la Agrupación Folklórica Urdampilleta, Juan Ustarroz y Sandra Santos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/delegaciondeurdampilleta/

143° Aniversario de Gómez, partido de Brandsen

Domingo 5, a las 9:30, en la localidad de Gómez.

Desfile tradicionalista; espectáculos musicales, paseo de artesanías y peña, en el Centro de Fomento Unión Vecinal de Gómez. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/brandsen.municipio/ -

116° Aniversario de Daireaux

Domingo 5, desde las 13:30, en la Plaza Guglieri.

Acto Central y desfile tradicionalista con la participación de instituciones locales; a las 21:00, en la Sala San Martín, Noche de la Autonomía con la presentación del grupo Rayces, Clara Straccia y Luis Piriz. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/prensa_municipal_daireaux/ -

Rauch Desfila

Jueves 9, a las 11, en avenida Belgrano entre Rivadavia y avenida San Martín.

Celebración por la independencia nacional con desfile de instituciones locales, Feria Manos Creativas, con la participación de artesanos y elaboradores; Feria Vagar, música y gastronomía. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/munirauch/

32º Fiestas Patrias Saladillo

Miércoles 8 al domingo 12, en la Sociedad Rural de Saladillo.

Actividades criollas como pialadas, ruedas de criadores, pruebas de riendas, montas especiales; campeonato de truco, baile popular y espectáculos folclóricos. Entrada arancelada.

Más información: https://fiestaspatriassaladillo.org.ar/

Fiesta de la Maquinaria Agrícola 2026 en Tres Sargentos, partido de Carmen de Areco

CARMEN DE ARECO (Tres Sargentos) rs

Jueves 9, a las 11:00, en el Club Social y Deportivo, Ruta 7, KM 153.

Desfile de maquinarias, talleres, almuerzo en el Club de Tres Sargentos (con tarjeta paga), música, danza, feria y puestos de expositores. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_carmendeareco/

7° Exposición Nacional del Ave de Raza en Las Flores

Miércoles 1 al sábado 4, desde las 8; domingo 5, a las 9, en la Sociedad Rural de Las Flores. Entrada gratuita. Organiza la Comisión Avícola del Sur del Salado.

Más información:https://lasflores.tur.ar/eventos/7ma-exposicion-nacional-de-ave-de-raza/

Fuente: Agencia DIB