Declaración de la Independencia: los 7 bonaerenses que firmaron el acta del 9 de julio de 1816

El Congreso de Tucumán, el Día de la Declaración de la Independencia, según el artista Francisco Fortuny.

Reunidos en el Congreso de Tucumán, en la célebre casa de Francisca Bazán de Laguna, el 9 de julio de 1816 se firmó el Acta de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sud América, que entonces incluía también el Alto Perú, hoy Bolivia.

Milei en Tucumán: "La libertad debe ser el norte de los que conducen los caminos de la Patria"

Tras la aclamación unánime de los 29 congresales presentes en la firma , se asentó en el acta el histórico pronunciamiento:

"...declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España , recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando séptimo, sus sucesores y metrópoli..."

Diez días después, por pedido del bonaerense Pedro Medrano, se agregó que la independencia no era solo de España, sino también "de toda otra dominación extranjera" .

El martes 9 de julio de 1816

Ese día el Congreso de Tucumán estaba presidido por Francisco Narciso de Laprida (representante de San Juan); el vice era Mariano Boedo (Salta) y los secretarios Juan José Paso (Buenos Aires) y José Mariano Serrano (Charcas, Bolivia).

El total de los congresales fue de 34; se eligió uno cada 15.000 habitantes y más de la mitad eran abogados, un tercio eran religiosos y un puñado de militares. Pero el día de la firma de la declaración, cinco estuvieron ausentes.

Los bonaerenses que firmaron el acta de la Independencia

Con siete, Buenos Aires fue la provincia que más representantes envió a Tucumán -luego siguió el Alto Perú, con cinco-, y todos estuvieron el 9 de julio de 1816:

Pedro Medrano (quien además fue el encargado de redactar el Acta de la Independencia)

(quien además fue el encargado de redactar el Acta de la Independencia) Juan José Paso (el secretario que leyó la propuesta y preguntó a los diputados si querían ser libres e independientes)

(el secretario que leyó la propuesta y preguntó a los diputados si querían ser libres e independientes) Antonio Sáenz

Fray Cayetano José Rodríguez

José Darragueira

Tomás Manuel de Anchorena

Esteban Agustín Gascón

El resto de los congresales

Los otros que estamparon su firma en la Declaración de la Independencia fueron Francisco Narciso de Laprida, Mariano Boedo, José Mariano Serrano, Manuel Antonio Acevedo (Catamarca), José Andrés Pacheco de Melo (Chichas, actual Bolivia), Teodoro Sánchez de Bustamante (Jujuy), Pedro Ignacio de Castro Barros (La Rioja), Tomás Godoy Cruz (Mendoza), Juan Agustín Maza (Mendoza), José Ignacio de Gorriti (Salta), Justo Santa María de Oro (San Juan), Pedro Francisco de Uriarte (Santiago del Estero), Pedro León Gallo (Santiago del Estero), Diego Estanislao Zavaleta (Tucumán), José Ignacio Thames (Tucumán), Mariano Sánchez de Loria (Charcas, actual Bolivia), José Severo Malabia (Charcas), Pedro Ignacio Rivera (Mizque, actual Bolivia), Eduardo Pérez Bulnes (Córdoba), José Antonio Cabrera (Córdoba), Jerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera (Córdoba) y Jorge José Ares Campero (Jujuy).

Fuente: Agencia DIB