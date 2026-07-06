Locro, empanadas, tradición y deportes para celebrar el Día de la Independencia

La Provincia de Buenos Aires celebra el 9 de Julio con el locro como principal protagonista.

Jueves 9, a las 12:00, en el Predio Estación de Trenes.

Menú bonaerense para combatir el frío: locro del 9 de julio

Fin de semana con comics, comida francesa, vino, deportes y tradición

Celebración por el Día de la Independencia con espectáculos artísticos, música en vivo, autos de colección, feria de artesanías y comidas típicas como el locro . Entrada gratuita.

Jueves 9, a las 21, en la pulpería La Cruz del Sur.

Espectáculo de payadores con Emanuel Gabotto, David Tokar, Luis Genaro, Juan Lalanne y Cristian Méndez. Servicio de cantina. Entrada arancelada: $10.000 (en venta en la Casa de la Cultura).

Más información: www.instagram.com/madariagamunioficial/

15° Fiesta del Locro Popular en Lobos

Jueves 9, a las 11:00, en avenida Alem.

Artesanías, puestos gastronómicos y peña folclórica. Se elaborarán más de mil porciones de locro para compartir en un gran almuerzo criollo. Lo recaudado será destinado a instituciones de bien público. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismolobos/

4° Fiesta Criolla en Chascomús

Jueves 9, de 12 a 17, en avenida Presidente Alfonsín y Mendiola.

Acto protocolar por los 210 años de la Independencia, más de doscientas parejas bailarán el Pericón Nacional. Desfile de caballos y carruajes, peña folclórica, artesanías tradicionales y puestos gastronómicos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismochascomus -

El 210° Aniversario de la Independencia en General Conesa, partido de Tordillo

Jueves 9, a las 10:30, en la plaza San Martín.

Desfile tradicionalista, feria de artesanías, emprendimientos gastronómicos y espectáculos musicales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/tordillomunicipio/

32º Fiestas Patrias Saladillo

Jueves 9 al domingo 12, desde las 8, en la Sociedad Rural de Saladillo.

Actividades criollas como pialadas, ruedas de criadores, pruebas de riendas, montas especiales; campeonato de truco, baile popular y espectáculos folclóricos. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/fiestaspatrias1/

1º Fiesta del Locro Lamadritense

Jueves 9, desde las 10, en la plaza San Martín de General La Madrid

Desfile cívico-tradicionalista y apertura de la fiesta 11° Pericón Nacional. Se compartirán, gratis, porciones de locro. En la plaza, paseo gastronómico con platos criollos en vivo (guiso de lentejas, empanadas y escabeche de vizcacha); artesanías y puestos de comida. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/prensalamadrid/

@turismopba

Fiesta de la Empanada Criolla en Marcos Paz

Jueves 9, desde las 13, en el Paseo de la Estación.

Degustación y venta de empanadas, concurso a la mejor empanada criolla, espectáculos, artesanos y emprendedores. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiomarcospaz/

4° Encuentro de Peñas Folclóricas en Necochea

Jueves 9, desde las 14, en el Club Huracán, avenida 58 y calle 75.

Agrupaciones folclóricas locales y regionales, emprendimientos y servicio de cantina. Leonel Carli, cantante necochense, interpretará el himno nacional. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/necocheatur

La Gran Peña Sapori Divini en Luján

Jueves 9 de julio en Padre Salveire 1020. Zona Histórico Basilical.

Para celebrar el primer aniversario del restaurante de las hermanas Laura y Romina Basualto, “Sapore Divini” organiza un “Fogón Patrio”, con empanadas y tortas fritas al disco, además de la tradicional olla de locro y pastelitos.

Más información: www.instagram.com/saporidivini.lujan/

Día de la Independencia en Arroyo Corto, partido de Saavedra

Jueves 9, a las 9, en la Plaza 9 de Julio.

Tedeum, desfile cívico-militar, paseo gastronómico, feria de artesanías y música con Los Cura Malal, José Palma y Valentín, Amparo Sol y Fer Córdoba. Entrada gratuita. Más información: www.instagram.com/delegacion.arroyocorto/

Rauch Desfila

Jueves 9, a las 11, en avenida Belgrano, entre Rivadavia y avenida San Martín.

Celebración por la independencia nacional con desfile de instituciones locales, Feria Manos Creativas, Feria Vagar, música y gastronomía. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/munirauch/

210° Aniversario de la Declaración de la Independencia en Azul

Jueves 9, a las 15:00, en av. Perón desde av. 25 de Mayo hasta calle Burgos.

Miércoles 8, a las 22:00, velada patriótica en el Teatro Español. Jueves, acto protocolar y desfile cívico, militar y tradicionalista; a las 16:00, Pericón Nacional. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/educacionyculturaazul/ -

150º Aniversario de la Fundación de Balcarce

Jueves 9, desde las 10:00, sobre calle 16, entre calles 15 y 17.

Acto protocolar; desfiles, danzas tradicionales, artesanías y puestos gastronómicos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/balcarcemunicipio/ -

@turismopba

Fiesta de la Maquinaria Agrícola 2026 en Tres Sargentos, Carmen de Areco

Jueves 9, a las 11, en el Club Social y Deportivo, Ruta 7, KM 153.

Desfile de maquinarias, almuerzo en el Club de Tres Sargentos (con reserva), música, danza y feria. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_carmendeareco/ -

2º Carrera de las 4 Avenidas en Vedia, partido de Leandro N. Alem

Jueves 9, a las 15, en Vedia.

El circuito recorrerá las avenidas históricas, en las distancias de 4 kilómetros, participativo y 8, competitivo. Inscripción: $15.000, con medalla finisher.

Más información: www.instagram.com/p/DY42U20mT3x/

4º Carrera de la Virgen en Luján

@turismopba

Jueves 9, a las 11, desde la Basílica de Luján.

Carrera solidaria con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros. Inscripción arancelada en nucleoeventos.ar/eventos/carrera-de-la-virgen-hoy-por-ti-lujan-2026. Incluye remera oficial, kit, medalla finisher, en las tres distancias, y seguro del corredor. Cada participante debe entregar 5 alimentos no perecederos al retirar el kit, que serán destinados a comedores de la zona.

Más información: www.instagram.com/deportes.lujan/