Cordero costero, salame, panes, comida italiana y frutillas: lo mejor de la Provincia

Festival del Cordero Costero en Mar de Cobo. (@turismopba)

Viernes 7 a las 20:00; sábado 8 y domingo 9, a las 12:00, en la plaza central de Mar de Cobo.

40° Festival de Cine de Mar del Plata: más de 70 años con grandes películas

Gastronomía, artesanías, emprendimientos, espectáculos musicales y actividades para toda la familia. Entrada gratuita.

Viernes 7, a las 20:00; sábado 8 y domingo 9, desde el mediodía, en la Plaza de la Cultura y la Memoria.

Tradicional desfile cívico e institucional, entrega del reconocido Ancla de Mar, paseo gastronómico, artesanías, juegos de kermés y espectáculos artísticos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestadelanauticayelmar -

Expo General Rodríguez y 5º Fiesta Municipal de la Frutilla

Viernes 7 al domingo 9, desde las 10:00, en el predio de la Estación Cultural.

Productores y productoras locales de frutillas, empresas de distintos rubros, charlas y talleres. Espectáculos musicales con grupos y bandas locales y solistas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestafrutillagr -

3° Fiesta del Arraigo y la Familia Rural en Paraje Pablo Acosta, Azul

Domingo 9, desde las 09:30, en la localidad de Pablo Acosta.

Desfile criollo, presentaciones de espectáculos artísticos y musicales y baile popular. Feria de artesanías y emprendedores y emprendedoras locales. Entrada gratuita. Más información: www.instagram.com/fiestadelarraigo.pabloacosta/ -

13º Fiesta del Hornero en Cucullú, San Andrés de Giles

Domingo 9, desde las 10:00, en el Club A. Cucullú.

Espectáculos musicales, artesanías y patio de comidas. Entrada gratuita. Bono contribución $1.000 con importantes sorteos.

Más información: www.instagram.com/fiesta_del_hornero/

10º Fiesta de la Tradición en Mercedes

Sábado 8 y domingo 9, desde horas de la mañana, en el Parque Municipal Independencia.

Evento que celebra las raíces y la cultura criolla con música, danzas, gastronomía y artesanías. Día sábado entrada gratuita, domingo entrada arancelada.

Más información:www.instagram.com/turismomercedesoficial/

8º Cars, Bikes y Country Music en Las Flores

Viernes 7, a las 17:00; sábado 8 y domingo 9, a las 12:00; en el Parque Montero.

Festival de música country, exhibición de autos clásicos americanos, motos, camionetas, line dancers, food trucks y artesanías. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/lasflorescountry/

8° Fiesta del Pollo – 114° Aniversario de Coronel Mom, partido de Alberti

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 a las 21:00 y domingo 9, a las 10:00, en Coronel Mom.

Sábado, fogón de vigilia, con la actuación de Ezequiel Castillo, Daniel Arias y broche de oro con Fernando y Gisella. Domingo, desfile, presentación de Natalia Lamas, Hermanados, talleres de folclore para adultos e infantes, espectáculos de David y Érica; ballet Cahuin Cumpá, cierre con Anita Leiva y su banda. Entrada gratuita. Degustación de platos con pollo.

Más información: www.instagram.com/municipalidaddealberti/

9° Fiesta de la Colmena en Felipe Solá, partido de Puan

Sábado 8 a las 16:00 en la plaza Eva Perón.

Puestos de comida, artesanías y cantores, con las actuaciones de Rodrigo Romero y Chula Cumbia. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/stories/turismopuan/

10° Füllsen Fest en San José, partido de Coronel Suárez

Sábado 8, desde las 15:30 y domingo 9, a partir de las 09:00, en el Pueblo San José.

Sábado, puestos gastronómicos, a cargo de instituciones locales; stands cerveceros, food trucks, artesanías y espectáculos musicales, a partir de las 16:00. Domingo a las 11:00, misa; 12:15, desfile, acto protocolar y degustación del füllsen gigante; 14:00, concurso y elección del mejor füllsen; de 16:00 a 19:30, espectáculos musicales; 20:40, spicher y presentación de la canción fiestas alemanas; y 21:30, cierre con Antonio Ríos. Entrada gratuita.

Más información: www.coronelsuarez.tur.ar/

2° Fiesta del Pan en Carhué, partido de Adolfo Alsina

Sábado 8 y domingo 9 desde el mediodía en La Rural de Carhué.

Actividades en los espacios ciabatta, chipá, focaccia, pan de campo, grisin, baguette y miñón. Kermés del pan, ludoteca, cafetería, bar, expositores, patio de comidas, food trucks, talleres, charlas, master class, ronda de negocios, maquinarias y espectáculos musicales. Entrada arancelada.

Más información: https://www.instagram.com/fiestadelpancarhue/

Fiesta del Cantón y 162º Aniversario de Tapalqué

Viernes 7 y sábado 8, a partir de las 10:00, en diferentes espacios físicos de la ciudad.

Viernes, acto protocolar, desfile institucional, feria y peatonal cultural. Sábado, fiesta del Cantón, carnes asadas, la tradicional vaca con cuero y espectáculos musicales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/muni_tapalque/

21º Fiesta Provincial del Modelito en General Guido

Fecha, hora y lugar: Del viernes 7 al domingo 9, desde horas de la mañana, en el Campo “El Modelito".

Destrezas ecuestres, pialadas, pruebas de riendas, torneo de truco, baile popular y espectáculos artísticos con la presentación de Cristian Méndez en los floreos, y el acordeonista Dante Vera. Además, última clasificación para la final de Jesús María con caballos elegidos. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/fiestaprovdelmodelito/

Gran Fiesta Aniversario de Punta del Indio

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, desde horas de la mañana, en el Fortín Punta Indio.

Desfile tradicional e institucional, almuerzo criollo, jineteada, feria de artesanías, emprendimientos, peña y baile familiar. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/puntaindiodelanaturaleza

4° Fiesta del Criollito Asado y Sabores Caseros en Orense, partido de Tres Arroyos

Sábado 8 a las 10:00 en Josefina Pacheco de Riglos y Ruta 72.

Carne asada, puestos de artesanías, emprendimientos, foodtrucks, espectáculos musicales y danzas folclóricas. Entrada gratuita.

Más información: https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/4-fiesta-del-criollito-asado-y-sabores-caseros/

Chacinar Tandil

7º Chacinar - Festival del Salame y el Cerdo de Tandil

Sábado 8 y domingo 9, desde las 11:00, en la diagonal Illia del Parque Independencia.

Productores locales, fogones, food trucks y espectáculos artísticos. El sábado se presentará el salame más largo, con el objetivo de romper con la marca de la edición anterior. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/festivalchacinar/

7º Festival de la Gastronomía Italiana en La Plata

Sábado 8 y domingo 9, de 12:00 a 23:00, en el parque Alberti, av. 25 y av. 38.

Stand de comidas típicas, juegos para los chicos, espectáculos y Cooking show con chef que enseñan a cocinar en vivo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/festivaldelagastronomia/

Fiesta de la gastronomia italiana - La Plata

8º Fiesta de la Comida al Disco A Mar y Campo en Pehuen Co, Coronel Rosales

Sábado 8 y domingo 9, desde las 10:00, en la Plaza Benito Carrasco de Pehuen Co.

Cocina al disco en vivo, expresiones artesanales y productivas, degustaciones, y espectáculos musicales con la presentación de bandas y grupos locales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/amarycampo/

Fiesta del Fiambre Casero 2025 en Agustín Roca, partido de Junín

Sábado 8 y domingo 9, de 10:00 a 18:00, en Agustín Roca.

Emprendimientos, carpa de productores de fiambres, un desfile de agrupaciones tradicionalistas y de instituciones locales, juegos de riendas y espectáculos musicales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/agustinrocaturismo/

15º Encuentro de Danzas Folclóricas en Brandsen

Sábado 8 y domingo 9, a las 20:00, en el Club Social Coronel Brandsen.

Agrupaciones y ballets folclóricos de toda la región y del mundo. Edición especial por los treinta años del Taller Municipal de Danzas Nativas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/tdmbrandsen_/ -

3° Encuentro de Tropillas Entabladas en Pigüé, partido de Saavedra

Sábado 8 y domingo 9 a partir de las 08:00 en el Centro Criollo El Pegual.

Destrezas ecuestres, montas especiales, peña folclórica, pegualfest y jura de tropilla entabladas. Entrada arancelada.

Más información: https://www.instagram.com/p/DOyLUO5Dm1a/?img_index=10

13º Encuentro de Estatuas Vivientes en Bahía Blanca

Sábado 8, a las 11:00, en Plaza Villa Loreto; domingo 9, a las 11:00, en Plaza Payró del Teatro Municipal.

Espacio de formación e investigación, funciones de Estatuas Vivientes de todo el país y Uruguay, conversatorios, composición de estatuas, talleres, feria de música y libros. Entrada gratuita. No se suspende por mal tiempo.

Más información: www.instagram.com/encuentro.estatuas.vivientes/ -

Terra Australis en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar

Sábado 8 y domingo 9, de 12:00 a 20:00, en el Parque “El Dorado”.

Evento con recreación histórica medieval, torneo de combate, paseo de artesanías, patio gastronómico, shows en vivo y actividades para toda la familia. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/medievalcon/

Un Puñado de Tradición, en Colón

Domingo 9, a las 08:00, en la plaza 17 de Octubre (ex Rural).

Competencia y jura de costillares a la estaca, desfile criollo, destrezas criollas, espectáculos en vivo y agrupaciones folclóricas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/poloculturalcolon

15° Feria del Libro y la Cultura en Sierra de la Ventana, Tornquist

Viernes 7, desde las 16:00; sábado 8 y domingo 9, de 10:00 a 21:00; en el Centro Cultural Sierra de la Ventana.

Evento anual autogestivo que busca fomentar la educación por el arte y la promoción de la lectura. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/p/DOEqqlzkQhd/

1º Dorrego Corre la Aventura

Domingo 9, a las 11:00, desde la plaza central de Dorrego.

Prueba deportiva que comprenderán 21 y 8 kilómetros competitiva. Remeras para los primeros cien inscriptos pagos, trofeos por categorías del 1º al 3º, hidratación, fruta y medallas para todos los participantes. Inscripciones: www.bahiacorre.com.ar. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/deportesdorrego

2º Desafío Vuelta al Sauce Corto, Coronel Suárez

Domingo 9 a las 11:00 en el Balneario Samuel Davies

Distancias, competitiva 66 kilómetros y promocional, 33. Puestos de hidratación en carrera, sorteos, patio de comidas y exposición con stands de ciclismo e indumentaria. Inscripción arancelada.

Más información: https://www.instagram.com/p/DNVeEtOusuN/?igsh=MTcxeW43bTUxZWV6cA%3D%3D

Trekking Nocturno en Balcarce

Sábado 8, a las 20:00, en Sierra La Barrosa.

Trekking por caminos rurales, charlas y cena en una cueva. Inscripción arancelada. .

Más información: www.instagram.com/turismobalcarce

Encuentro Aeromodelismo Daireaux

Sábado 8 y domingo 9, desde el mediodía, en el Aero Club Daireaux.

Vuelos acrobáticos, escala, turbinas jet, U-control, planeadores, helicópteros y servicio de cantina. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/prensadaireaux -

Cabalgata de la Amistad en Arroyo Venado, partido de Guaminí

Sábado 8 y sábado 9 a las 09:00 en el Museo y Centro de interpretación del Venado.

Recorrido hasta la estancia San Ramón. Al mediodía se compartirá un almuerzo. Por la tarde se regresa al museo donde habrá fogón, danza y servicio de cantina. Actividad arancelada. Organiza la Asociación Civil Un remanso con historia con el acompañamiento de la Municipalidad de Guaminí.