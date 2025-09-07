En Buenos Aires, con Epecuén al frente, las termas siempre están de temporada

Desde hace más de un siglo hay termas en Carhué.

Una de las piletas, con el Lago Epecuén de fondo.

El estrés de la vida actual, la inclinación por rutinas sanas y el auge de las escapadas en todo el año han impulsado en los últimos tiempos el turismo de termas . De enero a diciembre los centros ofrecen una amplia gama de beneficios, tanto para el bienestar físico como el mental.

Según información de la Subsecretaría de Turismo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 9 centros y 65 piletas que se diferencian -según rangos térmicos- como hipotermales , mesotermales e hipertermales .

Cuando tienen entre 30 y 34 grados mejora la circulación sanguínea y la oxigenación promoviendo la eliminación de toxinas; si el rango va de 35° a 37° induce a la relajación y estimula la producción de endorfinas. En tanto, las aguas que están entre 37° y 37° favorecen a la recuperación de patologías óseas; y la exposición a temperaturas mayores de 40° ayuda a mejorar enfermedades crónicas.

Mejoran la circulación sanguínea. Alivian los dolores musculares y articulares. Tienen propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Son valiosas para el cuidado de la piel. La sudoración permite eliminar toxinas . Mejoran el metabolismo y la digestión. Reducen el estrés y la ansiedad. Mejoran la calidad del sueño. Tienen un efecto antidepresivo. Conectan con la naturaleza y dan una sensación de bienestar general.

Queda claro que el turismo termal no es solo una actividad de ocio, sino una forma de terapia natural que promueve la salud integral, ayudando al cuerpo a sanar y a la mente a relajarse.

Los nueve centros bonaerenses se pueden dividir en dos zonas, el Corredor Este y el Corredor Sudeste, y dentro de este último, sobresalen las Termas de Epecuén, en Carhué, municipio de Adolfo Alsina.

mar-de-epecuen-cascada-768x432

Fue reconocida como la Capital Provincial de Turismo Termal porque sus termas existen desde hace más de un siglo. El extraordinario Lago Epecuén cuenta con aguas terapéuticas hipermineralizadas que concentran cerca de 200 gramos de sal por cada litro. Las 11 piletas cubiertas y las 6 descubiertas se termalizan de modo artificial y luego son trasladadas a los complejos hoteleros a una temperatura de 36-37 grados.

Su composición genera efectos positivos sobre enfermedades óseas y de la piel. El agua posee características similares a las del Mar Muerto, lo que permite al cuerpo distenderse y flotar de manera apacible, sin trabajo muscular ni apoyo.

Los hoteles y spas brindan una variada gama de servicios con aguas que llegan a través del bombeo directo desde el lago: piscinas termales cubiertas, masajes localizados y relajantes, aromaterapias, aplicación de arcillas reafirmantes, fangoterapia, bano finlandés, ducha escocesa, mascaras cosmetológicas y actividades recreativas.

Récord Guiness

El 29 de enero de 2017, la ciudad de Epecuén quedó grabada en las estadísticas mundiales. Durante una jornada histórica, 1941 personas tomadas de a mano flotaron en el Lago Epecuén sin ningún tipo de asistencia y lograron, de esta forma, batir un récord Guinness. Ese día, cerca de veinte mil turistas acompañaron la hazaña desde la playa Ecosustentable.

Más información: parquetermalmardeepecuen.online

ruinas-villa-epecuenjpg.webp

Y además de las termas…

A comienzos del siglo XX la Villa Epecuén se convirtió en un gran atractivo turístico debido a las increíbles propiedades de las aguas del Lago, hasta que en 1985, debido al exceso de lluvias y a la deficiente planificación hidráulica, el lugar quedo bajo las propias aguas del lago y nunca se pudo recuperar. Hoy quedan los vestigios del centro urbano y sus ruinas son uno de los lugares mas concurridos de la zona y escenografía de películas y eventos musicales, como el realizado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en 2021. Además cuenta con una playa ecosustentable.

A su vez el Matadero de Carhué es una de las obras más emblemáticas del arquitecto Francisco Salamone, así como también el Palacio Municipal.