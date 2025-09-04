jueves 04 de septiembre de 2025
4 de septiembre de 2025 - 19:19

Salud sexual: la importancia de poder tomar decisiones sobre el propio cuerpo, la salud y la vida

Cada 4 de septiembre se conmemora esta fecha para promover el bienestar, la salud sexual y los derechos sexuales de todas las personas.

Por Agencia DIB
anticonceptivos

En en el marco del Día Mundial de la Salud sexual, que se celebra en todo el mundo cada 4 de septiembre, la ONU destacó la importancia de lograr el acceso universal a este servicio, así como tener la chance de poder tomar decisiones informadas sobre el propio cuerpo, la salud y la vida. En esa línea, indicó que "cada relación debe basarse en el consentimiento, la igualdad y el respeto a los derechos humanos", al tiempo que destacó que "la salud sexual es parte del bienestar".

Las relaciones sexuales deben ser respetuosas, consensuadas, empoderadoras, gratificantes y satisfactorias, al tiempo que saludables y seguras.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) apoya la celebración del Día Mundial de la Salud Sexual con el objetivo de promover el bienestar, la salud sexual y los derechos sexuales de todas las personas. Esta jornada busca concientizar sobre la importancia de una sexualidad placentera, segura y libre de riesgos, fomentando el acceso a información confiable sobre salud reproductiva, anticoncepción y prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS).

Información y cuidado desde el Estado

El ministerio de Salud bonaerense cuenta con un servicio de salud reproductiva que ofrece información o asesoramiento sobre métodos anticonceptivos o aborto a través de una línea telefónica gratuita y confidencial: se accede llamando al *148 opción 3, de lunes a viernes de 9 a 17.

"Continuamos trabajando en la prevención y cuidado de la salud sexual de los y las bonaerenses garantizando el acceso a consejerías en derechos, preservativos, métodos anticonceptivos, interrupción del embarazo, testeos de ITS y VIH y vacunación para la Hepatitis A y B y HPV", indicaron desde la cartera sanitaria local que dirige Nicolás Kreplak.

Por  Agencia DIB