Salud sexual: la importancia de poder tomar decisiones sobre el propio cuerpo, la salud y la vida

En en el marco del Día Mundial de la Salud sexual, que se celebra en todo el mundo cada 4 de septiembre, la ONU destacó la importancia de lograr el acceso universal a este servicio, así como tener la chance de poder tomar decisiones informadas sobre el propio cuerpo, la salud y la vida. En esa línea, indicó que "cada relación debe basarse en el consentimiento, la igualdad y el respeto a los derechos humanos", al tiempo que destacó que "la salud sexual es parte del bienestar".

Asimismo, el organismo mundial a través del UNFPA, que es la agencia de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva, detalló, especialmente como mensaje para los jóvenes, qué se debe considerar en una relación sexo afectiva para que el vínculo sea sano.

Las relaciones sexuales deben ser respetuosas, consensuadas, empoderadoras, gratificantes y satisfactorias, al tiempo que saludables y seguras.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) apoya la celebración del Día Mundial de la Salud Sexual con el objetivo de promover el bienestar, la salud sexual y los derechos sexuales de todas las personas. Esta jornada busca concientizar sobre la importancia de una sexualidad placentera, segura y libre de riesgos, fomentando el acceso a información confiable sobre salud reproductiva, anticoncepción y prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS).

Información y cuidado desde el Estado El ministerio de Salud bonaerense cuenta con un servicio de salud reproductiva que ofrece información o asesoramiento sobre métodos anticonceptivos o aborto a través de una línea telefónica gratuita y confidencial: se accede llamando al *148 opción 3, de lunes a viernes de 9 a 17. "Continuamos trabajando en la prevención y cuidado de la salud sexual de los y las bonaerenses garantizando el acceso a consejerías en derechos, preservativos, métodos anticonceptivos, interrupción del embarazo, testeos de ITS y VIH y vacunación para la Hepatitis A y B y HPV", indicaron desde la cartera sanitaria local que dirige Nicolás Kreplak.

