Gonorrea: el 40% de los casos se da en jóvenes de entre 15 y 24 años

El preservativo, el gran aliado para prevenir cualquier infección de Transmisión Sexual (ITS) y embarazos no deseados.

La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) alertó sobre el aumento de la incidencia de gonorrea en la población joven , principalmente por la falta de cuidado en las relaciones sexuales.

La gonorrea es una Infección de Transmisión Sexual (ITS) frecuente y, en Argentina, ha mostrado un aumento significativo en los últimos años, especialmente en jóvenes : desde 2023, las estadísticas indican que el 40% de los casos se da en jóvenes de entre 15 y 24 años.

La gonorrea es causada por una bacteria denominada Neisseria gonorrhoeae . Se contagia mediante el contacto sexual y también se denomina “blenorragia” o “gonococia”. La gonorrea puede ser un factor de riesgo de otras enfermedades si no se trata con inmediatez. Es una infección muy común, especialmente en las personas jóvenes, de 15 a 24 años.

La gonorrea puede afectar los genitales, el recto y la garganta. Muchas veces no presenta síntomas, pero puede generar complicaciones graves como infertilidad, enfermedad inflamatoria pélvica y mayor riesgo de adquirir VIH.

Su prevención es sencilla y accesible y es la misma que se recomienda para todas las ITS y para evitar embarazos no deseados: usar preservativo durante las relaciones sexuales.

En Argentina, su vigilancia epidemiológica es clave para la salud pública. La detección temprana es fundamental para implementar estrategias de prevención y asegurar tratamientos efectivos. Usar preservativo, hacerse controles y consultar ante síntomas son medidas clave para el cuidado personal y de otras personas.

Los síntomas

En la mayoría de los casos, esta ITS no presenta síntomas, pero puede detectarse ante los siguientes signos de alerta en mujeres y personas con órganos sexuales femeninos:

ardor al orinar;

dolor durante las relaciones sexuales;

flujo vaginal aumentado;

sangrado entre dos ciclos menstruales;

dolor abdominal;

gonorrea mujeres

En tanto, en varones y personas con órganos sexuales masculinos, pueden darse los siguientes síntomas:

ardor al orinar;

secreción blanca, amarilla o verdosa por el pene;

dolor o inflamación testicular (menos frecuente);

necesidad de orinar con más frecuencia;

picazón en el ano;

gonorrea varones

La gonorrea, al ser causada por una bacteria, se puede curar por antibióticos, pero su diagnóstico temprano es fundamental para que el cuadro no se agrave.

En tanto, el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, cuenta con la Dirección de Prevención de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Hepatitis Virales, perteneciente a la Dirección Provincial de Epidemiología, Prevención y Promoción de la Salud.

Esta entidad tiene como objetivo principal formular y promover políticas públicas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires que tiendan a fortalecer las estrategias de prevención, garanticen el acceso a la atención integral y mejoren la calidad de vida de las personas que transitan infecciones de transmisión sexual, VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) y hepatitis virales en el marco de los derechos humanos y con una perspectiva de género. (DIB)